Sapioseksualizm, czyli specyficzny wybór partnerów seksualnych. Sprawdź, czym się charakteryzuje

Zdaniem ekspertów pary sapioseksualne są wyjątkowo zgrane i nie grozi im szybkie rozstanie. Wynika to ze specyficznego podejścia do relacji oraz innego wymiaru atrakcyjności partnera, który nie ogranicza się jedynie do charakteru, wyglądu zewnętrznego, pozycji społecznej oraz stylu życia, ale jest uzależniony przede wszystkim od inteligencji.

Co to jest sapioseksualizm?

Wybór partnera może obywać się na podstawie wielu kryteriów; najczęściej uzależniony jest od tzw. chemii, którą czujemy w stosunku do drugiej osoby, jednak może przebiegać też na podstawie konkretnych cech charakteru lub wyglądu zewnętrznego. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni preferują konkretne cechy, których doszukują się u potencjalnych partnerów i to one decydują o zawarciu ewentualnej znajomości. W przypadku sapioseksualizm takim czynnikiem jest piękno wewnętrzne i inteligencja. Osoby sapioseksualne są w stanie odczuwać przyjemność jedynie ze spotkań z partnerami o ponadprzeciętnej inteligencji, a wygląd zewnętrzny, pochodzenie społeczne czy usposobienie nie ma dla nich większego znaczenia.

Sapioseksualizm określany jest mianem nowej orientacji seksualnej, a jej przedstawiciele wykazują zainteresowanie tylko i wyłącznie osobami, które wyróżniają się spośród innych mądrością, wyjątkowym zdolnościami czy bardzo wysokim wykształceniem.

Iloraz inteligencji a pożądanie

W przypadku sapioseksualistów możemy mówić o całkiem innym wymiarze związków oraz nawiązywania relacji partnerskich. Zdaniem specjalistów jest to bezpośrednio powiązane z poszukiwaniem inspiracji i fascynacji, która nie ogranicza się jedynie do cielesności i aspektów czysto materialnych. Niestety, choć niewiele osób się do tego przyznaje, to spory odsetek związków tworzony jest na podstawie chłodnych kalkulacji, które dotyczą zabezpieczenia przyszłości i poszukiwania spokojnej przystani. W związku z osobą sapioseksualną nie ma mowy o chłodnym i wyrachowanym podejściu, bo brak wyjątkowej inteligencji partnera nie pozwala na wejście w relację, która zazwyczaj kończy się na pierwszej randce, o ile w ogóle do niej dojdzie.

Często natrafiamy na pary, które z pozoru do siebie nie pasują, zastanawiając się, co dwoje tak różnych ludzi w sobie widzi. Tutaj możemy mieć właśnie do czynienia z sapioseksualizm, dla którego przeszkodą nie jest nieidealny wygląd, niska pozycja społeczna czy wyjątkowa rozbieżność charakterów.

Dla sapioseksualnych mężczyzn i kobiet inteligentna rozmowa jest o wiele bardziej podniecająca niż idealnie wyrzeźbione ciało czy wyjątkowa uroda. Powoduje to duże problemy ze znalezieniem odpowiedniego partnera oraz budowaniem trwałego związku, bo jedynie co 10 osoba może poszczycić się ponadprzeciętną inteligencją, wybitnymi zdolnościami i umiejętnością wyjątkowo ciekawego wyrażania swoich poglądów.

Jak sprawdzić, czy jest się sapioseksualistą?

Aby dowiedzieć się, czy jesteśmy sapioseksualni, wystarczy dobrze przeanalizować swoje preferencje odnośnie do wyboru partnera oraz poddać krytycznej ocenie dotychczasowe związki. Jeżeli kluczowy jest dla nas podczas poszukiwania partnera – jeżeli liczy się dla nas przede wszystkim poziom IQ osoby, z którą chcemy się umówić na randkę, to być może jesteśmy sapioseksualistami. Jakby to nie brzmiało, to na pewno nie mamy do czynienia z żadnym zaburzeniem, bo przecież każdy preferuje inne kryteria wyboru partnera. Sapioseksualizm jest jednak coraz większym problemem, bo utrudnia znalezienie partnera, co może powodować frustrację i sprzyjać pogorszeniu samooceny.

Możesz należeć do grona sapioseksualistów, jeżeli:

pociągają cię jedynie osoby o wyjątkowej inteligencji,



nie zwracasz uwagi na wygląd oraz cechy charakteru, ale jedynie na wykształcenie, sposób wysławiania się lub umiejętność wyrażania poglądów w interesujący sposób,



idąc na randkę, nie myślisz o konkretnej osobie jako o całości, ale jedynie zauważasz jej „piękny umysł”.



rezygnujesz z nawiązania bliższej znajomości w momencie, gdy okazuje się, że osoba, z którą się spotykasz, nie ma ponadprzeciętnych zdolności,



interesuje cię jedynie „wewnętrzne piękno”, które zaspokaja potrzebę fizycznej bliskości.

