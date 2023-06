Odwodnienie może być skrajnie niebezpieczne. Jak je rozpoznać?

Woda jest niezbędna do tego, żeby nasz organizm funkcjonował w sposób prawidłowy – bierze udział w różnych procesach, które w nim zachodzą. Stanowi ona 65 procent naszego ciała (w przypadku dorosłego człowieka). Jej regularne picie jest niezwykle ważne. Zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu czynników, jednak przyjęło się, że na 1 kilogram masy ciała powinniśmy wypijać około 0,02 litra wody. W ciągu każdego dnia dorosły człowiek powinien więc wypić od 1,5 do 2 litrów wody. Dokładne normy zależą jednak od wielu czynników. Istotna jest też temperatura wokół nas, a także to, czy uprawiamy aktywność fizyczną. Intensywny wysiłek oraz upał na dworze sprawiają, że jej ilość musi być większa (nawet do 4–5 litrów wody w ciągu doby).

Jakie są objawy odwodnienia?

Przewlekłe odwodnienie bardzo silnie działa na organizm, jednak jego objawy nie zawsze są oczywiste i łatwe do rozpoznania. Może ono grozić utratą przytomności oraz uszkodzeniem pracy narządów wewnętrznych, a w drastycznych przypadkach – nawet śmiercią. Podczas odwodnienia ilość wody w organizmie spada poniżej wartości, która jest niezbędna, by mógł on funkcjonować w prawidłowy sposób. Co konkretnie to oznacza? Że organizm traci więcej płynów, niż przyjmuje. Odwodnienie jest poważnym zagrożeniem szczególnie w przypadku małych dzieci i osób starszych. Najczęstszym i najbardziej popularnym objawem odwodnienia jest po prostu wzmożone pragnienie, jednak nie są to jedyne symptomy. Początkowe objawy odwodnienia organizmu to również:

rzadsze oddawanie moczu,

ciemnożółta barwa moczu (prawidłowy kolor moczu jest słomkowo-żółty),

osłabienie,

zawroty głowy,

ból głowy,

senność,

apatia.

W kolejnych etapach odwodnienia organizmu dochodzą następujące objawy:



skrajne uczucia suchości w ustach,

sucha i zimna skóra,

przyspieszenia bicia serca,

mniejsza elastyczność skóry,

ospałość,

gorączka,

zmniejszenie pocenia się,

nerwowość,

omdlenia,

zatrzymanie moczu (lub ciemna barwa i intensywna woń),

zapadnięte oczy,

trudności ze złapaniem powietrza.

Jakie są przyczyny odwodnienia?

Odwodnienie kojarzy nam się zazwyczaj z upałami – dochodzi do niego wtedy na skutek intensywnego pocenia się, które jest konieczne, by organizm mógł się schłodzić. Jeśli nie zadbamy o odpowiednie uzupełnienie płynów – może wystąpić odwodnienie. Nie jest to jednak jedyna przyczyna takiego stanu. Do pozostałych zaliczamy różnego rodzaju choroby (na przykład problemy z nerkami), ale także:



biegunkę,

wymioty,

wysoką gorączkę,

długotrwały oraz intensywny wysiłek fizyczny,

przyjmowanie zbyt małej ilości płynów.

Co robić, żeby nie dopuścić do odwodnienia organizmu?

Zadbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu jest ważne każdego dnia, jednak podczas upałów jest to szczególnie istotne. Warto zaczynać dzień od szklanki wody, a butelkę z nią zabierać ze sobą wszędzie, gdzie wychodzimy – na spacer, do pracy, do szkoły, na zakupy. W przypominaniu o konieczności nawadniania organizmu może pomóc też trzymanie wody w widocznym dla nas miejscu, żebyśmy mieli ją stale w zasięgu swojego wzroku. Warto też wyznaczać sobie „cele” – na przykład podzielić dzień na ilość wypijanych szklanek wody i monitorować postępy. Przydatne może być też nastawienie alarmu w telefonie, przypominające o piciu wody. Jeśli nie jesteście fanami smaku wody – dodajcie do niej owoce lub listki mięty, wtedy będzie znacznie lepsza.

Warto pamiętać też o tym, że płyny to nie tylko woda, ale wszystkie rodzaje napojów, również herbata, soki, napary oraz zupy. W trakcie upałów warto więc zwiększyć ich ilość. Źródłem wody są także owoce, takie jak:



melon,

winogrona,

pomarańcze,

arbuz,

truskawki,

a także warzywa, na przykład pomidory i ogórki.

