Odchudzanie po trzydziestce. Dlaczego metabolizm zwalnia?

Po trzydziestce często zauważamy, że zaczyna nam przybywać dodatkowych kilogramów. Zauważają to nie tylko osoby, których dieta i tryb życia mogą sprzyjać przybieraniu na wadze, ale także osoby szczupłe, w szczególności kobiety, jednak i mężczyzn dotyczy szybsze przybieranie na wadze wraz z upływem lat. Dlaczego zaczynamy przybierać na wadze, przekraczając 30. rok życia?

Tycie po trzydziestce – dlaczego tyjemy wraz z upływem lat?

Z wiekiem nasz organizm zaczyna nieco inaczej pracować, a pewne procesy, które wcześniej przebiegały dość szybko, stopniowo spowalniają. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku naszego metabolizmu, który wraz z upływem kolejnych lat zwalnia, wpływając na szybsze gromadzenie się tkanki tłuszczowej. Wraz z wiekiem spowolnieniu mogą ulegać także procesy trawienne, jednak nie dotyczy to jeszcze trzydziestolatków – ten problem pojawia się najczęściej po 50. roku życia.

Spowalniający metabolizm to nie jedyna przyczyna tycia po trzydziestce. Przekraczając tę granicę wieku, zwykle zmieniamy nieco tryb życia. Ma to m.in. związek z dążeniem do stabilizacji życiowej i chęcią założenia rodziny – więcej pracujemy, mniej się ruszamy i nie zawsze znajdujemy czas na regularne spożywanie posiłków, co dodatkowo spowalnia metabolizm i przyczynia się do niekontrolowanego przybierania na wadze.

Warto wiedzieć, że za tycie po trzydziestce mogą także odpowiadać hormony – przede wszystkim hormony tarczycy, a także przewlekły stres. Kolejnym powodem szybszego nabierania ciała może być brak snu i przepracowanie – naukowcy przeprowadzili dość ciekawe badanie, które dowiodło, że po nieprzespanej lub źle przespanej nocy, znacznie chętniej sięgamy po pokarmy wysokokaloryczne nie tylko rano, ale także w innych porach dnia.

Dlaczego metabolizm zwalnia?

Spowolniony metabolizm po trzydziestce to zjawisko czysto fizjologiczne. Dodatkowo wolna przemiana materii spowodowana jest naszymi nawykami żywieniowymi i siedzącym trybem życia. Trzeba o tym wiedzieć i aktywnie wspomagać działanie swojej przemiany materii, aby uchronić się przed nadwagą oraz otyłością.

Metabolizm zwalania, bo tak funkcjonuje nasz organizm, jednak w wielu przypadkach sami jesteśmy winni dodatkowemu spowolnieniu przemiany materii, na które wpływa, m.in.:

nieregularne spożywanie posiłków,



stosowanie diety bogatej w produkty wysoko przetworzone,



unikanie spożywania warzyw, które są bogatym źródłem błonnika,



unikanie spożywania produktów pełnoziarnistych,



niewystarczające nawodnienie organizmu,



stosowanie zbyt restrykcyjnych i niedopasowanych do potrzeb naszego organizmu diet,



unikanie aktywności fizycznej,



brak snu oraz stres.

W przypadku osób, które jeszcze nie ukończyły 30. roku życia, metabolizm działa na zwiększonych obrotach. Najszybsza przemiana materiidotyczy dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania, jednak i w tym przypadku można wpłynąć na jej spowolnienie, stosując niewłaściwą dietę i prowadząc siedzący tryb życia.

Jak schudnąć po trzydziestce?

Odchudzanie po trzydziestce może być nieco trudniejsze. Trudności możemy zauważyć też w utrzymaniu szczupłej sylwetki, ale istnieją skuteczne i sprawdzone sposoby na to, aby wraz z upływem lat nie przybierać na wadze oraz skutecznie redukować zbędne kilogramy. Kluczowe w tym przypadku okazują się nasze uwarunkowania genetyczne – osoby, które są obarczone genetyczną skłonnością do tycia, muszą szczególnie uważać na to, co jedzą i jaki tryb życia prowadzą. W przypadku osób z natury szczupłych jest nieco łatwiej, jednak nie oznacza to, że mogą one jeść wszystko i bez żadnych konsekwencji.

Skuteczne odchudzanie po trzydziestce powinno uwzględniać:

wykonanie badań profilaktycznych, które pomagają wykryć ewentualne problemy z funkcjonowaniem układu hormonalnego,



unikanie wyjątkowo niskokalorycznych diet oraz głodówek, które mogą jedynie nasilić problem tycia i powodować efekt jo-jo,



stosowanie zasad zdrowego odżywiania,



aktywność fizyczną w każdej możliwej postaci,



rezygnację ze spożywania produktów wysoko przetworzonych.

Dieta osoby, która ukończyła 30. rok życia, powinna uwzględniać regularne spożywanie mniejszych posiłków, codzienną porcję warzyw, produktów pełnoziarnistych oraz produktów dostarczających do organizmu przyśpieszające metabolizm, pełnowartościowe białko. Warto pamiętać też o prawidłowym nawadnianiu organizmu, czyli piciu minimum 1,5 litra wody każdego dnia.

