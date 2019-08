Intensywnie ćwiczysz, dobrze się odżywiasz, a waga rośnie zamiast spadać. Dlaczego tak się dzieje?

Ten scenariusz poznało wiele osób: najpierw decyzja o odchudzaniu, potem zmiana diety, wdrożenie aktywności fizycznej i... przyrost masy ciała. Gdy waga pokazuje więcej niż przed rozpoczęciem odchudzania, można się załamać. Szczególnie, jeśli wydawało nam się, że wszystko robimy poprawnie.

Istnieje wiele czynników, które wchodzą w grę, jeśli chodzi o utratę masy ciała, w tym niektóre nawyki, które mogą powodować przybieranie na wadze nawet podczas regularnych treningów. Po pierwsze, musisz przestać koncentrować się na tym, co pokazuje waga, bo ta może się zmieniać w zależności od tego, ile danego dnia zjadłeś i wypiłeś, jak bardzo się spociłeś, czy wystarczająco długo spałeś, a w przypadku kobiet także od tego, w którym dniu cyklu akurat są. Oprócz kontrolowania masy ciała należy więc także mierzy obwody ciała – to najlepszy sposób kontroli postępów. Warto także co jakiś czas robić zdjęcia swojej sylwetki. Widząc się każdego dnia w lustrze, trudno ocenić, czy zaszły jakieś zmiany.

W dążeniu do właściwej masy ciała warto także oceniać inne aspekty, jak poprawa samopoczucia, ładniejsza cera, lepszy sen. Na to wszystko ma wpływ nie tylko zmiana diety, ale również podejmowana aktywność fizyczna w ciągu dnia.

Dlaczego tyję, skoro regularnie ćwiczę?

Odpowiedzi na to pytanie może być kilka:

Spożywasz więcej kalorii niż spalasz. To bardzo prawdopodobne, ponieważ regularna aktywność fizyczna wzmaga apetyt i zwiększa zapotrzebowanie kaloryczne.



Przeceniasz, ile kalorii spalasz w czasie swoich ćwiczeń.



Twoje przekąski przed- lub potreningowe nie są najlepszym wyborem.



Jesz za dużo białka lub węglowodanów.



Nie pijesz wystarczającej ilości wody.



Ćwiczysz wyłącznie cardio, które znacznie wzmaga apetyt, zamiast regularnie wykonywać także ćwiczenia siłowe.



Ruszasz się tylko w czasie treningu, a przez resztę dnia siedzisz.



Jeśli naprawdę ćwiczysz, dobrze się odżywiasz i wysypiasz się, a twoja waga rośnie, należy udać się do lekarza. Problemy z tarczycą i niektóre leki mogą powodować przyrost masy ciała, bez względu na to, ile czasu i wysiłku wkładasz w zdrowe odżywianie i ćwiczenia.

