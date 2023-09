Opary z gotowania i świec są groźne. Szkodzą szczególnie jednej grupie osób

Podczas gotowania, pieczenia czy smażenia, a nawet palenia zwykłych świec powstaje wiele gazów i związków, które wpływają negatywnie na jakość powietrza w domu lub mieszkaniu. Mowa tu przede wszystkim o wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych (WWA). To duża grupa substancji chemicznych. Każda z nich składa się z kilku (maksymalnie siedmiu) sprzężonych pierścieni aromatycznych. Związki te są wdychane przez człowieka. W ten sposób dostają się do organizmu, upośledzają czynność płuc i obniżają wydolność układu sercowo-naczyniowego, a także aktywność mózgu.

Naukowcy z University Aarhus postanowili dokładniej przyjrzeć się temu, jak ekspozycja na cząsteczki WWA obecne w oparach wytwarzanych podczas gotowania oddziałuje na układ oddechowy młodych dorosłych (w wieku od 18 do 25 lat) zmagających się z astmą o łagodnym nasileniu. Zrealizowali serię eksperymentów, w których udział wzięło 36 ochotników. Najpierw uczestnicy badania byli narażeni na wdychanie oparów powstałych podczas gotowania oraz spalania świec przez około pięć godzin. Następnie oddychali czystym powietrzem.

Opary z gotowania i palenia świec a astma

Analizy przeprowadzone przez duńskich ekspertów wykazały, że wdychanie oparów z gotowania lub palenia świec może zaostrzać objawy astmy, a także prowadzić do uszkodzeń w strukturze komórek organizmu (ze szczególnym uwzględnieniem ich DNA). Co więcej, ekspozycja na przywołane zanieczyszczenia zwiększa ryzyko powstawania stanów zapalnych, rozwoju różnych schorzeń w obrębie układu oddechowego, a także chorób nowotworowych. Badanie koncentrowało się na młodych osobach z astmą, ale jak przyznaje Karin Rosenkilde Laursen, jedna z autorek eksperymentu, jego wyniki odnieść można do znacznie szerszej populacji:

Zaobserwowaliśmy, że nawet bardzo młodzi ludzie cierpiący na łagodną astmę mogą odczuwać dyskomfort i negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza, jeśli pomieszczenie, w którym przebywają nie jest odpowiednio wentylowane podczas gotowania lub palenia świec. To bardzo niepokojące odkrycie, biorąc pod uwagę fakt, że ta grupa osób cechuje się na ogół większą sprawnością i odpornością niż dorośli w średnim wieku czy seniorzy. Dlatego wszyscy powinni wyciągnąć wnioski z tego badania.

Zbliża się zima. W tym okresie częściej zapalamy świece i rzadziej otwieramy okna, co może sprzyjać występowaniu chorób płuc lub schorzeń o podłożu nowotworowym. Warto więc nie tracić czujności i dbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń w domu bądź mieszkaniu.

Czym jest astma?

Astma to przewlekła choroba zapalna układu oddechowego. W jej przebiegu dochodzi do niekontrolowanych skurczów oskrzeli. Do głównych objawów schorzenia zaliczamy: duszności, uczucie ucisku w klatce piersiowej, napadowy, suchy kaszel oraz świszczący oddech. Symptomy te mogą mieć różne nasilenie. W przypadku wystąpienia ostrych ataków pacjent nierzadko wymaga hospitalizacji. Leczenie ma na celu zminimalizowanie objawów i zmniejszenie ryzyka zaognienia choroby.

