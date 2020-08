Znane mity na temat potu. Też wydawało ci się, że to prawda?

Czy nam się to podoba, czy nie, wszyscy się pocimy. To całkowicie naturalne – i zdrowe – zjawisko, które zapewnia nam chłód, gdy wzrasta temperatura. Wciąż jest wielu ludzi, którzy nie rozumieją zjawiska potu, w tym dlaczego się pocimy, kto poci się bardziej niż inni i co pot może (i czego nie może) zrobić dla nas. Ciekawi?

Pot to klarowna, słona ciecz wytwarzana przez gruczoły w skórze. Pocenie się to sposób, w jaki twoje ciało się ochładza. Pocisz się głównie pod pachami, oraz na stopach i dłoniach. Kiedy pot miesza się z bakteriami na skórze, może powodować nieprzyjemny zapach. Regularne kąpiele i stosowanie antyperspirantów lub dezodorantów może pomóc kontrolować zapach. Popularne mity na temat potu 1. Pocenie = spalanie tłuszczu Ponieważ większość z nas poci się podczas ćwiczeń, często myśli się, że pocenie się jest związane z procesem spalania tłuszczu. Jednak pot to tylko jeden ze sposobów, w jaki organizm kontroluje temperaturę wewnętrzną. Kiedy coś się nagrzewa (na przykład w upalny dzień lub podczas ciężkiego treningu), organizm uwalnia wodę (wraz z niektórymi minerałami śladowymi) przez gruczoły potowe w skórze. Następnie pot pomaga ochłodzić się, gdy wyparowuje ze skóry. Pocenie się podczas treningu może sygnalizować, że pracujesz wystarczająco ciężko, aby spalić dużo kalorii – w tym kalorie z tłuszczu – ale pocenie się i spalanie tłuszczu nie są bezpośrednio powiązane. 2. Wysportowani ludzie mniej się pocą Możesz założyć, że osoby o niższej sprawności pocą się łatwiej niż biegacze wytrzymałościowi lub zawodowi ciężarowcy, ale nie zawsze tak jest. W rzeczywistości badanie z 2010 roku opublikowane w Experimental Physiology wykazało coś przeciwnego: sprawni ludzie nie tylko bardziej się pocą, ale także zaczynają pocić się wcześniej niż ich mniej sprawni odpowiednicy. Jedno możliwe wyjaśnienie: im więcej trenujesz, tym wydajniej organizm się ochładza. Twoja płeć może również wpływać na to, jak bardzo się pocisz (mężczyźni generalnie pocą się bardziej niż kobiety), a także na genetyka. 3. Pot ma nieprzyjemny zapach To prawda, większość z nas odczuwa nieprzyjemny zapach podczas ciężkiego treningu, ale to nie pot jest temu winien. Woda uwalniana z potem nie ma zapachu. Twój pot jest bezwonny, dopóki nie zmiesza się z bakteriami i grzybami na skórze. Gdy te dwa elementy się połączą, bakterie i grzyby zaczynają metabolizować lub rozkładać pot na skórze, pojawia się charakterystyczny, odstraszający zapachu potu. Nic dziwnego, że owłosione miejsca, takie jak pachy i pachwiny, są najbardziej wonne, ale stosowanie antyperspirantów lub dezodorantów pomaga zamaskować te zapachy. Czytaj także:

