Ta metoda odchudzania zyskuje uznanie... stomatologów. Dlaczego?

Naukowcy nie znaleźli związku między myciem zębów a kontrolą apetytu lub utratą wagi, ale jest to anegdotyczna technika, która działa w przypadku niektórych osób. – Nie widziałam żadnych badań pokazujących, że mycie zębów wpływa na apetyt, ale rozumiem, dlaczego można go używać jako strategii wzmacniającej uważne odżywianie – mówi Tricia Quartey-Sagaille, rzecznik prasowy American Dental Association i dentysta z Brooklynu.

Jednak żucie gumy bez cukru może mieć pozytywny wpływ na apetyt. Niektóre badania wykazały, że ludzie, którzy żuli gumę przez godzinę po zjedzeniu śniadania, spożywali mniej kalorii podczas lunchu niż w dni, kiedy nie żuli gumy.

Właściwa higiena jamy ustnej może nie tylko pomóc w ograniczeniu bezmyślnego podjadania, ale może również pomóc zdrowiu serca. Choroby dziąseł są związane z wysokim ciśnieniem krwi i chorobami układu krążenia.

Czytaj także:

15 zaskakująco łatwych sztuczek, które pozwolą ci schudnąć

Mycie zębów – jak działa na odchudzanie?

Co ma mycie zębów wspólnego z odchudzaniem? Jest na to kilka wyjaśnień.

Podjadanie przestanie być atrakcyjne

Niektórzy ludzie stwierdzają, że kiedy próbują zjeść określone potrawy zbyt wcześnie po umyciu zębów, połączenie miętowego smaku pasty z innymi smakami (takimi jak sok pomarańczowy) jest okropne. Dlatego szczotkowanie zębów po posiłku może działać jako naturalny środek zniechęcający do dalszego jedzenia.

– Nie ma badań, które wykazałyby, że mycie zębów ma jakikolwiek wpływ na hormony regulujące apetyt – mówi dr Lauri Wright, rzecznik prasowy Akademii Żywienia i Dietetyki oraz profesor nadzwyczajny żywienia i dietetyki na Uniwersytecie Północnej Florydy. – Pasta do zębów może tymczasowo wpływać na kubki smakowe, przez co jedzenie po posiłku może być mniej atrakcyjne. Ludzie z przezroczystymi nakładkami do prostowania zębów początkowo tracili na wadze, ponieważ za każdym razem, gdy jedli lub pili, musieli myć zęby. Ten dodatkowy wysiłek zniechęcił ich do podjadania, kiedy nie byli naprawdę głodni.

Zniknie nawyk bezmyślnego jedzenia

Możesz nie być głodny, sięgając po przekąskę między posiłkami. – Ludzie często jedzą z powodu sygnałów zewnętrznych, takich jak oglądanie telewizji lub nuda, a nie z powodu wewnętrznych sygnałów – mówi Wright. – Mycie zębów przerywa tę sekwencję bezmyślnego jedzenia i pomaga zweryfikować wewnętrzne sygnały głodu.

Z biegiem czasu mniej kalorii pochodzących z bezmyślnego podjadania może mieć duży wpływ na talię. Niektóre badania pokazują, że osoby, które myją zęby trzy lub więcej razy dziennie, są mniej narażone na otyłość niż osoby, które myją zęby tylko raz dziennie.

Zostaną wypracowane dobre nawyki

Jeśli mycie zębów staje się sygnałem do zaprzestania jedzenia po posiłku, jest to zdrowy nawyk, który można połączyć z innym zdrowym nawykiem. Na przykład, ponieważ nie będziesz sięgać po przekąskę, spróbuj wypić szklankę wody po umyciu zębów. Możesz także dodać dodatkowe zdrowe nawyki, takie jak rejestrowanie posiłku w aplikacji. Stosowanie dobrych nawyków pozwala na szybkie, pozornie nieistotne zmiany w twoim stylu życia i przynosi duże korzyści w kwestii utraty wagi.

Czytaj także:

10 przyczyn szybkiego przyrostu masy ciała. Nie ignoruj ich!

Mycie zębów po posiłku: co robić, a czego unikać?

Jeśli chcesz ograniczyć nawyk podjadania, możesz mieć skłonność do szczotkowania zębów zaraz po posiłku. Jednak w zależności od tego, co jesz lub pijesz, ta decyzja może być niekorzystna dla twoich zębów.

Jeśli nie jesz lub nie pijesz czegoś kwaśnego – jak owoce cytrusowe, kawa, herbata, lemoniada lub napoje gazowane – możesz bez problemu umyć zęby. Jednak niektóre badania sugerują, że spożywanie kwaśnych pokarmów lub napojów powoduje erozję szkliwa. Mycie zębów krótko po spożyciu czegoś kwaśnego może dodatkowo ścierać szkliwo, przyczyniając się z czasem do próchnicy zębów.

– Dobrze jest umyć zęby przed spożyciem kwaśnego pokarmu i wypić szklankę wody, gdy skończysz jeść kwaśne jedzenie, aby zmyć kwasy – mówi Quartey-Sagaille. – Jeśli wolisz szczotkować zęby po kwaśnym jedzeniu, najlepiej odczekać 60 minut od zaprzestania jedzenia przed szczotkowaniem.

Jeśli jesz lub pijesz coś kwaśnego i masz skłonność do mycia zębów od razu jako sygnał dla siebie, że powinieneś przestać jeść, rozważ picie wody lub żucie bezcukrowej gumy na godzinę przed szczotkowaniem, aby zachować szkliwo zębów.

Czytaj także:

10 sposobów na pokonanie 1000 kroków więcej każdego dnia