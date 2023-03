Zawarta w kawie kofeina zmniejsza ryzyko poważnej choroby. Poznaj wyniki najnowszych badań

Kofeina jest substancją o właściwościach psychoaktywnych, a jej kluczowymi źródłami w diecie są: kawa, napoje gazowane i herbata. Ich spożycie jest powszechne, dlatego naukowcy postanowili przyjrzeć się, jak wpływają na choroby cywilizacyjne, do których zaliczana jest cukrzyca i otyłość.

Jaki związek ma spożycie kofeiny z cukrzycą typu 2 i otyłością?

Naukowcy przeanalizowali dane medyczne 9876 osób z Europy. Korzystali również z badań GWAS (genome-wide association studies) odkrywających „geny ryzyka” dla cukrzycy, otyłości oraz innych powszechnych w zachodniej cywilizacji chorób. W randomizowanym (losowym) badaniu danych medycznych dwóch grup osób oceniali wpływ spożycia kofeiny na ryzyko rozwoju cukrzycy oraz otyłości.

Wśród branych pod uwagę parametrów były:



masa tłuszczowa w organizmie,

wskaźnik masy ciała (BMI),

masa beztłuszczowa w organizmie,

cukrzyca oraz otyłość.

Badania zależności podwyższonego poziomu kofeiny w surowicy krwi z cukrzycą i otyłością wykazały, że

. Jak wskazują naukowcy,

powodującymi obniżenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz masy tłuszczowej.

Kofeina może obniżać masę tłuszczu i wskaźnik masy ciała poprzez zwiększenie utleniania tłuszczu, wydatku energetycznego i termogenezy brązowej tkanki tłuszczowej lub zwiększenie sytości i zmniejszenie spożycia energii. Konieczne są jednak dalsze badania w tym zakresie – stwierdzili we wnioskach z badań naukowcy.

Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Szwecji wyniki swoich badań opublikowali w czasopiśmie „BMJ Medicine".

Co to jest kofeina?

Kofeina jest związkiem chemicznym zaliczanym do alkaloidów purynowych. W jej strukturze znajdują się atomy węgla i atomy azotu połączone ze sobą w charakterystyczny sposób. Pozyskiwana jest zarówno z surowców naturalnych, jak i na drodze syntezy chemicznej. Badania potwierdzają jej wpływ na działanie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę koncentracji, a nawet sprawności fizycznej.

Kofeina występuje w około 60 gatunkach roślin, z których najbardziej znane są: ziarna kakaowca, orzeszki kola, liście herbaty i ziarna kawy. Dodawana jest do wielu popularnych napojów gazowanych, jest też składnikiem preparatów farmakologicznych i leków bez recepty. Filiżanka kawy dostarcza około 75-100 mg kofeiny. Jest ona wchłaniana do mózgu około 45 minut po spożyciu, a szczytowe stężenie we krwi utrzymuje się od 15 minut do 2 godzin.

