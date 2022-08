7 fizycznych objawów depresji. Choroba jest nie tylko „w twojej głowie”

Depresja to realna choroba, która wpływa na nasze ciało i umysł. W niektórych kulturach otwarte mówienie o zdrowiu psychicznym jest jednak tematem „tabu”. Na przykład w społecznościach azjatyckich depresję często uważa się za mit. Jednak objawy fizyczne, które powoduje ta choroba pokazują, że depresja jest bardzo realna. Objawy fizyczne mogą sygnalizować, że zaczyna się okres depresji, lub dać ci wskazówkę, że coś dzieje się nie tak z twoim zdrowiem.

Fizyczne objawy depresji to nie fikcja. Oto siedem z nich

1. Zmęczenie lub stale obniżony poziom energii

Zmęczenie jest częstym objawem depresji. Czasami wszyscy odczuwamy niższy poziom energii i rano możemy czuć się ospali, mając chęć na pozostanie w łóżku i oglądanie telewizji zamiast pójścia do pracy. Chociaż często uważamy, że wyczerpanie wynika ze stresu, depresja może również powodować zmęczenie. Jednak w przeciwieństwie do codziennego zmęczenia, zmęczenie związane z depresją może również powodować problemy z koncentracją, drażliwość i apatię. Osoby z depresją często czują się ospałe nawet po pełnym odpoczynku. Ponieważ jednak wiele chorób fizycznych, takich jak infekcje i wirusy, może również powodować zmęczenie, ustalenie, czy wyczerpanie jest związane z depresją, może być trudne. Podczas gdy codzienne zmęczenie może być oznaką tej choroby psychicznej, inne objawy, takie jak smutek, poczucie beznadziejności i anhedonia (brak przyjemności z codziennych czynności) mogą również występować, gdy jesteś w depresji.



2. Zmniejszona tolerancja na ból (inaczej: wszystko boli bardziej)

Czy kiedykolwiek czujesz, że twoje zakończenia nerwowe niemal płoną, a jednak nie możesz znaleźć żadnego fizycznego powodu bólu? Jak się okazuje, depresja i ból często współistnieją obok siebie Jedno badanie z 2015 r. wykazało korelację między osobami z depresją a zmniejszoną tolerancją na ból, podczas gdy inne badanie z 2010 r. wykazało, że ból ma większy wpływ na osoby z depresją. Te dwa objawy nie mają wyraźnego związku przyczynowo-skutkowego, ale ważne jest, aby ocenić je razem, szczególnie jeśli lekarz zaleci leki. Niektóre badania wskazują, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych może nie tylko pomóc złagodzić depresję, ale może również działać jako środek przeciwbólowy, zwalczając ból.



3. Ból pleców lub bolące mięśnie

Rano czujesz się dobrze, ale kiedy jesteś w pracy lub siedzisz przy biurku, plecy zaczynają boleć. Może to być stres lub depresja. Chociaż często są one związane ze złą postawą lub urazami, bóle pleców mogą być również objawem stresu psychicznego. Badanie z 2017 r. na 1013 kanadyjskich studentach uniwersytetów odkryło bezpośredni związek między depresją a bólem pleców. Psychologowie i psychiatrzy od dawna wierzyli, że problemy emocjonalne mogą powodować przewlekłe bóle, ale wciąż badane są szczegóły, takie jak związek między depresją a reakcją zapalną organizmu . Nowsze badania sugerują, że zapalenie w ciele może mieć coś wspólnego z obwodami mózgowymi. Zapalenie może zakłócać sygnały mózgowe, a zatem może mieć wpływ na depresję i sposób jej leczenia.



4. Bóle głowy

Niemal wszyscy doświadczają sporadycznych bólów głowy. Są tak powszechne, że często odczytujemy je jako nic poważnego. Stresujące sytuacje w pracy, takie jak konflikt ze współpracownikiem, mogą nawet powodować te bóle głowy. Jednak ból głowy nie zawsze może być wywołany stresem, zwłaszcza jeśli w przeszłości tolerowałeś współpracownika. Jeśli zauważysz nowo odczuwane codzienne bóle głowy, może to oznaczać depresję. W przeciwieństwie do rozdzierających migrenowych bólów głowy, bóle głowy związane z depresją niekoniecznie zaburzają funkcjonowanie. Opisany przez National Headache Foundation jako „napięciowy”, ten rodzaj bólu głowy może wydawać się łagodnym pulsującym uczuciem, szczególnie wokół brwi. Chociaż bólom głowy pomaga zwykły lek przeciwbólowy, zwykle występują regularnie. Czasami bóle głowy związane z przewlekłym napięciem mogą być objawem poważnych zaburzeń depresyjnych. Jednak bóle głowy nie są jedyną wskazówką, że twój ból może być powiązany z chorobą psychiczną. Ludzie z depresją często doświadczają dodatkowych objawów, takich jak smutek, drażliwość i zmniejszony poziom energii.



5. Problemy z oczami lub pogorszenie widzenia

Czy uważasz, że świat jest jakiś... rozmazany? Depresja może powodować, że świat będzie wyglądał na szary i ponury, ale jedno z badań przeprowadzonych w 2010 r. w Niemczech sugeruje, że ta obawa o zdrowie psychiczne może faktycznie wpływać na wzrok. W badaniu 80 osób osoby z depresją miały trudności z dostrzeżeniem różnic w czerni i bieli. Znane przez badaczy jako „postrzeganie kontrastu” zjawisko może wyjaśniać, dlaczego depresja może sprawiać, że świat wygląda mętnie.



6. Ból brzucha lub dyskomfort w jamie brzusznej

To uczucie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych objawów depresji. Jednak gdy brzuch zaczyna kurczyć się, łatwo jest go odczytać jako ból wzdęciowy lub ból menstruacyjny. Ból, który nasila się, zwłaszcza gdy pojawia się stres, może być oznaką depresji. Naukowcy z Harvard Medical School sugerują, że dyskomfort w żołądku, taki jak skurcze, wzdęcia i nudności, może być oznaką złego stanu zdrowia psychicznego. Według badaczy z Harvardu depresja może powodować (lub być wynikiem) stan zapalny układu trawiennego, z bólem, który łatwo pomylić z chorobami takimi jak choroba zapalna jelit lub zespół jelita drażliwego. Lekarze i naukowcy czasami nazywają jelito „drugim mózgiem”, ponieważ znaleźli związek między zdrowiem jelit a dobrym stanem psychicznym. Nasze żołądki są pełne dobrych bakterii i jeśli występuje nierównowaga dobrych bakterii, mogą pojawić się objawy niepokoju i depresji. Zrównoważona dieta i przyjmowanie probiotyków może poprawić zdrowie jelit, co może również poprawić nastrój, ale konieczne są dalsze badania.



7. Problemy z trawieniem lub nieregularne wypróżnienia

Problemy trawienne, takie jak zaparcia i biegunka, mogą być krępujące i niewygodne. Często są spowodowane zatruciem pokarmowym lub wirusami żołądkowo-jelitowymi. Łatwo zatem jest założyć, że dyskomfort w jelitach wynika z choroby fizycznej. Ale emocje, takie jak smutek, niepokój i przytłoczenie, mogą zakłócać nasze szlaki trawienne. Jedno badanie z 2011 r. sugeruje związek między lękiem, depresją i bólem żołądkowo-jelitowym.Czytaj też:

