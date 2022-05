Czy zagraża ci udar mózgu i czy można mu zapobiec? Są najnowsze badania

Lekarze wyjaśniają, że istnieją trzy rodzaje udaru. Najczęstszym, odpowiadającym za 87 proc. przypadków, jest udar niedokrwienny. Występuje, gdy przepływ krwi przez tętnicę, która dostarcza tlen do mózgu, zostaje zablokowany. Drugi to udar krwotoczny, spowodowany pęknięciem tętnicy w mózgu, które powoduje uszkodzenie otaczających tkanek. Kolejnym rodzajem udaru jest tzw. przejściowy atak niedokrwienny, nazywany też miniudarem. W tym przypadku przepływ krwi do mózgu zostaje tymczasowo zablokowany na nie więcej niż 5 minut.

Co powinniśmy wiedzieć o udarach?

Chociaż udary są bardzo powszechne, okazuje się, że wciąż niewiele wiemy o tej chorobie, ani o tym jak jej zapobiegać – uważa dr Rafael Ortiz, szef chirurgii neuro–wewnątrznaczyniowej w szpitalu Lenox Hill w USA. Kompendium wiedzy zawiera opracowany przez niego poradnik. Lekarz odpowiada na najczęściej zadawane mu na temat tej choroby pytania i rozwiewa mity z nią związane:

Czy udar mózgu jest związany z nieprawidłową pracą serca?

Niektórzy uważają, że udar mózgu jest związany z nieprawidłową pracą serca, a to nieprawda. Udar mózgu jest powodowany zablokowaniem lub pęknięciem tętnic lub żył w mózgu, a nie w sercu. Chociaż ryzyko wystąpienia udaru jest związane z pracą układu sercowo–naczyniowego, to trzeba pamiętać, że udary zdarzają się w mózgu, a nie w sercu – wyjaśnia dr Ortiz.

Czy udarowi można zapobiec?

Do najczęstszych czynników ryzyka wystąpienia udaru należą:

nadciśnienie tętnicze



palenie papierosów,

wysoki poziom cholesterolu,

otyłość,

cukrzyca,

urazy głowy lub szyi,

picie alkoholu,

stres,

arytmia serca.

Wiele z tych czynników jest zależnych od stylu życia. Zdrowe odżywianie i regularne ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru.

Czy udar jest dziedziczny?

Czynniki genetyczne w połączeniu z innymi czynnikami mogą pośrednio zwiększać ryzyko udaru mózgu. Stwierdzono również, że zaburzenia jednogenowe, takie jak choroba sierpowatokrwinkowa zwiększają ryzyko wystąpienia udaru.

Czy objawy udaru są trudne do rozpoznania?

Do najczęstszych objawów udaru mózgu należą:

opadanie twarzy, drętwienie jednej strony twarzy, nierówny uśmiech

osłabienie, opadanie ramienia,

trudności w mówieniu lub niewyraźna mowa,

zaburzenia widzenia, silny ból głowy.

Czy skutki udaru są odwracalne i czy można je leczyć?

Istnieje błędne przekonanie, że udary są nieodwracalne i nie można ich leczyć. Leczenie w przypadku udaru mózgu polega na wstrzyknięciu leku niszczącego skrzepy. Efekty przynosi również mało inwazyjna trombektomia mechaniczna w celu usunięcia skrzepu lub operacja. Leczenie można zastosować gdy chory zostanie przywieziony do szpitala w ciągu kilku minut lub godzin od wystąpienia objawów – wyjaśnia dr. Ortiz.

Czytaj też:

Nie łykaj aspiryny po 60. roku życia. Sprawdź, jakie są najnowsze zalecenia