Merck – globalne zaangażowanie na rzecz walki z COVID-19

Badanie kliniczne SOLIDARITY prowadzone przez WHO

W ramach ogólnoświatowej inicjatywy mającej na celu analizę potencjalnych metod leczenia COVID-19 oraz wsparcia niezależnych badań, Merck przekazał 290 000 jednostek interferonu beta-1a Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do wykorzystania w prowadzonym przez nią globalnym badaniu SOLIDARITY. Zainteresowanie badaniem SOLIDARITY oceniającym skuteczność kilku potencjalnych metod leczenia COVID-19 wyraziło już ponad 70 krajów. Działania naszej firmy są uzupełnieniem wcześniejszej darowizny, zrealizowanej na rzecz międzynarodowego badania klinicznego DISCOVERY sponsorowanego przez francuski instytut INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Obecnie produkt leczniczy zawierający interferon beta-1a produkowany przez Merck nie jest zatwierdzony przez jakikolwiek urząd rejestracyjny do stosowania w leczeniu COVID-19 lub jako lek przeciwwirusowy.

INSERM (Francja)

W ramach ogólnoświatowej inicjatywy mającej na celu analizę potencjalnych metod leczenia COVID-19 oraz wsparcia niezależnych badań, Merck przekazał w ostatnim czasie interferon beta-1a Francuskiemu Narodowemu Instytutowi Badań Zdrowia i Medycyny (INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), uwzględniając prośbę o możliwość jego zastosowania w badaniu klinicznym. Rozpoczęcie wspomnianego badania – sponsorowanego przez INSERM – zostało ogłoszone przez francuskie władze ds. zdrowia 11 marca br. Obecnie produkt leczniczy zawierający interferon beta-1a produkowany przez Merck nie jest zatwierdzony przez jakikolwiek urząd rejestracyjny do stosowania w leczeniu COVID-19 lub jako lek przeciwwirusowy.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów

26 marca br. została ogłoszona współpraca firm z obszaru ochrony zdrowia oraz life science wraz z Fundacją Billa i Melindy Gatesów mająca na celu przyspieszenie rozwoju, produkcji i dostarczenia szczepionek oraz metod diagnostyki i leczenia COVID-19. Jesteśmy dumni z bycia częścią tej grupy. Wszyscy partnerzy wnoszą szereg zasobów, środków oraz wiedzę potrzebną do zidentyfikowania skutecznych rozwiązań w walce z pandemią, która dotyka miliardy ludzi na całym świecie.

Instytut Jennera

Instytut Jennera (należący do Uniwersytetu Oxford) zainicjował prace nad produkcją na skalę masową swojej szczepionki kandydackiej przeciwko COVID-19, ChAdOx1 nCoV-19. Przeprowadzono już rekrutację pacjentów do badań klinicznych oceniających tę szczepionkę, dlatego też szybkie opracowanie przemysłowego procesu produkcji stanowi kluczowy krok w sprawnym i bezpiecznym dostarczeniu produktu chorym. „Przenieśliśmy rozwiązania dotyczące procesu wytwarzania szczepionki z przyszłości do teraźniejszości” – powiedział Udit Batra, członek Merck Executive Board i CEO Life Science. „Jest to ważny krok naprzód w leczeniu COVID-19 oraz innych chorób wpływających na zdrowie publiczne na świecie. W miarę postępu badań klinicznych widzimy, jak istotna jest nasza praca w procesie wytwarzania szczepionki”.

Grant Future Insight Prize

W 2019 r. przyznaliśmy nagrodę Future Insight Prize za wybitne badania z zakresu przygotowania na wypadek wystąpienia pandemii Pardis Sabeti z Uniwersytetu Harwardzkiego i Board Institute oraz Jamesowi Crowe’owi z amerykańskiego Uniwersytetu Vanderbilita. Podobnie jak wielu naukowców na świecie, laureaci pracują obecnie ze swoimi zespołami nad opracowaniem metod diagnostycznych i opcji leczenia COVID-19. Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uświadamia jak ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie na pandemię. Kontynuujemy nasze wsparcie w tym zakresie przyznając nagrodę w wysokości 1 miliona euro w ramach konkursu Merck Future Insight Prize.

150 tysięcy litrów środka dezynfekcyjnego

W związku z brakami środków dezynfekcyjnych w Europie wywołanymi pandemią koronawirusa, przestawiliśmy nasze zakłady produkcyjne w Darmstadt i Wiesbaden na produkcję właśnie tych preparatów. Przekazaliśmy 150 000 litrów środka dezynfekcyjnego w Hesji (Niemcy).

Darowizny w Chinach

W ramach naszych biznesów Healthcare, Life Science i Performance Materials w Chinach przekazaliśmy ponad 3 miliony juanów (391 000 euro) w gotówce i towarach, jak maseczki ochronne i wysokiej jakości laboratoryjne materiały eksploatacyjne.

Działania Life Science

W tym trudnym okresie dostarczamy badaczom i producentom produkty oraz usługi, które są niezbędne w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Mając to na uwadze, priorytetami naszej firmy pozostają bezpieczeństwo i dobro pracowników, odpowiadanie na potrzeby klientów, dostarczanie rzetelnych, aktualnych informacji oraz zapewnienie ciągłości działań biznesowych.

Opracowaliśmy również nowe, oparte na metodzie CRISPR narzędzie diagnostyczne SHERLOCK do wykrywania koronawirusa. Oferując stałe i bardzo istotne wsparcie z naszej strony, rozwijamy molekularne testy diagnostyczne w miejscu opieki nad pacjentem i wysoce multipleksową platformę CARMEN (5000x), z myślą o zwiększeniu globalnego wpływu.

Badacze opracowali sposób modyfikacji nożyc molekularnych CRISPR, zazwyczaj wykorzystywanych do cięcia i edycji genomowego DNA, tak by mogły wiązać i wykrywać specyficzne sekwencje DNA i RNA w próbkach materiału pobranych od pacjenta. Pozwala to na szybkie i swoiste wykrywanie DNA/RNA w tanich i łatwych do realizacji w terenie formatach. Do kluczowych firm inwestujących środki i opracowujących innowacyjne rozwiązania w tej dziedzinie należą Sherlock Biosciences (firma współzałożona przez dr. Pardis Sabeti z Uniwersytetu Harwardzkiego i Broad-MIT — zwyciężczynię konkursu Merck Future Insight Prize) oraz Mammoth Biosciences założona przez dr. Jennifer Doudna z UC Berkeley. Obie firmy szybko uruchomiły swoje platformy diagnostyczne z myślą o walce z COVID-19.

