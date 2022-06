Medyczny składnik konopi jest bezpieczny dla kierowców? Są badania

Badanie przeprowadzone na University of Sydney wskazało, że medyczna dawka kannabidiolu (CBD), która wynosi ok. 1,5 grama, nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. Kannabidol to substancja powszechnie stosowana w celach medycznych, ze względu na właściwości uśmierzające ból i uspokajające.

Kannnabidol – stężenie we krwi

Kannabidol najczęściej przyjmowany jest doustnie, w postaci olejku. Maksymalne stężenie we krwi osiąga średnio po 3 godzinach od zażycia. W przeciwieństwie do innego ich składnika konopi – tetrahydrokannabinolu (THC), substancja ta nie wykazuje działania psychoaktywnego. Badanie, jako pierwsze potwierdziło, że CBD przyjmowane bez innych dodatków jest bezpieczne dla kierowcy – wskazali australijscy naukowcy.

Chociaż CBD jest ogólnie uznawany za związek nieodurzający, jego wpływ na wykonywanie złożonych zadań nadal jest testowany – zwraca uwagę dr Danielle McCartney, współautorka pracy opublikowanej na łamach „Journal of Psychopharmacology”.

Przebieg badania

W badaniu brało udział 17 ochotników. Części z nich podano placebo, części olejek z CBD w różnych dawkach - 15, 3 albo 1500 mg. W dostępnych preparatach typowa dawka to 150 mg dziennie, a w środkach pomagających przy epilepsji, bólach, nerwicach czy zaburzeniach snu – do 1500 mg. Uczestnicy badania wykonywali zadanie po 45–75 minut od zażycia substancji oraz ponownie – po 3,5 godz. Pozwoliło to zbadać wpływ CBD o różnym stężeniu we krwi na zdolność prowadzenia pojazdów.

Wyniki badania

Stwierdzono, że żadna dawka nie spowodowała odurzającego efektu, który zaburzałby zdolność prowadzenia samochodu. Naukowcy doradzają, żeby jednak zachować ostrożność przy zażywaniu tego typu substancji, ponieważ badanie to uwzględniało wyłącznie wpływ samego CBD, a często zdarza się, że przyjmuje się go razem z innymi lekami. W przypadku każdego środka trzeba więc sprawdzać, czy nie zaburza on zdolności prowadzenia pojazdów.

W przypadku złego samopoczucia czy pogorszenia stanu zdrowia eksperci zalecają, żeby powstrzymać się od kierowania pojazdem.

