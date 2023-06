W upalne i słoneczne dni nie lekceważcie bólu głowy. To może skończyć się tragicznie

W słoneczne i gorące dni istnieje ryzyko wystąpienia udaru słonecznego. Zdarza się to, gdy na dworze panują wysokie temperatury, a my zapominamy o podstawowych zasadach ochrony. Fale upałów, które od kilku lat występują już w naszym kraju, mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Jest nim między innymi udar słoneczny (odmiana udaru cieplnego). Może on dotknąć każdego, jednak najbardziej narażone są dzieci, ale też osoby starsze, otyłe i te pod wpływem alkoholu. Czynnikami podwyższonego ryzyka są również choroby serca i cukrzyca.

Silny ból głowy jako objaw udaru słonecznego

Do udaru słonecznego dochodzi przy dużym i bezpośrednim nasłonecznieniu (dotyczy to przede wszystkim głowy i karku). Jego powstawaniu sprzyja też niedostateczne nawodnienie organizmu. Konsekwencją takiego miejscowego działania promieni słonecznych na skórę głowy może być przekrwienie opon mózgowych i mózgu. Organizm, na skutek zbyt mocnych promieni słonecznych, traci zdolność termoregulacji i zaczyna się przegrzewać. Udar słoneczny może doprowadzić do groźnych powikłań zdrowotnych, między innymi zaburzeń pracy serca, śpiączki czy niewydolności oddechowej. Taki stan sprzyja też odwodnieniu organizmu i może powodować nadmierną utratę elektrolitów.

Jednym z objawów udaru słonecznego jest właśnie silny ból głowy. Niektóre osoby po udarze słonecznym określają go jako najmocniejszy w życiu. Pod żadnym pozorem nie należy więc lekceważyć takiej dolegliwości po wcześniejszym przebywaniu na ostrym słońcu. Bólowi głowy mogą towarzyszyć też zawroty.

Inne objawy udaru słonecznego

Objawy związane z udarem słonecznym zależą od tego, w jakim stopniu organizm jest przegrzany. Pojawiają się i narastają stopniowo. Pierwsze dolegliwości mogą wystąpić dopiero po kilku godzinach od zejścia ze słońca. Poza silnym bólem głowy może to być między innymi:



ogólne osłabienie,

mdłości oraz wymioty,

spowolnienie tętna,

zaburzenia świadomości,

zwiotczenie mięśni,

utrata przytomności,

gorączka,

światłowstręt,

zimna, sucha i blada skóra.



Może pojawić się także poczucie wewnętrznego niepokoju oraz zaczerwienienia i poparzenia skóry. Należy też pamiętać, że stan osoby z udarem słonecznym może szybko ulec pogorszeniu, dlatego istotna jest natychmiastowa reakcja po zauważeniu pierwszych objawów. W krytycznych momentach udar słoneczny może skutkować nawet zagrożeniem życia.

Udar słoneczny szczególnie niebezpieczny u dzieci

Udar słoneczny jest szczególnie niebezpieczny dla małych dzieci. Im młodsze dziecko, tym zagrożenie dla jego zdrowia jest większe. Jak poznać, że dzieje się coś złego z maluchem? Zazwyczaj w takiej sytuacji dziecko jest apatyczne i bez energii. Poza wymienionymi wcześniej objawami udaru słonecznego dziecko może też płakać z powodu silnego bólu głowy. U niemowląt z kolei może dojść do zapadnięcia się ciemiączka. Zarówno u niemowląt, jak i małych dzieci, mechanizm odpowiadający za odpowiednią termoregulację nie jest jeszcze w pełni wykształcony, dlatego to właśnie w ich przypadku udar słoneczny może być wyjątkowo niebezpieczny. Dbanie o ich odpowiednią ochronę jest szczególnie ważne.

Jak chronić się przed udarem słonecznym?

Przede wszystkim najważniejsze jest unikanie długotrwałej i bezpośredniej ekspozycji na słońce. W godzinach, gdy świeci ono najmocniej, czyli między godziną 10:00 a 15:00, wskazane jest pozostanie w domu lub schronienie się w chłodnym i zacienionym miejscu. Jeżeli z kolei znajdziemy się już w miejscu, gdzie odczuwane są promienie słoneczne – należy zadbać o ochronę głowy (nie powinno się wychodzić bez nakrycia głowy), a także wypijać odpowiednią ilość płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Ważne jest również, by mieć na sobie przewiewne ubranie. Trzeba pamiętać też o tym, że słońce może być zdradliwe, a my nie zawsze czujemy, jak intensywnie grzeje.

Czytaj też:

Do zawału serca najczęściej dochodzi właśnie tego dnia. Najnowsze badaniaCzytaj też:

Kiedy boli splot słoneczny, organizm wysyła ważny sygnał. Nie lekceważ go