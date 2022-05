Ten pierwiastek jest niezbędny, żeby wzmocnić odporność organizmu. Sprawdź, czy ci go nie brakuje

Chociaż jego minimalne spożycie wynosi tylko 5 mg dziennie, to nieodpowiednia dieta może doprowadzić do niedoborów tego pierwiastka i poważnych konsekwencji dla zdrowia. Cynk, bo o nim mowa, to jeden z mikroelementów, bez których nasz organizm nie może prawidłowo funkcjonować.

Cynk jest obecny w strukturze około 200 różnych enzymów. Enzymy te biorą udział w tworzeniu DNA, syntezie białek, odpowiadają za funkcje odpornościowe organizmu, a nawet za wzrost, podział i metabolizm komórek. Jeśli nie dostarczymy odpowiedniej ilości cynku do organizmu, wiele procesów nie będzie działać prawidłowo lub zostaną spowolnione. Normy spożycia cynku Dorosła osoba powinna dziennie spożywać przynajmniej 5 mg cynku. Zaleca się jednak, żeby jego ilość była znacznie większa i wynosiła 15–30 mg. Cynk wzmacnia odporność organizmu Cynk bierze udział w tworzeniu przeciwciał, które bronią organizm przed bakteriami i wirusami. Brak wystarczającej ilości tego pierwiastka zaburza odporność immunologiczną. Inne właściwości cynku Cynk poprawia stan skóry, włosów i paznokci,

korzystnie wpływa na kości oraz wspomaga leczenie reumatyzmu,

reguluje pracę trzustki,

wspomaga wydzielanie insuliny,

stabilizuje ciśnienie,

zapobiega tworzeniu się żylaków. Źródła cynku w diecie Cynk nie jest wytwarzany w organizmie człowieka, zbilansowana dieta powinna dostarczać odpowiednich ilości tego pierwiastka. Najbogatszym źródłem cynku są ostrygi, które w 100 g zawierają aż 60–90 mg tego pierwiastka. Niestety, zbyt często ich nie spożywamy. Dobrym źródłem cynku są też: zarodki pszenne,

sezam (zarówno biały jak i czarny),

pestki dyni,

kakao,

nerkowce,

słonecznik,

olej lniany,

wątroba,

żółtko. Wchłanianie cynku wspomaga jedzenie białka zwierzęcego. Podobne działanie ma kwas cytrynowy Niedobory cynku Niedobór cynku skutkuje spadkiem ilości przeciwciał, a co za tym idzie zmniejszeniem odporności organizmu. Objawia się częstymi infekcjami połączonymi z ciągłym uczuciem zmęczenia i zaburzeniami koncentracji. Widocznym objawem niedoboru tego pierwiastka jest także pogorszenie stanu włosów, skóry i paznokci. Niedobory cynku można suplementować. Jednym z preparatów, polecanych przez dietetyków jest Chelat Cynku (Bisglicynian). Jedna kapsułka zapewnia 250 proc. dziennego zapotrzebowania. Objawy nadmiaru cynku Dzienne spożycie cynku nie powinno przekraczać 40 miligramów. Cynk trudno jest jednak przedawkować, ponieważ jego wchłanianie jest regulowanie hormonalnie. Do przedawkowania może dojść jedynie wtedy, gdy cynk jest przyjmowany w zbyt dużych dawkach w postaci suplementów diety. Mogą pojawić się wówczas: nudności, wymioty, bóle brzucha oraz biegunki. Czytaj też:

