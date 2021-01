Czy po szczepieniu przeciw COVID-19 można brać leki przeciwbólowe?

Po szczepieniu na COVID-19, jak i każdym innym, mogą wystąpić takie objawy niepożądane jak ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból głowy, gorączka, dreszcze, zmęczenie. Warto jednak podkreślić, że choć objawy te przypominają symptomy samego COVID-19, nie jest możliwe, by zakazić się koronawirusem na skutek szczepienia. Wręcz przeciwnie – szczepionka przed tym chroni.

U większości osób skutki uboczne szczepionki są nasilone w stopniu łagodnym lub umiarkowanym i trwają tylko dzień lub dwa. Niektóre osoby zaczynają się jednak czuć, jakby miały grypę. Dlatego też sięgają po ibuprofen lub paracetamol. Ale skoro łagodzą one objawy po szczepionce, to czy zmniejszają również jej skuteczność?

Wpływ leków przeciwbólowych na skuteczność szczepionki

Pod tym kątem nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań, jednak dr David J. Cennimo z Rutgers New Jersey Medical School dodaje, że wcześniejsze badania, związane z innymi szczepionkami sugerują, że niektóre leki mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną na szczepionki. Dane te dotyczą przede wszystkim dzieci i wykazują, że paracetamol i ibuprofen zmniejszają odpowiedź przeciwciał na pierwszą dawkę szczepionki. Nie wiadomo do końca, dlaczego tak się dzieje, ale mogą one osłabiać reakcję zapalną, objawiającą się gorączką i bólami.

Niedawno ukazało się jednak badanie dotyczące konkretnie COVID-19. Opublikowano je w „Journal of Virology”, jednak dotyczyło tylko niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym ibuprofenu. Wykazano, że istotnie zmniejszyły produkcję przeciwciał i osłabiły inne aspekty odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2. Potrzebne są jednak kolejne badania, które potwierdziłyby wnioski płynące z tego.

Warto też dodać, że w ulotkach szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderny nie ma żadnej informacji o tym, że po szczepionce nie można przyjmować leków przeciwbólowych.

