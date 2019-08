Jedzenie tych produktów na pusty żołądek może mieć przykre konsekwencje

Śniadanie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Nie tylko daje zastrzyk niezbędnej do pracy i nauki energii, ale także pozwala uniknąć problemów z przemianą materii, szybkiego spadku formy oraz braku sił witalnych, które tak bardzo potrzebne są nam do funkcjonowania na pełnych obrotach. Okazuje się jednak, że nie każdy posiłek, który zjemy na czczo, musi wpływać pozytywnie na nasz stan zdrowia. Dowiedz się, czego nie powinno się jeść na pusty żołądek.

Czego nie jeść na pusty żołądek?

Wiele osób narzeka, że po śniadaniu odczuwają różne nieprzyjemne dolegliwości np. ból brzucha. Może mieć to związek z porannymi rytuałami i tym, co jemy na pusty żołądek. W większości przypadków szukamy sposobu na to, aby pierwszy posiłek był nie tylko sycący, ale także łatwy do przygotowania. Niestety, wybierając np. mieszankę płatków i zimne mleko, sok owocowy lub tłuste i ciężkostrawne produkty, możemy później przez cały dzień narzekać na złe samopoczucie.

Czego nie jeść na śniadanie?

Na pusty żołądek nie powinno się jeść zarówno produktów ciężkostrawnych, jak i wpływających w niekorzystnym sposób na pH żołądka. Złym wyborem są także produkty będące źródłem pustych kalorii, które powodują szybki wzrost poziomu glukozy we krwi oraz jego równie szybki spadek już po chwili od zjedzenia posiłku.

1. Angielskie śniadanie

Smażone jajka, bekon, kiełbaski lub parówki, a także inne ciężkostrawne produkty nie są dobrym wyborem na pusty żołądek. Pomijając ich kaloryczność i niekorzystny wpływ na utrzymanie prawidłowej masy ciała, trzeba także wziąć pod uwagę to, że obciążają one układ trawienny i powodują nieprzyjemne dolegliwości np. wzdęcia, ból brzucha, zgagę i inne objawy niestrawności.

2. Ciepłe pieczywo oraz drożdżówki

Poranne zakupy to wyjątkowy sprawdzian dla naszej silnej woli. Aromatyczne i jeszcze ciepłe drożdżówki, bułki oraz inne rodzaje pieczywa zachęcają, aby ich skosztować, jednak taki wybór może spowodować dość nieprzyjemne konsekwencje zdrowotne. Przede wszystkim nie należy sięgać po pieczywo oraz drożdżówki mrożone i później odpiekane np. w supermarkecie, bo długo zalegają one w żołądku i powodują uczucie pełności, wzdęcia oraz dość krępujące, głośne odgłosy przelewania się w brzuchu. Co więcej, pszenne pieczywo i wyroby cukiernicze są źródłem pustych kalorii, więc nie zapewnią długiego uczucia sytości.

3. Słodycze

Coraz więcej osób sięga po ciastka na śniadanie i inne słodycze, które idealnie komponują się z poranną kawą. To spory błąd, bo takie nawyki żywieniowe mogą spowodować poważne konsekwencje zdrowotne i stać się powodem niekontrolowanego przybierania na wadze. Spożywając dużą ilość cukrów prostych, narażamy się też na m.in. na insulinooporność.

4. Jogurty

Naturalne jogurty są zdrowe, ale gdy sięgamy po nie na pusty żołądek, mogą okazać się niepełnowartościowe pod względem odżywczym, bo kwasy żołądkowe szybko zneutralizują znajdujące się w nich pożyteczne bakterie. Warto też wiedzieć, że nie należy na pusty żołądek jeść zimnych jogurtów oraz innych zimnych pokarmów, bo niska temperatura utrudnia procesy trawienne, co może stać się przyczyną niestrawności.

5. Jajka na twardo

Jajka wydają się dobrym wyborem na śniadanie, bo cechują je wysokie wartości odżywcze. Trzeba jednak pamiętać, że najlepszym wyborem będą jajka na miękko lub przygotowana na parze jajecznica. Jajka sadzone i jajka na twardo są dla pustego żołądka ogromnym wyzwaniem i mogą powodować liczne dolegliwości trawienne.

To tylko nieliczne z produktów spożywczych, które zjedzone na pusty żołądek mogą spowodować ból brzucha i inne dość nieprzyjemne dolegliwości np. szybki spadek energii, problemy z koncentracją itp. Na pusty żołądek nie należy też pić kawy oraz mocnej herbaty, soków owocowych (zwłaszcza soku z cytrusów), jeść bananów, a także pić gazowanych napojów, bo wpływają one niekorzystnie na stan błony śluzowej przełyku oraz żołądka.