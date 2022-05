USA mają szczepionki przeciwko małpiej ospie

Stany Zjednoczone mają dwie szczepionki na ospę prawdziwą zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA). Dysponują stu milionami dawek. Amerykańscy naukowcy uważają, że wirus małpiej ospy jest na tyle podobny do wirusa ospy prawdziwej, że szczepionki zapewnią ochronę przed tą chorobą. Na razie jednak tylko jedna z nich, o nazwie Jynneoszostała zatwierdzona przez FDA do stosowania przeciwko ospie małpiej.

Jynneos w Europie występuje pod nazwą Imvanex

Bavrian Nordic – duński koncern produkujący szczepionki poinformował, że rząd USA zdecydował się na wyprodukowanie 13 milionów kolejnych dawek liofilizowanej szczepionki Jynneos w nadchodzących latach. Jak informują naukowcy, szczepionka jest wytwarzana ze zmodyfikowanej, niepowtarzającej się postaci wirusa szczepionki, który jest częścią tej samej rodziny co ospa małpia i ospa prawdziwa. Jynneos w Europie występuje pod nazwą Imvanex. We Francji jej przyjęcie zostało zalecone osobom, które miały kontakt z potwierdzonym przypadkiem ospy małpiej, w tym pracownikom służby zdrowia. Niemcy zamówiły również 40 tys. dawek Imvanexu i będą zwiększać zamówienia w zależności od stopnia rozwoju epidemii.

Prace nad opracowaniem szczepionki przeciwko ospie trwają już od ponad dwudziestu lat

Rząd USA wydał ponad 1 miliard dolarów na opracowanie i składowanie szczepionki przeciwko ospie Jynneos. Prace nad szczepionką rozpoczęły się z powodu obaw związanych z zagrożeniem atakiem broni biologicznej, które wywołały informacje o przesyłanych w listach śmiercionośnych zarazkach wąglika. Pojawiły się one wkrótce po zamachach na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku.

Rząd ma ponad milion zamrożonych dawek Jynneos, w strategicznych zapasach narodowych lub przechowywanych w naszym zakładzie w Europie – powiedział Paul Chaplin, prezes i dyrektor generalny Bavarian Nordic, duńskiej firmy produkującej szczepionkę.

Trwają prace nad zatwierdzeniem leków na małpią ospę

W USA badane są dwa leki stosowane w leczeniu ospy prawdziwej, zwane TPOXX i Tembexa. Ich działanie nie zostało jeszcze zatwierdzone jeśli chodzi o małpią ospę. Naukowcy wskazują, że leki są dobrze tolerowane i jest tylko kwestią czasu kiedy zostaną zatwierdzone przez FDA.

Powstrzymanie wybuchu epidemii małpiej ospy wydaje się być znacznie łatwiejsze niż tej spowodowanej COVID-19 – powiedział dr Peter Hotez, z Centrum Rozwoju Szczepionek w Texas Children's Hospital.

