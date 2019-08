Co zrobić, gdy dieta i ćwiczenia nie wystarczają w walce z otyłością?

Bardzo łatwo przychodzi obcym krytykowanie osób otyłych i sugerowanie im, co mają zrobić, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Najczęściej radzimy, by zaczęły się zdrowo odżywiać i więcej ruszać. A co, jeśli dieta i ćwiczenia nie wystarczą?