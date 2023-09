Ta prosta czynność to klucz do długiego życia. Wystarczą 4 minuty dziennie

Wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Ruch ogranicza ryzyko wystąpienia schorzeń sercowo-naczyniowych, zmniejsza ryzyko otyłości, poprawia nasze samopoczucie, ale też wpływa na jakość naszego codziennego życia. Okazuje się jednak, że istnieje specjalna pozycja, która jest szczególnie zdrowa, ponieważ wykonywanie tego nieoczywistego ćwiczenia może realnie przełożyć się na długość naszego życia. Chodzi o umiejętność utrzymania równowagi poprzez stanie na jednej nodze.

Stanie na jednej nodze może wydłużyć życie

Dr Michael Mosley, ekspert ds. zdrowia i dobrostanu, znany z popularyzowania zdrowego trybu życia w książkach i programach telewizyjnych, wyjaśnił, dlaczego robienie jednej rzeczy przez kilka minut dziennie pomaga żyć dłużej. Tą czynnością jest stanie na jednej nodze. Praktykowanie tego ćwiczenia wymaga utrzymania równowagi. Umiejętność ta z kolei może przekładać się na inne parametry związane ze zdrowiem i określać jego stan. Co najważniejsze jednak, utrzymanie równowagi pozwala uniknąć przypadkowych upadków, które są uznawane za drugą przyczynę zgonów na świecie, powodowaną wypadkami (zaraz po wypadkach samochodowych). W konsekwencji przyczyniają się one do śmierci lub trwałego kalectwa. Ćwicząc równowagę każdego dnia minimalizujemy ich ryzyko.

Poprzez takie ćwiczenie równowagi możemy zadbać o siebie, zmniejszając ryzyko przypadkowego upadku, co zdarza się dość często zwłaszcza w przypadku osób starszych. Wystarczy stać na jednej nodze przez 4 minuty dziennie. Co 30 sekund należy zmieniać kończynę. Dr Michael Mosley wyjaśnił, że on sam wykonuje to ćwiczenia podczas mycia zębów. Stać na jednej nodze możemy również w czasie robienia innych, codziennych czynności, ale też na przykład praktykując jogę.

Pozostałe korzyści ze stania na jednej nodze

Stanie na jednej nodze, poza ćwiczeniem równowagi, niesie też więcej korzyści dla naszego organizmu. Taka pozycja jest wyzwaniem dla naszego mózgu oraz zmysłów, ponieważ wymaga skupienia, a także odpowiedniej koncentracji i synchronizacji. „Stanie na jednej nodze jest wyzwaniem poznawczym dla mózgu, który musi jednocześnie koordynować sygnały, które otrzymuje z oczu, ucha wewnętrznego i z nogi. To naprawdę trudne zadanie” – tłumaczył specjalista.

Dodatkowo, poza wspieraniem pracy mózgu, działa również korzystnie dla naszych mięśni, ścięgien nóg i stawów. Według badań przeprowadzonych w 2020 roku, które zostały wykonane na brytyjskich seniorach – osoby, które nie są w stanie ustać na jednej nodze przez 10 sekund, są bardziej narażone na udary w porównaniu do tych, którym przychodzi to bez trudu.

Czytaj też:

Eksperci alarmują: te używki to „ciche epidemie”. Zabijają coraz częściejCzytaj też:

Popularny słodzik może wywołać problemy z pamięcią? Są nowe badania