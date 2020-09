Jak schudnąć podczas snu? Oto 7 skutecznych sztuczek

Zapytaj eksperta lub... kogokolwiek, a zgodzą się, że nie ma sekretnej szybkiej ścieżki do długoterminowej utraty wagi. Wymaga to konsekwencji, poświęcenia i wiary w siebie. Każda dobra decyzja i nawyki, które wprowadzasz, to inwestycja w zdrowy styl życia i zdrową wagę na dłuższą metę. Wszystko to jest możliwe dzięki inteligentnemu podejściu.

Jak skutecznie schudnąć?

– Jeśli chcesz schudnąć, właściwe przygotowanie jest absolutnie kluczowe – mówi Gabrielle Desmarais, trenerka terapii żywieniowej. – Wymaga to zaangażowania i konsekwencji, a jeśli nie masz jasnych wytycznych dotyczących tego, co robić i jak się przygotować, utrata wagi może stać się zagmatwana i wyczerpująca.

Zrównoważone nocne nawyki mogą być świetnym wprowadzeniem do odchudzania, ponieważ sprawiają, że wraz z pobudką stajesz się wolny od stresu. Kiedy stres jest chroniczny i długotrwały (np. gdy mamy z nim do czynienia na co dzień), może bezpośrednio wpływać na nasze zdrowie. Na przykład nasza odpowiedź immunologiczna jest utrudniona i możemy chcieć spożywać większe ilości pokarmów poprawiających nastrój, co może prowadzić do przyrostu masy ciała. Negatywnie wpływa to również na trawienie i układ sercowo-naczyniowy.

Odchudzanie podczas snu – 7 porad

Spróbuj zakończyć wieczór, przygotowując się na poranny sukces. Skorzystaj z tych prostych nocnych trików, które zajmują mniej niż 15 minut:

