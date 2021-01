Pierwszy senior w Polsce zaszczepiony! 87-latek zachęca innych, by wzięli z niego przykład

Włodzimierz Czechowicz jest kombatantem, byłym posłem Samoobrony z latach 2001-2005. Skorzystał z możliwości zaszczepienia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie pojawił się tuż po 7 rano 25 stycznia 2021 roku. Jako że właśnie tego dnia ruszyły szczepienia seniorów, został oficjalnie pierwszą osobą po 60. roku życia w Polsce, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

„Nie ma wymówek, wszyscy powinni się zaszczepić”

Jak powiedział Włodzimierz Czechowicz już po zaszczepieniu w rozmowie z Polsatem: „Nie obawiałem się o siebie. Obawiam się o seniorów [...] Nie ma wymówek, wszyscy powinni się zaszczepić”. Tym bardziej, że – jak dodał mężczyzna – jeśli ktoś nie da rady dotrzeć do punktu szczepień o własnych siłach, może skorzystać z transportu organizowanego przez miasta, gminy lub poprosić o zaszczepienie w domu.

Czechowicz nazwał zaszczepienie się „obywatelskim obowiązkiem”, który wypełnił zarówno on, jak i jego żona oraz „jedyną szansą na pokonanie wroga numer 1, którym jest obecnie właśnie koronawirus”. Pierwszy zaszczepiony wspomniał również o tym, że wśród osób z grupy wiekowej 80 plus, które trafiają do szpitala z powodu zakażenia COVID-19, aż 23 procent nie wraca do domu, dlatego tym bardziej warto zadbać o swoje zdrowie i życie.

Czytaj też:

Jak szybko po zaszczepieniu można bezpiecznie spotkać się z rodziną?