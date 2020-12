Co mrozić, a co wekować, czyli o przedłużaniu świeżości świątecznych potraw

Ekspertka w jednym ze swoich najnowszych postów na Instagramie opublikowała specjalną ściągę z listami potraw, które można wekować i lub mrozić po świętach. Znalazła się również jedna do wykorzystania na oba z wymienionych sposobów i dwie, których mrozić i wekować się nie da.

Świąteczne potrawy, których NIE można ani mrozić, ani wekować

sałatka jarzynowa (jedna z obserwatorek Jagny Niedzielskiej dodała w komentarzu sposób na przedłużenie świeżości sałatki jarzynowej: wystarczy nie mieszać całości od razu z majonezem; pokroić warzywa, trzymać je w szklanym pojemniku, a dopiero potem mieszać z majonezem tylko tyle, ile potrzeba w danej chwili)

śledzie



Świąteczne potrawy, które można mrozić

Świąteczne potrawy, które można wekować

Potrawy, które można i mrozić, i wekować

Jak wekować świąteczne potrawy?

Jagna Niedzielska robi to na sucho, w piekarniku. Wstawia do niego zamknięte słoiki tak, by nie stykały się ze sobą, następnie rozgrzewa piekarnik do temperatury 100℃ i trzyma je przez około 40 minut. Potem otwiera drzwi piekarnika i czeka, aż słoiki ostygną. Przechowuje je do góry nogami – wieczkiem do dołu.

