Seks na odchudzanie. Pozycje, które pozwalają spalić najwięcej kalorii

Seks wiąże się z wieloma korzyściami dla zdrowia. Nie tylko wpływa na ogólne samopoczucie oraz poprawia kondycję fizyczną i psychiczną, ale także zapewnia efektywną redukcję kilogramów w wyjątkowo przyjemny i zbliżający partnerów sposób. Dowiedz się więcej na temat tego, jak szybko schudnąć dzięki częstemu uprawianiu seksu.

Przyjemne odchudzanie – to możliwe!

Myśląc odchudzanie, instynktownie odczuwamy dyskomfort związany z tym, co ma nastąpić. Dieta oraz ćwiczenia fizyczne to niezbędna konieczność, jeżeli chcemy efektywnie i zdrowo schudnąć, jednak okazuje się, że jednym ze sposobów na uprzyjemnienie sobie okresu odchudzania, jest cieszenie się bliskością ukochanej osoby i częste oddawanie się miłosnym igraszkom. Co więcej, w czasie korzystania z tak przyjemnej „kuracji odchudzającej” jesteśmy w stanie połączyć spalanie kalorii, które wyzwala wysiłek fizyczny oraz przebiegające w naszym ciele procesy związane z wydzielaniem hormonów.

Czy seks odchudza?

Seks odchudza i to całkiem skutecznie, ale pod warunkiem, że będzie dodatkiem do stosowanej diety i aktywności fizycznej, a nie ich zamiennikiem. Nie można wiec popadać w skrajności, bo sam seks, choć uaktywnia procesy spalania tłuszczu, to nie jest w stanie zdziałać cudów w przypadku osób, które nie zmienią swoich nawyków żywieniowych oraz trybu życia.

Ile kalorii spala seks?

To, ile kalorii będzie spalał seks, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim chodzi tutaj o intensywność współżycia, a także dobór angażujących do pracy jak największą ilość mięśni pozycji seksualnych. Spalanie kalorii w czasie seksu uzależnione jest także od naszego zaangażowania, bo pozwala ono na znacznie przyśpieszenie redukcji tłuszczu. Co ciekawe, na ilość spalonych w czasie seksu kalorii wpływa także obawa o to, że można zostać przyłapanym na miłosnych igraszkach.

Średnio podczas samego aktu seksualnego można spalić kilkaset kalorii, jeżeli dodamy do tego emocjonującą grę wstępną oraz namiętne pocałunki, to wynik może zaskoczyć.

Seks na odchudzanie – 3 pozycje, w których spalamy najwięcej kalorii

Mężczyźni mają zdecydowanie lepiej, bo to oni zazwyczaj mogą spalić w czasie współżycia więcej kalorii, ponieważ znacznie częściej są stroną dominującą. Różnice nie są tutaj porażające, więc warto cieszyć się seksem, a nie myśleć jedynie o tym, ile w czasie niego schudniemy.

1 minuta stosunku spala około 40 kcal w przypadku obu płci. Emocjonująca, długa gra wstępna to około 50 kcal na minutę, jeżeli włączymy w nią namiętne pocałunki. Są to wartości uśrednione, które zwiększają się wraz ze wzrostem intensywności odczuwanych doznań.

Orgazm to kolejne kilkadziesiąt kalorii – średnio 60-100; w przypadku korzystania z gadżetów erotycznych możemy spalić dodatkowe kilkadziesiąt kalorii. Poniżej prezentujemy najbardziej odchudzające pozycje seksualne.

