Kardiolog: Ten trening daje ogromne korzyści – zwłaszcza po 50. roku życia

Ruch jest niezbędny, aby mieć zdrowe mięśnie, zdrowy umysł i zdrowe serce. Oczywiście wraz z wiekiem twoje ciało prawdopodobnie się zmieni, co spowoduje pewne ograniczenia niektórych ruchów. Dlatego też w pewnym wieku należy szczególnie zwrócić uwagę na wykonywane treningi – głównie po 50. roku życia, kiedy to często dają o sobie znać problemy z nadciśnieniem, cholesterolem i krążeniem.

Co zaleca kardiolog?

Karol Watson, kardiolog i dyrektor programu kardiologii prewencyjnej UCLA mówi, że najlepszym ćwiczeniem dla osób po pięćdziesiątce jest chodzenie. Dzieje się tak, ponieważ chodzenie jest najbardziej podstawowym, uniwersalnym treningiem, jaki może wykonać praktycznie każdy. – Najlepszym sposobem rozpoczęcia programu ćwiczeń są regularne spacery – mówi.

Zdaniem specjalisty chodzenie jest tak samo korzystne jak każda inna forma ćwiczeń cardio.

– Chodzenie ma te same korzyści zdrowotne, co bardziej intensywne ćwiczenia, takie jak bieganie – mówi dr Watson. Różnica? – Możesz szybciej osiągnąć korzyści, powiedzmy biegając, ale te korzyści są takie same.

Sprawdź sam. Twoje tętno rośnie. Twoje nogi się poruszają i pracujesz wszystkimi mięśniami. Są zachowane wszystkie elementy, ale spacerowanie jest najbardziej uniwersalną i najmniej ryzykowną formą ćwiczeń dla starszych osób uprawiających fitness.

– Chodzenie jest dostępne dla większości i wiąże się z mniejszym odsetkiem kontuzji – mówi. W porównaniu z wieloma innymi treningami jest znacznie bardziej przystępne dla stawów, ponieważ jest mniej obciążające (w porównaniu z bieganiem, podczas którego uderzasz stopami o chodnik).

Chodzenie nie musi być nudne

To, że chodzenie jest takie proste, nie oznacza, że ​​musi być nudne. Istnieją niezliczone sposoby, aby urozmaicić swoje spacery. Dr Watson zaleca, aby zaczynać powoli, a następnie zwiększać tempo. Ale... może jakieś wskazówki?

– Spróbuj osiągnąć tempo utworu „Staying Alive” – proponuje Watson. Możesz więc energicznie chodzić lub odsłuchiwać podcasty z treningami chodzenia, które cię poprowadzą. Możesz też chodzić po pochyłym terenie, aby zwiększyć współczynnik oporu. Chodzenie z ciężarkami może dodać do twojego treningu element ćwiczeń ramion. Spróbuj także nordic walking, gdyż ta forma aktywności angażuje ponad 80 procent mięśni.

Jednak przed zasznurowaniem butów i wyjściem w trasę dr Watson zaleca skonsultowanie się z lekarzem. – Jeśli masz jakieś schorzenia, zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem programu ćwiczeń – mówi.