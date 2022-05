Nagły skok ciśnienia – przyczyny, objawy, leczenie

Nagły skok ciśnienia tętniczego może być sytuacją niebezpieczną, dlatego nie należy jej lekceważyć. Co powoduje wzrosty ciśnienia i dlaczego trzeba je kontrolować?

Czym jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze jest dziś chorobą cywilizacyjną. Występuje tak często, że powoli zaczynami zapominać, jak bardzo jest niebezpieczne. Skoro wszyscy wokół zmagają się z nadciśnieniem i jakoś żyją, nie ma się czym przejmować. Niestety, takie lekceważenie własnego stanu zdrowia może nas kosztować najwyższą cenę – własne życie, ponieważ nadciśnienie może prowadzić do nagłego stanu zagrożenia życia, np. zawał serca czy udar mózgu. Obecnie nadciśnienie jest wiodącym ryzykiem zgonu i niepełnosprawności na całym świecie. Poza chorobami serca, powoduje także problemy z nerkami i ich niewydolność. Mając świadomość, jak wysokie jest ryzyko, nie powinniśmy bagatelizować nadciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie – co to właściwie jest?

O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy siła krwi przepływającej przez tętnice jest zbyt duża. Sporadyczne i krótkotrwałe występowanie wysokiego ciśnienia jest naturalną reakcją na stres, wysiłek lub chorobę. Jednak przewlekłe i nieleczone nadciśnienie może spowodować duże obciążenie naczyń krwionośnych i serca, stając się potencjalnie śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Nadciśnienie – czynniki ryzyka

Nadciśnienie może się pojawić z różnych powodów. Znaczenie ma wiek, płeć, styl życia, historia rodzinna, stan zdrowia, przyjmowane leki. Bardzo często jednak nadciśnienie jest spowodowane np. nadmiernym spożyciem soli lub zwężeniem naczyń krwionośnych z powodu miażdżycy (na ogół efekt niezdrowej, wysokotłuszczowej diety). Nadciśnienie tętnicze może być też spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu, problemy z nerkami czy tarczycą. Zmagając się z nadciśnieniem, należy przede wszystkim poszukać jego przyczyny. Może się okazać, że prowadzenie niewielkich zmian przyniesie mnóstwo korzyści.

Czym są skoki ciśnienia?

Skoki ciśnienia to nagłe zmiany wartości ciśnienia tętniczego krwi. Właściwe ciśnienie tętnicze powinno wynosić 120/80 mm Hg. Każdy nagły wzrost ciśnienia tętniczego, w wyniku którego górna granica przekracza wartość 150 mm Hg, powinien zostać skontrolowany u lekarza.

Skoki ciśnienia mogą pojawić się na skutek chwilowego stresu lub w czasie wizyty lekarskiej. Kontrolowanie ciśnienia w domu pozwala określić, czy skoki mają charakter wyłącznie okazjonalny, czy też występują częściej. Jeśli tak się dzieje, może to oznaczać, że odpowiadają za nie inne czynniki niż emocje i stres.

Nagłe skoki ciśnienia

Nagłe skoki ciśnienia są bardzo niebezpieczne. Przy nagłym skoku ciśnienia może nastąpić zwężenie cieśni aorty, stan zagrażający życiu. W takiej sytuacji oprócz skoku ciśnienia pojawia się ból w klatce piersiowej, nierzadko również duszność. Każdy taki incydent wymaga szybkiego zgłoszenia się do szpitala na badania, a nierzadko kończy się na oddziale intensywnej terapii.

Nagły skok ciśnienia zwiększa również ryzyko udaru. Może stanowić poważne zagrożenie życia, dlatego tak ważne jest, by kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, regularnie uczęszczać do kardiologa, przyjmować leki na nadciśnienie, jeśli okaże się to konieczne. Wszystkie sytuacje, które powodują ból i duszności w klatce piersiowej to stany naglące wymagające wizyty w szpitalu.

Skoki ciśnienia – przyczyny

Nagły skok ciśnienia tętniczego nie musi być związany z nadciśnieniem tętniczym. Może go powodować wiele czynników, do których najczęściej zalicza się stres. Skoki ciśnienia mogą być jednak być wywołane również przez:

wahania hormonalne

stosowanie hormonalnej terapii zastępczej

zaburzenia lękowe



zaburzenia rytmu serca

nadmierny wysiłek fizyczny

uszkodzenie nerek

zaburzenia endokrynologiczne

ćwiczenia aerobowe

zespół obturacyjnego bezdechu sennego

Wzrost ciśnienia jest jedną z głównych przyczyn nadciśnienia i cukrzycy. Czasami nagłe zmiany wartości mogą spowodować uszkodzenie narządów. Nawet zwiększone ciśnienie może spowodować udar, dlatego skoków ciśnienia nigdy nie należy lekceważyć.

Skoki ciśnienia od kręgosłupa

Skoki ciśnienia mogą być wywołane przez zespół kręgowo-podstawny, czyli patologie tętnic kręgowych, które odpowiadają za właściwy dopływ krwi do mózgu. Jeśli w obrębie struktur zachodzą nieprawidłowości w przepływie krwi, może to skutkować nagłymi skokami ciśnienia. Najczęściej pojawiają się też dodatkowe objawy, do których zaliczają się zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia widzenia.

