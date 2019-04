Odchudzanie bez specjalnej, restrykcyjnej diety i morderczych treningów? To możliwe. Każdego dnia możemy stosować różne, proste sztuczki, które mimochodem powodują spadek masy ciała. Oczywiście będzie to proces powolny, ale za to efekty będą utrzymywać się dłużej.

Wiele osób nie jest zadowolonych ze swojej wagi. Chcieliby schudnąć, ale mają problemy z przestrzeganiem konkretnej diety. Chociaż specjaliści ds. żywienia są zgodni, że idealna dieta to po prostu zdrowe odżywianie z ograniczoną ilością kalorii, nie brakuje zwolenników restrykcyjnych, głodówkowych diet, które wyniszczają organizm i powodują efekt jo-jo. Tymczasem walka z dodatkowymi kilogramami wcale nie musi oznaczać poważnej, życiowej rewolucji. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do dokonywania każdego dnia mądrych wyborów żywieniowych. Pomocne będzie także wprowadzenie prostych, codziennych aktywności. 30 prostych sztuczek, które pomogą ci schudnąć i odzyskać energię Do przygotowania słodkich przekąsek i kawy używaj przypraw zamiast cukru. Idealnie sprawdzi się cynamon. Warto wypróbować również kardamon.

Gryź zamiast pić. Lubisz soki i koktajle? Zacznij jeść świeże warzywa i owoce w całości. Konsumpcja zajmie ci więcej czasu, jedzenie wypełni żołądek i dłużej będzie trawione. A to wszystko oznacza, że głód nie pojawi się tak szybko.

Nie obieraj warzyw i owoców, gdy nie jest to konieczne. Skórka zawiera mnóstwo błonnika.

Podczas wykonywania domowych prac, wykonuj proste ćwiczenia fizyczne. Sprawdź: Zajmujesz się domem? 5 ćwiczeń, które pomogą ci schudnąć i wyrzeźbić sylwetkę

Zrezygnuj z picia kawy na mieście, jeśli na ogół wybierasz opcję z mnóstwem dodatków takich jak: mleko 3,2%, słodki syrop, bita śmietana, czekolada. Unikniesz pustych kalorii, ale też zaoszczędzisz pieniądze. Zrezygnuj z grzanek, dodawanych do sałatek. Lubisz, gdy coś chrupie? Wybierz orzechy – są doskonałym źródłem wielu składników odżywczych. Zapanuj nad stresem. Badania dowodzą, że jego nadmiar sprzyja otyłości. Gdy jesteśmy poddenerwowani, dokonujemy gorszych wyborów żywieniowych. Zapanuj też nad... nudą. Ile razy sięgałeś po jedzenie z nudów? Sprawdź: Diet coach: Jedzenie nie zaspokoi niczyich potrzeb psychicznych, bo nie ma wpływu na to, co dzieje się w twoim życiu Zacznij się wysypiać! Gdy jesteśmy niewyspani, nasza gospodarka hormonalna ulega zaburzeniu, co sprzyja tyciu. Często też sięgamy po niezdrowe jedzenie. Zrezygnuj z makaronu, gdy to możliwe. Wiesz, że idealnie zastąpi do... cukinia? Wystarczy kupić specjalny nożyk, przy pomocy którego pokroi się warzywo na cienki paseczki. Nigdy nie jedz prosto z opakowania. W ten sposób trudno zapanować nad apetytem i w porę przestać jeść. Masz ochotę na ciastko? Wyjmij jedno z opakowania i przełóż na talerzyk. Chcesz zjeść kilka chipsów? Przełóż garść do miseczki. Zainstaluj na telefonie krokomierz i licz swoje kroki. 10 tysięcy to absolutne minimum! Przestań chodzić na zakupy, gdy jesteś głodny. Zawsze też zabieraj ze sobą listę zakupów i trzymaj się jej. Ustal, że od dziś rezygnujesz z windy. Zacznij notować, co i kiedy jesz. Postaraj się, żeby każdy twój posiłek składał się także z białka – daje uczucie sytości na dłużej. Trenuj sprytnie – zamiast spędzać godziny na siłowni, wypróbuj trening HIIT (trening interwałowy o wysokiej intensywności). Przestań chomikować w szafkach niezdrowe przekąski. Jeśli ich nie będzie pod ręką, mało prawdopodobne, że specjalnie pójdziesz po nie do sklepu, gdy dopadnie cię ochota na coś słodkiego. Delektuj się swoim posiłkiem, a zjesz mniej. Badanie opublikowane w BMJ Open wykazało, że osoby, które jadły z normalną prędkością, były o 29% mniej narażone na otyłość niż osoby, które jadły szybko, a osoby, które jadły powoli, były o 42% mniej narażone na otyłość. Zacznij gotować obiady do pracy. To nie musi być nic wymyślnego. Samodzielne gotowanie w domu to oszczędność pieniędzy, ale nie tylko o to chodzi. Wiesz, z jakich produktów składa się danie i nie musisz obawiać się ukrytych, pustych kalorii. Pij dużo wody w ciągu dnia – ułatwia spalanie kalorii, ale też pomaga zapanować nad głodem między posiłkami. Zamień białe pieczywo na pełnoziarniste. Podobnie z makaronem i ryżem – sięgaj po zdrowsze odpowiedniki. Przestań smażyć. Badania dowiodły, że posiłki przygotowywane w ten sposób sprzyjają otyłości i chorobom układu krążenia. Mogą też powodować stany zapalne w obrębie organizmu. Zacznij częściej piec i gotować na parze. Ogranicz sól, a zamiast niej sięgaj po przyprawy. To doskonały sposób, by nadać potrawie odpowiedni smak. Nam często wydaje się, że tylko sól pozwala wydobyć smak z potrawy. To błąd! Uświadom sobie, że nic złego się nie stanie, jeśli raz na jakiś czas sobie odpuścisz. Oczywiście pod warunkiem, że na ogół prowadzisz zdrową dietę. Sport ma ci sprawiać radość. Nie zapisuj się na popularne zajęcia tylko dlatego, że inni na nie chodzą. Wybierz aktywność, którą lubisz. Jak najczęściej jedz zupy. Jesz sałatkę na mieście? Poproś, aby sos podano oddzielnie i sam zdecyduj, ile go dodasz. Sosy sałatkowe są na ogół bardzo kaloryczne. Sprawdź, ile kalorii ma sos francuski.

Zacznij lubić siebie. Gdy zaakceptujesz swoje wady, zaczniesz lepiej siebie traktować. A to oznacza, że zacznie ci po prostu zależeć na dobrym zdrowiu. Zmiana stylu życia przyjdzie sama. Pamiętaj, że waga to tylko liczba, a mięśnie ważą więcej niż tłuszcz. Nie waż się zbyt często, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu wystarczy. Jeśli chcesz kontrolować swoje postępy, mierz obwody ciała. Czytaj także:

