Żyjmy dłużej młodsi – Zdrowie Wprost rusza z nowym cyklem

Co możemy zrobić, żeby opóźnić procesy efekty przemijającego czasu? Na to pytanie będziemy próbowali odpowiedzieć w naszym nowym cyklu LIVING YOUNGER LONGER – czyli żyjmy dłużej młodsi. Zaprezentujemy państwu procedury medycyny regeneracyjnej czy medycynę jako naukę koncentrującą się na działaniach, których celem jest wyhamowanie procesów degeneracyjnych i przyśpieszanie regeneracyjnych. Postawimy pytania i postaramy się na nie odpowiedzieć: czym jest leczenie biologiczne, skąd się bierze stan zapalny i jaki ma wpływ na rozwój oraz przebieg chorób, co i jak diagnozować, żeby dowiedzieć się tego, na czym nam zależy lub na czym powinno nam zależeć.

Najlepsi eksperci na łamach Zdrowie Wprost

Bohaterami naszego cyklu będą specjaliści i eksperci, którzy w medycynie stylu życia oraz medycynie przeciwstarzeniowej nie tylko prowadzą praktykę, ale także badają, rozwijają i publikują efekty swoich obserwacji. W zapowiadanym cyklu pokażemy państwu:

jak może wyglądać kompleksowe spojrzenie na człowieka,



jak medycyna zaczyna zmieniać swoją perspektywę z medycyny interwencyjnej na medycynę prewencyjną,



jak rosnąca świadomość i stan wiedzy wpływają na łączenie się terminów styl życia i medycyna.

Założeniem cyklu jest również umożliwienie bezpośredniego spotkania naszych ekspertów, dlatego w każdym miesiącu bohaterów naszych tekstów będzie można spotkać podczas organizowanych przez nas spotkań tematycznych w jednej z warszawskich klinik.

Do zobaczenia w każdym miesiącu. A może nawet częściej..?

Żyjmy dłużej młodsi!

Redakcja Zdrowie Wprost