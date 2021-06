Jakie toksyny znajdują się w najpopularniejszych płatkach owsianych? Zaskakujące wyniki testów

Choć płatki owsiane uchodzą za jeden z najzdrowszych składników dobrze zbilansowanej diety – są doskonałym źródłem błonnika i beta-glukanów, redukują poziom cholesterolu, mają korzystny wpływ na gospodarkę lipidową, zapobiegają zaparciom i sprzyjają obniżeniu poziomu cukru we krwi, to wbrew pozorom także mogą zawierać składniki, które wcale nie są dobre dla naszego organizmu – mimo że spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa.

Niezależna Fundacja Pro-Test w ramach Narodowego Programu Testowania Żywności (unijnego projektu finansowanego przez Komisję Europejską) wzięła pod lupę 12 rodzajów płatków owsianych różnych producentów. W akredytowanym laboratorium przeprowadzono dokładną analizę ich zawartości. Rezultaty testów, które właśnie opublikowano, okazały się zaskakujące.

Test płatków owsianych – jakie toksyny w nich wykryto?

– Tylko jedne z płatków oceniliśmy bardzo dobrze. Większość otrzymała oceny dobre (10 rodzajów płatków), zaś jeden rodzaj płatków zasłużył na notę dostateczną. Wszystkie płatki do testu kupiliśmy w sklepach, czyli tam, skąd mają je konsumenci – przyznają przedstawiciele Fundacji Pro-Test.

Mimo że w żadnym produkcie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych limitów zanieczyszczeń, to i tak udało się wykryć m.in. pozostałości:

glifosatu (pestycydycu, który stosowany jest do zwalczania chwastów i uznawanego za rakotwórczy)

(pestycydycu, który stosowany jest do zwalczania chwastów i uznawanego za rakotwórczy) mykotoksyn z pleśni, które także mogą mieć właściwości rakotwórcze

czy niklu zaliczanego do metali ciężkich – znajdującego się we wszystkich z przebadanych próbek.

Jak tłumaczą przedstawiciele Fundacji Pro-Test:

„Owsiankę na śniadanie jada coraz więcej Polaków. A ci bardziej kreatywni w kuchni dodają płatki owsiane do placków, naleśników, koktajli czy musli – to wszystko jako część zdrowej diety. Dlatego tym bardziej szokujące są wyniki naszego testu! W końcu płatki owsiane miały być zdrowym składnikiem naszej diety. Ale czy skoro zawierają glifosat, nikiel i mikotoksyny, rzeczywiście są zdrowe?”

Lista płatków, które testowano

Cenos Płatki owsiane pełnoziarniste

Crownfield Płatki Owsiane Górskie / Lidl (obecność mykotoksyn – znaleziono ochratoksynę A)

/ Lidl (obecność mykotoksyn – znaleziono ochratoksynę A) Halina Płatki Owsiane-Górskie (obecność mykotoksyn – znaleziono ochratoksynę A)

(obecność mykotoksyn – znaleziono ochratoksynę A) Kupiec Płatki Owsiane Górskie

Lestello BIO Płatki owsiane ekologiczne (ex aequo najwyższy poziom zanieczyszczenia niklem)

(ex aequo najwyższy poziom zanieczyszczenia niklem) Melvit BIO Owsiane Płatki Górskie (wysoki poziom zanieczyszczenia niklem)

(wysoki poziom zanieczyszczenia niklem) Melvit Płatki Owsiane Górskie (obecność mykotoksyn – wykryto toksynę HT-2)

(obecność mykotoksyn – wykryto toksynę HT-2) Młyny Stoisław Bio Płatki owsiane górskie extra (ex aequo najwyższy poziom zanieczyszczenia niklem)

(ex aequo najwyższy poziom zanieczyszczenia niklem) Młyny Stoisław Płatki Owsiane górskie extra

Plony Natury Płatki Owsiane Górskie / Biedronka

/ Biedronka Sante Płatki Owsiane górskie extra 100% Pełnoziarniste (ocena: bardzo dobra, najwyższe wyróżnienie w testach)

(ocena: bardzo dobra, najwyższe wyróżnienie w testach) Sonko Płatki Owsiane Górskie extra

W laboratorium sprawdzono m.in. 3 rodzaje płatków z odznaczeniem "bio" oraz 2 uznawane za pełnoziarniste. Pod względem zawartości niklu najwyższy poziom stwierdzono w płatkach uznawanych za ekologiczne.

Na podium znalazły się płatki Młyny Stoisław Bio Płatki owsiane górskie extra i Lestello BIO Płatki owsiane ekologiczne, a tuż za nimi sklasyfikowano Melvit BIO Owsiane Płatki Górskie. Mykotoksyny wykryto w 3 rodzajach płatków (w 2 znaleziono Ochratoksynę A, natomiast jedna próbka zawierała toksynę HT-2).

