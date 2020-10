Przepis na jesień: gnocchi z sosem dyniowym i fetą

Przepis przygotowała Svetlana Owsiankina, tancerka Opery Narodowej, która na swoim koncie na Instagramie Fit Przepisy od Baletnicy zgromadziła już ponad 200 tysięcy fanek i fanów i która co jakiś czas publikuje na tym profilu pomysły na często szybkie do wykonania, ale i zdrowe dania.

Przepis na gnocchi z sosem dyniowym i fetą: składniki

około 400-500 g gnocchi (gotowe gnocchi kupisz w większości supermarketów)

1 duża marchewka

około 2 szklanek pokrojonej w kostkę dyni

pół szalotki

1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy

około 80 g sera feta

sól, papryka słodka i ostra do smaku

suszona natka pietruszki

woda

Gnocchi z sosem dyniowym i fetą: sposób przygotowania

Gnocchi ugotuj według instrukcji na opakowaniu. W czasie, gdy będzie się ono gotować, pokrój marchewkę, i cebulę w kostkę i obsmaż na oliwie. Następnie dodaj czosnek wyciśnięty przez praskę, dynię i przyprawy. Dolej wodę – tyle, aby dokładnie przykryła ona warzywa. Duś na małym ogniu pod przykryciem aż marchew stanie się miękka. Pod koniec dodaj ugotowane gnocchi i wszystko wymieszaj. Podawaj z pokruszonym serem feta.

Dlaczego warto jeść dynię?

Dynia to bogate źródło wapnia, fosforu, magnezu, potasu, cynku. Co więcej dynia jest warzywem niskokalorycznym, więc można ją bezpiecznie jeść na diecie odchudzającej. W dyni znajdują się też często niedoceniane pestki, które wspomagają działanie układu pokarmowego, zapobiegają rozwojowi miażdżycy i cukrzycy, a także – co szczególnie ważne jesienią – wzmacniają odporność.

instagramCzytaj też:

Lubisz jesień i słodycze? Pora na... babeczki z żołędzi!