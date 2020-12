Jeśli chcesz odnaleźć radość w codziennym życiu, mamy dla ciebie 5 porad

Wiele osób myli radość ze szczęściem i chociaż są ze sobą blisko spokrewnione i często występują jednocześnie, nie są synonimami. Szczęście to emocja, która przynosi wybuchy intensywnej przyjemności, podniecenia i satysfakcji, podczas gdy radość jest silniejszym, długotrwałym stanem, który skutkuje uczuciem wewnętrznego spokoju i zadowolenia.

Radość czy szczęście?

– O ile szczęście można łatwo wypracować, radość przychodzi dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do jego nagłego pojawienia się – mówi dr Forrest Talley, psycholog kliniczny z Kalifornii. – Szczęście może przynieść poranna filiżanka dobrej kawy lub zabawny film. Z drugiej strony radość jest trudniejsza do pielęgnowania. To ciągły proces, który wymaga czasu.

A jednak jest tego warta ze względu na wszystkie korzyści zdrowotne, które otrzymujesz po drodze.

– Liczne badania sugerują, że szczęście i radość pozwalają mieć niższe tętno i ciśnienie krwi, a także silniejszy układ odpornościowy – mówi Susan Damico z Devereux Center for Resilient Children. – Dodatkowo osoby, które zgłaszają, że przeżywają więcej pozytywnych emocji, mają również mniej chorób, w tym drobne bóle.

Znalezienie radości prowadzi również do dłuższego życia. Badania wykazały, że szczęśliwsi ludzie żyli dłużej w 53% przypadków.

Sposoby na znalezienie (i doświadczanie) radości na co dzień

Poszukaj sensu w codzienności



Chociaż wydarzenia 2020 roku z pewnością utrudniają sprawę, zastanów się, czego możesz się nauczyć z tych trudnych okoliczności. Jeśli pandemia jest twoim źródłem problemów, spróbuj znaleźć w niej jakieś znaczenie. Może zdałeś sobie sprawę, że lubisz spędzać więcej czasu z rodziną i nie chcesz wracać do biura na pięć dni w tygodniu. Zrozumienie, czego nauczyła cię kwarantanna, może sprawić, że trudniejsze dni będą łatwiejsze do zniesienia.



Zrób w życiu miejsce na pasje



Jeśli twój dzień jest pełen obowiązków, zastanów się, jak to zrobić, by poświęcić nawet 15 minut na zajęcie, które cię pasjonuje: czy to szycie maseczek dla potrzebujących, czy też czytanie nowej książki z dzieckiem. Twoja radość pochodzi z tego, co cię interesuje, a twoja pasja jest twoim celem. Odnalezienie radości w życiu prowadzi do zrozumienia, co sprawia, że ​​twoje życie jest poukładane, sensowne i ma cel.



Wyznacz cel poza swoją strefą komfortu



Każdego dnia czujesz się tak samo? Potrzebujesz czegoś, co cię ożywi. Popracuj nad nowym celem, który wydaje się interesujący, mający znaczenie i stanowiący wyzwanie - coś, co wyprowadza cię z twojego status quo - jak przebiegnięcie półmaratonu. To nie tylko przyniesie trwałą radość, ale po osiągnięciu celu doświadczysz takiego poczucia radości, której wspomnienie przyniesie również radość.



Bądź „tu i teraz”



Zwykle myślimy o przeszłości lub planujemy przyszłość - ale żaden sposób myślenia nie przyniesie Ci radości. Znalezienie radości może naprawdę istnieć tylko w chwili obecnej. Odtwarzanie przeszłości lub przewidywanie przyszłości pozbawia nas łączności z naszą własną rzeczywistością i może spowodować wiele bólu. Jeśli nauczysz się istnieć w teraźniejszości, uwolnisz się od bólu związanego z przeszłością lub przyszłością.



Zmierz się z przeszłością



Zastanawianie się nad błędem popełnionym kiedyś w pracy to jedno - ale może się zdarzyć, że cierpisz z powodu traumy, która wymaga większej uwagi. Negatywne doświadczenia i ból z przeszłości mogą tworzyć bariery w „dostępie” do radości. Przepracowanie wyjścia poza te bariery jest trudne, ale warto. Dlatego pozwól sobie na znalezienie dobrego terapeuty lub doradcy.Czytaj też:

Problemy z higieną mogą dotyczyć każdego. Nawet 1 na 4 Brytyjczyków nie kąpie się codziennie, reszta nie robi tego prawidłowoCzytaj też:

Polacy niezdecydowani w kwestii szczepienia przeciwko COVID-19Czytaj też:

Pisanie pamiętnika w czasie pandemii może być niezwykle pomocne