Najwyższą notę podczas testów otrzymały płatki Sante Płatki Owsiane górskie extra 100% Pełnoziarniste, które miały najniższą zawartość niklu i nie zawierały ani mykotoksyn, ani glifosatu.

Jaki wpływ na zdrowie mają toksyny, które wykryto w płatkach owsianych?

Nikiel, który został wykryty w każdej z badanych próbek płatków owsianych, jest metalem ciężkim, który uznawany jest za potencjalnie rakotwórczy dla ludzi – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzega, że przewlekłe narażenie na kontakt z tym składnikiem w pożywieniu może oddziaływać negatywnie na układ odporności i płodność. Na dodatek często prowadzi do alergii pokarmowych (wiele osób bez odpowiednich testów może nie zdawać sobie sprawy z tego, że ma uczulenie na nikiel).

W Unii Europejskiej obecnie nie obowiązują limity, które wyznaczałyby maksymalny poziom niklu w żywności. Przepisy regulują tylko zawartość tego metalu w wodzie (maksymalnie 70 µg/l). EFSA wyznacza jednak graniczne wartości niklu, które można przyjąć ze wszystkich źródeł pokarmowych (obecnie 13 µg/kg masy ciała, co oznacza, że każda dorosła osoba mająca około 70 kg nie powinna spożywać więcej niż 910 µg niklu).

Z kolei mykotoksyny wytwarzane przez pleśnie należą do jednych z najbardziej toksycznych związków, które mogą mieć m.in. właściwości rakotwórcze. Jeśli spożywa się je przez dłuższy czas, to mogą prowadzić do osłabienia odporności, a także zaburzenia pracy nerek lub wątroby.

Glifosat natomiast wchodzi w skład herbicydów (pestycydów używanych do zwalczania chwastów), a od 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznaje go za prawdopodobnie rakotwórczy (może prowadzić m.in. do raka trzustki tarczycy, wątroby, pęcherza czy raka piersi.

Oświadczenie Stowarzyszenia Producentów Płatków Zbożowych

W związku z informacjami o zawartości niklu glifosatu i mykotoksyn w płatkach owsianych Stowarzyszenia Producentów Produktów Zbożowych (SPPZ) wydało oświadczenie, w którym tłumaczy, że wszystkie płatki wymienione w raporcie są bezpieczne dla konsumentów.

Zgodnie z wynikami badań, zaprezentowanymi przez Fundację Pro-Test, ani jedne płatki owsiane nie przekroczyły dopuszczalnych norm wyznaczonych przepisami prawa, co przyznaje sama Fundacja Pro-Test w swoim opracowaniu. Widać zatem, że podejmowane przez branżę działania prewencyjne, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów, przynoszą efekt.

Z przykrością natomiast odnotowujemy sposób zaprezentowania wyników badań przez Fundację Pro-Test, który wprowadza konsumentów w błąd, mogąc zbudować mylne przekonanie o potencjalnej szkodliwości spożycia produktów owsianych. W rzeczywistości stanowią one cenny element zbilansowanej diety, co sama Fundacja wskazała w swoim opracowaniu, jednocześnie podkreślając, że przebadane produkty są bezpieczne do spożycia i zgodne z normami.

Brak przekroczenia dopuszczalnych norm oraz granicznych wartości spożycia potwierdzają także wewnętrzne wyniki badań, realizowane dobrowolnie i na bieżąco przez producentów produktów zbożowych w niezależnych, akredytowanych laboratoriach, wskazanych w rozporządzeniu z dnia 19 czerwca 2012 r. Ministra Zdrowia.

Warto zwrócić uwagę, że żaden z badanych produktów nie przekroczył poziomu 0,1 mg/kg NDP glifosatu, z czego większość osiągnęła wynik poniżej 0,01 mg/kg przy dopuszczalnej normie na poziomie 20 mg/kg. Warto również zaznaczyć, że, jak wskazują również autorzy opracowania, sam nikiel jest powszechnie występującym w środowisku pierwiastkiem i nie ani rolnicy, ani producenci nie mają wpływu na jego występowanie w produkcie.

Natomiast odnosząc się do kwestii obecności mykotoksyn, są to substancje wytwarzane przez grzyby rozwijające się na zbożu w wyniku naturalnego procesu. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie określiła najwyższych dopuszczalnych poziomów dla mykotoksyn z grupy T2 i HT-2, zaleca jedynie ich monitorowanie. Dla pozostałych mykotoksyn ustanowione normy nie zostały przekroczone.

Sama Fundacja wskazuje, że przekroczenie bezpiecznych ilości dostarczenia którejkolwiek z wymienionych substancji jest niemożliwe przy konsumpcji płatków owsianych zgodnie z rekomendacjami żywieniowymi. Jednoczesne wskazanie w opracowaniu norm dopuszczalności spożycia i pozostałości bez informacji, jaki znikomy poziom wskazanych substancji został wykryty w przebadanych produktach, uznajemy za nadużycie, wprowadzające konsumentów w błąd.

