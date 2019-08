6 objawów raka tarczycy. Nie ignoruj ich!

Powiększenie węzłów chłonnych

Gdy rak tarczycy powiększa się, może również powodować obrzęk węzłów chłonnych z boku szyi. Jest to jednak objaw, który może świadczyć o wielu innych stanach chorobowych.



Guzek

Ten objaw niektórzy lekarze zauważą przypadkowo podczas badania fizykalnego, odczuwając guzek w tarczycy, który zwykle jest bezbolesny.



Biegunki

Ten objaw jest specyficzny dla rdzeniastego raka tarczycy ze względu na białka wytwarzane przez ten rodzaj raka. Czasami pacjenci przez miesiące lub lata próbują dowiedzieć się, co jest przyczyną biegunki, i okazuje się, że jest to związane z rakiem rdzeniastym. Osoby z rakiem rdzeniastym mogą wypróżniać się od 10 do 20 razy dziennie.



Ból w trakcie połykania

Zaawansowany rak tarczycy może utrudniać przełykanie lub oddychanie, jeśli guz wywiera nacisk na struktury szyi.



Odkrztuszanie krwi

Podobnie, ponieważ tarczyca jest ściśle związana z tchawicą i przełykiem, w bardzo rzadkich przypadkach może powodować odkrztuszanie krwi.



Zmiana głosu

Jednym ze sposobów, w jaki agresywny rak tarczycy może się objawiać, jest lokalna inwazja otaczających struktur, w tym nerwu kontrolującego akord głosowy. Jeśli ten nerw zostanie zaatakowany przez raka, może powodować chrypkę lub zmiany w głosie.