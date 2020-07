5 mitów o domowej ochronie przed nowym koronawirusem

Czy domowa parownica lub sprzęt do ozonowania może skutecznie dezynfekować pomieszczenia w dobie pandemii COVID-19?

MIT. Domowe sprzęty tego typu mają zazwyczaj zbyt małą moc, by skutecznie zdezynfekować wszystkie miejsca i skutecznie ochronić przed SARS-CoV-2.

Czyszczenie powierzchni i/lub żywności octem, sodą oczyszczoną i/lub kwaskiem cytrynowym będzie powodowało inaktywację koronawirusa SARS=CoV-2

MIT. W razie potrzeby dezynfekcji powierzchni w dobie COVID-19 powinno się stosować środki na bazie alkoholi, detergentów lub zawierające podchloryn sodu.

„Kwarantanna” przedmiotów przyniesionych z zewnątrz – choćby zakupów – jest skuteczną metodą walki z koronawirusem.

MIT. Tego działanie raczej nie jest niebezpieczne (chyba że zakupy, które powinny być przechowywane w lodówce lądują na balkonie w letniej temperaturze), ale nie ma potrzeby takich zabiegów. Jeśli mamy wątpliwości, produkty spożywcze można umyć lub poddać obróbce termicznej w temperaturze powyżej 65 stopni bez utraty ich właściwości. Nie należy zapominać o częstym myciu rąk w trakcie przygotowywania posiłków.

Rozpylanie alkoholu lub roztworów chloru na całe ciało niszczy SARS-CoV-2

MIT. Nie, takie działanie nie inaktywuje wirusów, które już dostały się do wnętrza ciała. Wręcz przeciwnie – rozpylanie takich substancji może być szkodliwe dla błon śluzowych oczu czy ust, powodując podrażnienia i uszkodzenia.

Mycie rąk nie jest skuteczną metodą ochrony przed koronawirusem w domu – należy je dodatkowo odkażać środkiem dezynfekcyjnym po każdym umyciu rąk.

MIT. Takie działanie może doprowadzić do problemów ze skórą, bo zbyt częste używanie środków dezynfekcyjnych osłabia zdolności obronne skóry. W efekcie prowadzi do podrażnień i otwiera wrota do inwazji innych niż koronawirus patogenów. W warunkach domowych wystarczy dokładne mycie rąk mydłem pod ciepłą bieżącą wodą – koronawirus SARS-CoV-2 ma otoczkę lipidową i tego rodzaju higiena w warunkach domowych jest skuteczną jego dezaktywacją: niszczy ową otoczkę. Środki dezynfekcyjne warto mieć przy sobie poza domem i odkażać nimi ręce po dotknięciu powierzchni, które mogą być skażone (klamek w biurze czy sklepie, poręczy w środkach transportu publicznego itp.).

7 prostych zasad dbania o odpowiednią higienę w domu

Kup odpowiednie środki dezynfekujące. Do czyszczenia większych powierzchni, takich jak podłogi, używaj, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, rozcieńczonego płynu chlorowego, skutecznego w zabijaniu wirusów.

Zadbaj o odpowiednią utylizację wszelkich odpadów higienicznych: zużyte chusteczki wyrzucaj do zamkniętego kosza z workiem na śmieci, upewnij się że papier toaletowy jest spuszczony, a powierzchnie wewnątrz i wokół toalety dezynfekuj płynem chlorowym. Nie zapomnij pozostawić go na powierzchni toalety przez 15 minut, aby substancja czynna mogła aktywnie działać.

Kichając lub kaszląc zasłaniaj usta łokciem lub chusteczką, którą natychmiast po wyrzuć do zamkniętego kosza, a ręce wymyj. Przy kichnięciu wirusy – nie tylko SARS-CoV-2 – rozprzestrzeniają się na odległość nawet 3 metrów.

Sprzątając nie zapominaj o najczęściej dotykanych powierzchniach takich, jak klamki, krany, deski toaletowe, spłuczki, klawiatury czy piloty.

Pamiętaj o częstym myciu rąk mydłem przez około minutę: przed i po skorzystaniu z toalety, a także przed i po jedzeniu oraz po powrocie do domu. Wychodząc z domu, zabieraj ze sobą płyn do dezynfekcji rąk, najlepiej z dużą zawartością alkoholu (minimum 60 proc.).

Obserwuj stan zdrowia swój i najbliższych pod kątem objawów takich jak katar, bóle głowy, kaszel, zapalenie gardła, gorączka lub ogólne zmęczenie. W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem.

Często wietrz mieszkanie czy biurowy pokój i unikaj przebywania w zaludnionych zamkniętych pomieszczeniach.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródło: Konferencja prasowa poświęcona domowym zwyczajom higienicznym Polaków, 1 lipca 2020.

