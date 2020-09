Czy kobiety wraz z wiekiem tracą zainteresowanie seksem? Nowe badania

„Około jedna czwarta kobiet ocenia seks jako bardzo ważny, niezależnie od ich wieku” – powiedziała dr Holly Thomas, główna autorka streszczenia prezentowanego podczas corocznego wirtualnego spotkania North American Menopause Society w 2020 r. „Badanie wykazało, że znaczna liczba kobiet nadal wysoko ceni seks, nawet gdy się starzeją i nie jest to nienormalne” – powiedziała Thomas, profesor medycyny na Uniwersytecie w Pittsburghu. „Jeśli kobiety są w stanie porozmawiać ze swoim partnerem i upewnić się, że uprawiają seks, który jest dla nich satysfakcjonujący i przyjemny, wtedy bardziej prawdopodobne jest, że uznają to za bardzo ważne, gdy się starzeją” – powiedziała.

Badania takie jak te dostarczają cennych informacji dla pracowników służby zdrowia, którzy w przeciwnym razie mogą odrzucić zanikające pożądanie seksualne kobiety jako naturalną część procesu starzenia.

Obalanie mitów na temat seksu w średnim wieku

Prawdą jest, że wcześniejsze badania wykazały, że kobiety z wiekiem tracą zainteresowanie seksem. Ale lekarze zajmujący się zdrowiem kobiet twierdzą, że takie podejście nie jest zgodne z rzeczywistością, którą widzą.

„Niektóre z wcześniejszych badań sugerowały, że seks idzie w odstawkę, a wszystkie kobiety tracą zainteresowanie seksem wraz z wiekiem” – powiedziała Thomas. „To naprawdę nie jest typ historii, którą słyszę od wszystkich moich pacjentów”.

Powiedziała, że jedną z kwestii jest to, że poprzednie badania zrobiły pojedyncze migawki pragnień kobiety w pewnym momencie jej życia i porównano je z podobnymi migawkami z późniejszych dziesięcioleci życia. „Tego typu badanie podłużne pokazałoby po prostu średnie w czasie” – powiedziała Thomas. „A jeśli spojrzeć na rzeczy średnio, może się wydawać, że wszyscy podążają jedną ścieżką”.

Thomas powiedziała, że w nowym badaniu wykorzystano inny rodzaj analizy, który pozwolił badaczom śledzić trajektorię pożądania kobiety w czasie.

Wysokie i niskie ścieżki zainteresowania seksualnego

Badanie, w ramach którego przeanalizowano dane z ogólnokrajowego, wieloośrodkowego badania zwanego SWAN lub Study of Women's Health Across the Nation, wykazało trzy różne ścieżki w odczuciach kobiet na temat znaczenia seksu.

Około jedna czwarta kobiet (28%) kierowała się tradycyjnym sposobem myślenia na ten temat: mniej cenili sobie seks w wieku średnim.

Jednak kolejna czwarta kobiet biorących udział w badaniu powiedziała coś zupełnie przeciwnego. Około 27% z nich stwierdziło, że seks pozostaje bardzo ważny przez całe 40, 50 i 60 lat – co jest zaskakującą sprzecznością z przekonaniem, że wszystkie kobiety tracą zainteresowanie seksem z wiekiem.

Seks w wieku 40 lat nie będzie wyglądać tak samo, jak w wieku 20 lat; w wieku 60 lat nie będzie wyglądać tak samo jak w wieku 40 lat i nie będzie wyglądać tak samo jak w wieku 80 lat, jak w wieku 60 lat i o tym trzeba pamiętać. Mogą zaistnieć pewne modyfikacje, które musimy wprowadzić, ale ogólnie ludzie zdrowi i pozostający w dobrych związkach pozostają aktywni seksualnie.

Kobiety w badaniu, które wysoko ceniły seks, miały następujące cechy: były lepiej wykształcone, mniej przygnębione i odczuwały większą satysfakcję seksualną przed osiągnięciem wieku średniego.

Większość kobiet (48%) przeszła na trzecią ścieżkę: doceniały zdrowe życie seksualne, gdy wkraczały w okres menopauzy, ale stopniowo traciły zainteresowanie po pięćdziesiątce lub sześćdziesiątce.

Eksperci twierdzą, że istnieje wiele emocjonalnych, fizycznych i psychologicznych czynników, które mogą wpływać na to, jak kobieta postrzega seks. Na przykład z powodu schorzeń, przewlekłych chorób, depresji, spadku estrogenu czy też stresu psychicznego.