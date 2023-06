Ten objaw odwodnienia widać na twarzy. Często jest uważany za coś zupełnie innego

U osób starszych łatwo przegapić objawy odwodnienia i zwracają na to uwagę eksperci Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak podkreślają, niedobory wody u osób po 65 roku życia występują znacznie częściej, niż są rozpoznawane. Ignorowanie problemu może prowadzić do poważnych konsekwencji, bo wraz z wiekiem pogarsza się funkcja poszczególnych narządów i nawet niewielkie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogą prowadzić do problemów zdrowotnych i zaostrzenia istniejących chorób.

Nietypowe objawy odwodnienia u seniorów

Niektóre objawy niedoborów wody u osób starszych, często uważane są typowe stany dla seniorów. To na przykład widoczne na twarzy pogorszenie stanu skóry, utrata jej elastyczności, ale też zapadnięte oczy. To jednak nie wszystko. O odwodnieniu mogą także świadczyć:

ból i zawroty głowy,

zaburzenia świadomości,

zaburzenia widzenia,

tachykardia,

uczucie osłabienia,

zaparcia,

skłonność do upadków.

Jak pić odpowiednią ilość płynów?

Osoby starsze bardzo często mają problem z piciem odpowiedniej ilości wody i mówią, że nie czują pragnienia. Jeśli masz taką osobę wśród bliskich, zwróć na to szczególną uwagę. Przede wszystkim zapewnij seniorowi stały i łatwy dostęp do płynów. Rozmawiaj o konieczności wypijania w ciągu dnia co najmniej 1,5 litra płynów, przypominaj o tym (lepiej pić częściej małe ilości).

Zadbaj o dostęp do świeżych owoców, w których także znajduje się woda: to na przykład soczyste arbuzy, truskawki czy ogórki. Unikajcie napojów, które w tym przypadku mogą zadziałać odwadniająco. Kawa i herbata działają moczopędnie, więc seniorzy mający kłopot z nawodnieniem organizmu, powinni je pić w małych ilościach.

