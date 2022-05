Uwaga na ibuprofen! Może spowodować trwałe uszkodzenie nerek, jeśli zażywasz leki na nadciśnienie

Ibuprofen zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Pod względem chemicznym jest pochodną kwasu propionowego. Lek działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz hamuje agregację płytek krwi. Chorzy przyjmujący diuretyki, czyli leki moczopędne i inhibitor układu renina-angiotensyna (RSA) na obniżenie ciśnienia krwi, powinni zachować ostrożność podczas przyjmowania ibuprofenu – wskazali kanadyjscy naukowcy.

Co odkryli naukowcy?

W badaniu wykorzystano komputerowo symulowane próby leków do modelowania interakcji trzech leków i ich wpływu na pracę nerek. Odkryto, że u niektórych osób połączenie może powodować ostre uszkodzenie nerek, które może być trwałe. Diuretyki to grupa leków, które sprawiają, że organizm zatrzymuje mniej wody. Odwodnienie jest głównym czynnikiem powodującym ostre uszkodzenie nerek. Inhibitor RAS i ibuprofen wzmacniają ich działanie. Jeśli więc zażywasz te leki, należy rozważyć przyjęcie innego środka przeciwbólowego, niż ibuprofen – wskazano we wnioskach.

„Badania wskazują, że nie każdy, kto przyjmie taką kombinację leków, będzie miał problemy zdrowotne, ale są wystarczającym dowodem, że powinno się zachować ostrożność. Wyniki badań powinny trafić do osób, które przyjmują leki na nadciśnienie i sięgają po środek przeciwbólowy z ibuprofenem, nie zastanawiając się nad tym zbytnio” – powiedziała współautorka badania prof. Anita Layton z University of Waterloo w Kanadzie.

Czym jest nadciśnienie?

Z nadciśnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego wykraczają poza ustalone normy, jednak stan ten nie jest przejściowy – chwilowy wzrost ciśnienia tętniczego może towarzyszyć m.in. silnym emocjom. O stanie chorobowym można mówić przy wartościach wyższych niż 140/90 mm Hg. Nadciśnienie pierwotne pojawia się bez wyraźnej przyczyny, jednak ma związek m.in. z trybem życia i stosowaną dietą. Nadciśnienie wtórne jest objawem związanym z innymi chorobami – z tego względu nazywane jest także nadciśnieniem objawowym. Nadciśnienie pojawia się najczęściej u osób po 40. roku życia, ale zdarza się, że również u młodszych osób. Wpływ na wystąpienie tej choroby mają również czynniki genetyczne, nadwaga, otyłość, prowadzenie siedzącego trybu życia i schorzenia przewlekłych.

