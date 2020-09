Antropolog: Kobiety nudzą się monogamią szybciej niż mężczyźni

Ile wiemy o kobiecej seksualności? Ilekolwiek to jest, są szanse, że to wszystko nieprawda. Większość tego, czego nauczono nas o kobiecej seksualności, jest nieprawdziwe, zaczynając od dwóch podstawowych stwierdzeń: że mężczyźni mają silniejsze libido niż kobiety i że mężczyźni mają problem z monogamią częściej niż kobiety.

Antropolog Wednesday Martin twierdzi, że badania nad ludzką seksualnością były historycznie przeważnie skoncentrowane na mężczyznach. Wybitni seksuolodzy, począwszy od Carla Friedricha Otto Westphala (1833-1890) to głównie mężczyźni. Musisz przejrzeć kolejnych 25, w tym Sigmunda Freuda i Alfreda Kinseya, zanim dotrzesz do kobiecego nazwiska: Mary Calderone (1904-1998), która była orędownikiem edukacji seksualnej. A nawet wśród kolejnych 30 nazwisk jest tylko pięć kobiet.

Czytaj także:

Jesteś tym typem osoby? W twoim związku może dojść do zdrady

Kobiety pragną różnorodności przynajmniej tak samo jak mężczyźni

Wszyscy ci mężczyźni przyjęli pewne założenia dotyczące seksualności kobiet. Nic dziwnego, że to Shere Hite zrewolucjonizowała myślenie o kobiecym orgazmie, argumentując, że niepowodzenie w osiągnięciu orgazmu podczas stosunku nie jest „dysfunkcjonalne”. Martin mówi, że kluczowa była również praca Rosemary Basson, która zdała sobie sprawę, że spontaniczne pożądanie było tylko jednym z rodzajów pożądania i że reakcja seksualnajest dla kobiet o wiele ważniejsza. Okazuje się, że kobiety są tak samo pobudzane seksualnie jak mężczyźni.

Nowe odkrycia pokazały, że kobiety zgłaszały podobną intensywność pożądania i podniecenia jak mężczyźni oraz „prawdziwą zmianę w myśleniu” o kobietach i monogamii. – Uczono nas, że to mężczyźni potrzebują różnorodności, ale okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie – mówi Martin. – Nadmierne poznanie partnera i deseksualizacja zabija libido kobiet. Kiedyś myśleliśmy, że to tylko mężczyźni nudzą się seksualnie po ślubie; okazuje się, że to nieprawda.

Martin nie chce rozmawiać o swoim związku, ale ma 53 lata, jest mężatką od 18 lat, nadal mieszka w Nowym Jorku i ma dwóch synów w wieku 17 i 10 lat, którzy, jak można się było spodziewać, są „upokorzeni” o czym pisze ich matka. Ma nadzieję, że jej praca pomoże potwierdzić uczucia następnego pokolenia młodych kobiet: – Nie chodzi o to, by pozwolić im zdradzać, nawet nie dawać im pozwolenia na odmowę monogamii, ale mam nadzieję, że pozwoli im to czuć się normalnie. Bo to jest główny błąd: przekonanie, że monogamia jest trudniejsza dla mężczyzn niż dla kobiet. W rzeczywistości, jest dokładnie odwrotnie. Kobiety pragną nowości, różnorodności i przygód przynajmniej tak samo jak mężczyźni, a może nawet więcej.

Para mieszka razem, ich libido jest dopasowane i uprawiają dużo seksu. Ale po roku, dwóch, może trzech latach zwykle się zdarza, że pożądanie kobiety spada szybciej niż mężczyzny. W tym momencie kobieta myśli: „już nie lubię seksu”. Ale w rzeczywistości dzieje się tak, że ma trudności z monogamią; ponieważ kobiety nudzą się z jednym partnerem szybciej niż mężczyźni.

Czytaj także:

Jak rozpoznać zdradę emocjonalną?

Kobiety nie lubią seksu? Bzdura!

Kobietom każe się myśleć, że odeszły od seksu, podczas gdy w rzeczywistości pragną różnorodności. Zamiast być hamulcem, żeńska połowa długoterminowego związku jest kluczem do bardziej ryzykownego i ekscytującego życia seksualnego. Chodzi o istnienie jedynego organu w ludzkim organizmie całkowicie stworzonego dla przyjemności: łechtaczki. Kobiety są „zaprojektowane”, by szukać przyjemności, kobiety osiągają wielokrotny orgazm. Łechtaczka ma bardzo ważną historię: nasza płeć ewoluowała... by szukać przygody.

Innym elementem tej układanki było odkrycie, że jedna trzecia kobiet pozostających w związku pozamałżeńskim twierdzi, że ich małżeństwo lub długotrwały związek jest szczęśliwy lub bardzo szczęśliwy. Zdaniem antropolog musimy więc zrozumieć, że kobiety szukają różnorodności nie tylko dlatego, że są nieszczęśliwe, ale dlatego, że potrzebują różnorodności i nowości.

Kobiety w wieku 40 i 50 lat, które nie poznały wibratora

Co to wszystko w praktyce oznacza dla naszego życia seksualnego? Martin nie lubi słowa „oszukiwanie” – woli używać terminu „odejście” – i na to decydują się niektóre kobiety. Ale to nie jedyne rozwiązanie. – Jest wiele kobiet, które cierpią, ale nie chcą rozstać się ze swoim partnerem, a jeszcze nie odkryły wibratorów – mówi Martin. – Wiele kobiet powiedziało mi, że nigdy nie miały wibratora. To pokolenie po czterdziestce i pięćdziesiątce, które tęskniło za rewolucją wibratorów i nigdy jej nie dogoniło. Mowa o różnych typach, a wszystko, co możesz wykorzystać, będzie miało duży wpływ na twoje życie seksualne. Para może też w jakiś sposób spróbować ekscytujących nowości, takich jak spacer na linie, lekcje tańca lub wspólne nurkowanie. Dlaczego to pomaga? Badania nad neurochemikaliami wykazały, że nasze pożądanie seksualne jest wyzwalane, kiedy robimy coś nowego z długoterminowym partnerem. Ekscytujące zajęcie jest idealne: może dać ci zastrzyk hormonów, które sprawią, że poczujesz odnowienie.

Rzeczywiście, część narracji wydaje się być taka, że mężczyźni zbyt szybko godzą się na „to, co zwykle”, ale rozpoczęcie rozmowy o tym, czego jeszcze mogliby spróbować, może ponownie rozpalić ogień. Martin mówi, że cała sztuka polega na tym, żeby nie ustawać i pytać. – Mężczyźni naprawdę dbający o to, czego kobiety pragną seksualnie, robią ogromną różnicę. Być może będziesz musiał rozmawiać w kółko, a kobiety mogą powtarzać, że są zadowolone z rzeczy takich, jakimi są, ale pytaj dalej, a ostatecznie kobiety otworzą się na temat swoich fantazji seksualnych. Okazuje się, że ich menu jest bardziej zróżnicowane niż menu męskie. Mężczyźni są zszokowani, ale także zadowoleni i podekscytowani, kiedy dowiadują się, jak ekscytujące możemy być seksualnie, gdy pokonujemy zahamowania, które zostały w nas ukorzenione.

Czytaj także:

4 mity o seksie, które mogą zniszczyć związek