Aby wyleczyć przyczynę skoków ciśnienia, trzeba zająć się problemem dwutorowo: obserwować poziom ciśnienia tętniczego krwi oraz podjąć leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa. To poważna sytuacja, która wymaga leczenia u neurologa, ortopedy oraz u kardiologa.

Skoki ciśnienia a nerwica

Skoki ciśnienia mogą być również wywołane nerwicą lękową. Zaburzenia lękowe oraz nerwica to najczęstsza przyczyna wahań ciśnienia. Do nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi często dochodzi na skutek sytuacji stresowej, w trakcie której wyraźnie się denerwujemy. Może nią być trudna rozmowa z szefem w pracy, prezentacja jakiegoś projektu, egzamin na uczelni, kłótnia z bliską osobą.

W takiej sytuacji bardzo ważne jest, by potrafić opanować lęk i stres, bo dzięki temu zapanujemy również nad nagłymi skokami ciśnienia tętniczego krwi. Warto zapisać się do terapeuty i opanować techniki radzenia sobie ze stresem. Pomocne jest również korzystanie z medytacji, uprawianie sportu czy choćby regularne pływanie, spacerowanie, ćwiczenie jogi. Wszystkie te czynności pomagają zredukować napięcia, opanować stres i zmniejszyć ryzyko wystąpienia skoków ciśnienia.

Skoki ciśnienia od żołądka

Co ciekawe, nagły wzrost ciśnienia może być spowodowany spożyciem produktów, które mogą oddziaływać na wzrost ciśnienia. Zwykle rzadko wiąże się jedzenie z ciśnieniem krwi, ale to, co jemy, oddziałujemy również na układ sercowo-naczyniowy.

Produktami, które mogą doprowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, są:

kawa

czerwone wino

czekolada

słone produkty, np. paluszki i inne przekąski oraz dania bogate w sól

Skoki ciśnienia po alkoholu

Do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi może dojść na skutek spożycia alkoholu. Niegdyś uważano, że czerwone wino pomaga "obudzić chochliki", jak nazywano pobudzenie organizmu m.in. na skutek wzrostu ciśnienia. Sądzono, że to właśnie czerwone wino podnosi najmocniej ciśnienie krwi.

Z badań jednak wynika, że w rzeczywistości alkohol obniża ciśnienie tętnicze, zamiast je podnosić. Dopiero spożywanie dużych ilości etanolu dziennie, min. 20-30 g, może doprowadzić do stałego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Nie oznacza to jednak, że można pić alkohol bez ograniczeń, bo pamiętajmy, że działa on bardzo szkodliwie na zdrowie.

Skoki ciśnienia – niepokojące objawy

Do objawów, które powinny wzbudzić nasze zaniepokojenie, zalicza się:

zaczerwienienie twarzy

problemy ze złapaniem tchu

zawroty głowy



nagły ból oczu

nagły skok ciśnienia

drżenie rąk

krwotoki i krwawienia z nosa

W przypadku regularnie powtarzających się takich objawów należy skonsultować się z lekarzem. Konieczne będzie wykonanie podstawowych badań, do których zalicza się m.in. morfologia. Lekarze zalecają również, by kontrolować ciśnienie tętnicze w domu.

Nadciśnienie – skutki

Nieleczone nadciśnienie tętnicze może powodować wiele poważnych problemów problemów ze zdrowiem, m.in:

przewlekłą niewydolność serca,

syndrom metaboliczny,

problemy ze wzrokiem,

tętniaki,

zawał serca,

udar,

problemy z pamięcią.

Nadciśnienie – pierwsze objawy, które powinny wzbudzić niepokój

Pierwsze objawy nadciśnienia łatwo zbagatelizować. Można pomylić je z innymi schorzeniami, zwalić na stres, gorszy dzień lub po prostu... zwykły element starzenia się:

uczucie zmieszana i niepokój,

ból głowy,

szum w uszach,

duszność,

pocenie się.

Skoki ciśnienia – leczenie

Leczenie skoków ciśnienia uzależnione jest od odnalezienia przyczyny skoków ciśnienia. Jeśli powoduje je stres czy silne emocje, należy skorzystać z pomocy terapeuty, który pomoże nam zredukować napięcia i opanować stres.

Jeśli skoki ciśnienia wynikają z chorób, zaburzeń hormonalnych czy zaburzeń pracy tarczycy, należy podjąć leczenie tych chorób. Tym, co może okazać się pomocne, jest zmiana stylu życia, zwiększenie aktywności fizycznej, zmiana diety i wykluczenie z niej alkoholu, wysoko przetworzonych produktów, słonych przekąsek czy fast foodów. Regularne spacery, nordic walking, wycieczki rowerowe to czynności, które nie tylko są bardzo przyjemne, ale doskonale wpływają na pracę układu sercowo-naczyniowego. Mogą pomóc uregulować ciśnienie krwi, zredukować napięcia, dotlenić organizm i wyzwolić w nas poczucie szczęścia. Regularny ruch zwiększa produkcję endorfin, sprawia zatem, że czujemy się bardziej radośni i zadowoleni z życia.

