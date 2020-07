Dieta sirt to teraz jedna z najmodniejszych metod odchudzania. Na czym polega?

Dieta SIRT – co to takiego?

Dietę SIRT opracowali i rozpowszechnili Aidan Goggins i Glen Matten. Stała się ona modna dzięki książce pt. „Dieta SIRT. Przełom w dziedzinie zdrowego stylu życia i odchudzania”, która w krótkim czasie znalazła się na liście światowych bestselerów. Ten model żywieniowy jest bardzo dobrze oceniany przez dietetyków; nie wymaga długotrwałego stosowania ubogokalorycznej diety oraz przestrzegania zasad, które przez specjalistów uważane są za niezdrowe, czyli:

stosowania wyjątkowo ubogiego i eliminującego podstawowe składniki odżywcze jadłospisu;



głodzenia się oraz znacznego ograniczenia kaloryczności spożywanych posiłków;



restrykcyjnego przestrzegania z góry ustalonego jadłospisu.

Dieta SIRT oparta jest na zasadach zdrowego odżywiania, które pozwalają nie tylko szybko chudnąć, ale także uniknąć spalania mięśni, zamiast tkanki tłuszczowej. Jej jadłospis nie jest wyjątkowo ubogokaloryczny, jednak wymaga dodawania do codziennych posiłków określonych produktów spożywczych, czyli niektórych warzyw (np. jarmuż, pietruszka, seler), owoców (np. truskawki, ananasy, jabłka, borówki), ziół (np. lubczyk), a także orzechów i przypraw.

Dieta SIRT – zasady

Dieta SIRT dzieli się na kilka etapów:

etap pierwszy – trwa 7 dni i wymaga spożywania nie więcej niż 1000 kcal na dobę przez 3 dni oraz 1500 kcal przez 4 dni;



etap drugi – trwa 14 dni i wymaga spożywania nie więcej niż 1500 kcal na dobę;



etap trzeci – nie wymaga liczenia kalorii, jednak uwzględnia spożycie jak największej ilości produktów sitruinowych.

Jednym z filarów diety SIRT jest picie zielonych koktajli, które przygotowuje się m.in. z jarmużu, selera naciowego, rukoli, jabłek i innych produktów z grupy sirtfood. Oprócz zielonych koktajli możemy spożywać też posiłki stałe, które zawierają dodatek produktów sirtuinowych.

Diata SIRT – czy jest sposobem na zdrowe odchudzanie?

Dieta SIRT uważana jest za zdrową, jednak została opracowana stosunkowo niedawno, więc nie ma możliwości przeprowadzenia badań naukowych, które w pełni potwierdzałyby jej skuteczność, pozytywny wpływ na zdrowie i redukcję masy ciała. Zgodnie z dotąd uzyskanymi przez naukowców informacjami, ten model żywieniowy nie wpływa negatywnie na stan zdrowia, bo dostarcza do organizmu graniczną liczbę kalorii, jaką dietetycy uważają za bezpieczną dla zdrowia, czyli 1500 kcal (z wyjątkiem 3 pierwszych dni diety, które mają na celu oczyszczenie organizmu z toksyn i przestawienie się na nowe menu). Dieta pozwala chudnąc około 3 kg tygodniowo – to stosunkowo dużo, jednak biorąc pod uwagę zdrowe menu, które dostarcza do organizmu duże ilości witamin, minerałów i błonnika, nie powinniśmy obawiać się nagłego pogorszenia samopoczucia lub wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości zdrowotnych.

Dlaczego dieta SIRT pozwala schudnąć?

Dieta SIRT w pozytywny sposób wpływa na metabolizm, co sprawia, że pozwala efektywnie redukować zbędne kilogramy. Dzieje się tak z kilku powodów – po pierwsze – włączenie do codziennego jadłospisu żywności sirtuinowej pozwala odżywić organizm i dostarczyć do niego m.in. błonnik pokarmowy, polifenole, witaminy i minerały. Brak drastycznego ograniczenia kaloryczności posiłków (1500 kcal to dla dużej grupy osób optymalnie dopasowana wartość kaloryczna posiłków na diecie) pozwala bez większych wyrzeczeń podołać stosowaniu diety i uniknąć efektu jo-jo. Po drugie – dieta SIRT aktywuje spalanie tkanki tłuszczowej i pozwala uniknąć redukcji tkanki mięśniowej, dlatego jest polecana przede wszystkim dla osób, którym zależy na poprawie proporcji ciała oraz ogólnego samopoczucia i kondycji fizycznej.