Udane życie seksualne po pięćdziesiątce. 3 praktyczne rady

Seniorzy chcą kochać i cieszyć się bliskością, choć ich dzieciom i wnukom wydaje się, że ten etap życia mają już dawno za sobą. Udane życie seksualne po pięćdziesiątce i znacznie później jest możliwe, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych rzeczach, które pozwolą w pełni cieszyć się bliskością oraz pomogą pokonać problemy z obniżonym libido i innymi zaburzeniami funkcji seksualnych, które pojawiają się wraz z upływem lat.

Udane życie intymne po pięćdziesiątce

Seks po pięćdziesiątce może być równie udany i przyjemny jak zbliżenia znacznie młodszych osób. Wraz z upływem lat seksualność nie zanika, a w niektórych przypadkach, wręcz rozkwita z nową i wcześniej nieznaną intensywnością. Mają na to wpływ różne czynniki. Jednym z nich jest więcej wolnego czasu oraz fakt, iż nawet spontaniczne zbliżenie nie zakończy się ciążą. Po odchowaniu dzieci wiele osób przypomina sobie, jak to jest mieć więcej czasu tylko dla siebie i na nowo odkrywa uroki nieco innego, jednak równie przyjemnego seksu. Cieszenie się udanym życiem erotycznym odmładza, dodaje wigoru i pomaga radzić sobie z wieloma problemami, dlatego warto spróbować na nowo odkryć w sobie pożądanie i pokonać wiążący się m.in. ze zmianą wyglądu ciała wstyd.

Udany seks receptą na szczęśliwy związek

Udany seks jest ważną częścią naszego życia i wiek nie ma tutaj nic do rzeczy. Niezależnie od tego, ile mamy lat, możemy cieszyć się bliskością oraz czerpać satysfakcję z seksu. Aby móc w pełni zatroszczyć się o siebie i swojego partnera, musimy przede wszystkim zrozumieć, jak zmienia się ciało po 50. roku życia i z jakimi problemami będziemy się mierzyć. Nie dotyczą one wszystkich pięćdziesięciolatków, jednak mogą wystąpić i nie powinny zniechęcać do prób współżycia.

Receptą na udany związek jest także szczerość oraz rozmowa. Nie należy unikać rozmowy o swoich potrzebach oraz fantazjach, a także obawiać się problemów, które wcale nie muszą się pojawić. Jedność ciał to nie tylko typowy stosunek, ale także inne sposoby okazywania sobie uczuć, które mogą być receptą na rozbudzenie być może nieco przygasłego pożądania.

Seks w starszym wieku – 3 praktyczne rady

Nie ma granicy wiekowej, która uniemożliwiałaby cieszenie się bliskością. Wiele jednak zależy od indywidualnego temperamentu oraz podejścia do seksu w starszym wieku. Nie należy wstydzić się swoich potrzeb i trzeba jasno komunikować je drugiej stronie, bo być może partner lub partnerka też chce cieszyć się seksem, ale obawia się głośno to powiedzieć. Głęboko zakorzenione przekonanie o tym, że po 50. roku życia seks nie przynosi satysfakcji lub wiąże się jedynie z rozczarowaniem to mit, który został już dawno obalony. Dzięki poniższym wskazówkom można cieszyć się udanym współżyciem i dopasować je do indywidualnych potrzeb.

Po pierwsze: akceptacja

Starzejemy się w nieco inny sposób niż nasi przodkowie. Kobiety i mężczyźni po pięćdziesiątce rzadko przypominają swoich dziadków, kiedy byli oni w tym samym wieku, jednak nie ma się co oszukiwać, że wygląd naszego ciała się nie zmienia. Brak akceptacji własnego wyglądu i ukrywanie go przed partnerem to jeden z częstych powodów rezygnacji z seksu w starszym wieku. Dlatego tak ważna jest akceptacja zmieniającego się wyglądu oraz chęć poszukania pozytywów, które wiążą się z upływem lat.

Akceptując siebie i swojego partnera łatwiej osiągamy satysfakcję i będziemy mogli w pełni cieszyć się bliskością nie tylko przy zgaszonym świetle. Trzeba na nowo odkryć swoje ciało i zaakceptować zmiany, które nie są powodem do rezygnacji z bliskości.

Po drugie: zrozumienie procesów zachodzących w organizmie

Kobiety w okresie menopauzy i mężczyźni przechodzący andropauzę mogą cieszyć się udanym seksem. Kluczem do sukcesu jest zrozumienie zachodzących w organizmie zmian, które spowodowane są m.in. nieco inną pracą układu hormonalnego. Suchość pochwy, problemy ze wzwodem czy obniżone libido nie muszą być przeszkodą w cieszeniu się seksualnością. Z lubrykantów i tabletek na erekcję korzystają także osoby młode. Warto skonsultować się z lekarzem i dobrać najlepszą metodę redukcji występujących problemów.

Po trzecie: nic na siłę

Seks nie może być udany, gdy się do niego zmuszamy. Musimy chcieć zbliżenia i być do niego pozytywnie nastawieni. Odpowiednie nastawienie wiele zmienia w życiu erotycznym, dlatego warto rozważyć wszystkie za i przeciw oraz poszukać własnego sposobu zaspokajania potrzeb seksualnych, który będzie dopasowany do temperamentu oraz stanu zdrowia.

