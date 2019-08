Idziesz na pobieranie krwi? Nie popełniaj tych błędów

Badanie krwi jest jednym z podstawowych badań profilaktycznych. Pozwala ono ocenić ogólny stan zdrowia oraz stanowi dla lekarza ważną wskazówkę, która pomaga właściwie pokierować procesem diagnostycznym w momencie występowania nieprawidłowości wykrytych w czasie badania. Czego nie robić przed badaniem krwi, aby nie wpłynąć na jego wynik?

Przygotowanie do badania krwi – dlaczego jest tak ważne?

Odpowiednie przygotowanie do badań laboratoryjnych jest niezwykle ważne, bo nieprzestrzeganie zaleceń lekarza skutkuje błędnymi wynikami badań, które mogą zarówno spowodować niepotrzebny stres fałszywie przekroczonymi normami, jak i ukryć ważne dla dalszej diagnostyki problemy ze zdrowiem. W jaki sposób możemy nieświadomie wpłynąć na wyniki badań krwi.

Badanie krwi – jakich błędów nie popełniać?

Otrzymując skierowanie na badanie krwi lub decydując się na wykonanie badań bez skierowania, warto zapytać lekarza o to, w jaki sposób musimy postępować przed pobraniem krwi. Jeżeli wykonujemy badania bez skierowania, można zasięgnąć porady w laboratorium. W szczególności jest to ważne w przypadku osób, które stosują różne leki bez recepty oraz suplementy diety, a także w przypadku osób przyjmujących leki na konkretne schorzenia przewlekłe, bo może zajść konieczność ich odstawienia na kilka, a nawet kilkanaście dni przed badaniem. Przykładem mogą być leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym, które mogą fałszować wynik markerów stanu zapalnego, czyli badania OB i CRP. Ważne: leków przyjmowanych ze wskazań lekarza nie można odstawiać przed badaniami bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem!

Częste błędy przed pobraniem krwi:

1. Pacjent nie jest na czczo

Pobranie krwi najczęściej wykonuje się na czczo, jednak nie dla każdego „bycie na czczo” oznacza to samo. Przede wszystkim najczęstszym błędem przed wizytą w laboratorium jest zbyt późne zjedzenie kolacji. Pobranie krwi musi być poprzedzone przynajmniej 12-godzinną przerwą w spożywaniu jakichkolwiek posiłków oraz napojów innych niż woda!

2. Zjedzenie obfitej kolacji w dniu poprzedzającym badanie

Zarówno zjedzenie obfitej kolacji w dniu poprzedzającym badanie, jak i kilkudniowe spożywanie np. tłustych i ciężkostrawnych dań może skutkować błędnymi wynikami badań. W szczególności stosowana dieta wpływa na poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi oraz poziom glukozy we krwi.

3. Picie alkoholu na dzień przed badaniem

Spożywanie nawet niewielkich ilości alkoholu przed badaniem krwi także może wpływać na jego wynik. Warto pamiętać, że często sięgając po alkohol np. codziennie, możemy zakłamać zarówno wyniki badania krwi, jak i moczu.

4. Intensywny wysiłek przed badaniem

Na wyniki krwi może też wpłynąć aktywność fizyczna tuż przed samym badaniem np. poranny trening. Nieprawidłowe wyniki badania krwi może także spowodować intensywna praca fizyczna oraz aktywność fizyczna przede wszystkim u osób, których organizm nie jest przyzwyczajony do wysiłku. Jeżeli na dzień lub kilka dni przed badaniem krwi znacząco zmienia się nasz tryb życia, to warto poinformować o tym lekarza, który może zalecić kilkudniowy odpoczynek w celu uniknięcia błędnego wyniku badań krwi.

5. Przyjmowanie ziół i suplementów diety przed badaniem krwi

Zioła i suplementy diety także mogą powodować, że wyniki badania krwi okażą się błędne. W przypadku niektórych ziół możemy nieświadomie obniżyć poziom glukozy we krwi lub wpłynąć na gęstość krwi, co spowoduje problemy podczas samego pobrania materiału do badania oraz może spowolnić lub przyśpieszyć opadanie krwinek czerwonych podczas badania OB. Równie niekorzystnie na wynik badań mogą wpłynąć różne suplementy diety, np. przyjmując suplementy z żelazem, możemy zawyżyć jego poziom w wynikach badań, co spowoduje, że lekarz nie będzie w stanie zdiagnozować ewentualnych problemów z wytwarzaniem czerwonych krwinek.

6. Odwodnienie organizmu przed badaniem krwi

Pijemy zdecydowanie za mało wody, więc u wielu osób mogą występować objawy odwodnienia organizmu, które mylnie brane są m.in. za objawy przemęczenia, dlatego na kilka dni przed badaniem warto zadbać o właściwe nawodnienie organizmu. Trzeba też wypić szklankę wody przed zgłoszeniem się do laboratorium na pobranie próbki krwi.

Jakich jeszcze błędów nie popełniać, udając się na badanie krwi? Przed badaniem nie należy pić kawy oraz herbaty (także bez cukru); wyniki badań może też zmienić silny stres, niewyspanie i przemęczenie, stosowanie diety odchudzającej oraz zbyt późne stawienie się na pobranie krwi.

