Odczuwasz mdłości podczas ćwiczeń? Oto możliwa przyczyna tego problemu i sposób poradzenia sobie z nim

Mdłości podczas ćwiczeń, jak i inne problemy żołądkowo-jelitowe pojawiają się na skutek wysiłku u aż 90 procent sportowców wytrzymałościowych. Co jest przyczyną nudności i jak można im zapobiec?

Przyczyna mdłości podczas ćwiczeń

Podczas ćwiczeń mięśnie szkieletowe nóg i ramion kurczą się, a towarzyszy temu zmiana ich długości i napięcia. Aby mięśnie pracowały jak najbardziej wydajnie, potrzebują tlenu, a więc mięsień sercowy również ulega intensywniejszym skurczom, by zwiększyć przepływ krwi przez ciało. Aby zwiększyć ilość krwi dostarczanej do aktywnych mięśni, kierowana jest ona z dala od nieaktywnych obszarów, czyli właśnie np. jelit. Ta reakcja kontrolowana jest przez współczulny układ nerwowy, który powoduje zwężenie niektórych naczyń krwionośnych, ograniczając przepływ krwi. A ograniczenie dopływu krwi do jelit może zmienić sposób, w jaki komórki są w stanie wchłonąć to, co zostało strawione oraz sposób, w jaki rozłożona żywność przechodzi przez jelita. Podsumowując, zmiany te powoduję nieprzyjemne uczucie, znane tobie z treningów.

Jak sobie radzić z mdłościami podczas ćwiczeń?

Nudności występują najczęściej, gdy ćwiczenia są bardzo intensywne. Dlatego warto tę intensywność ćwiczeń zwiększać stopniowo, by zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ćwiczeniami.

Niektóre badania sugerują, że konkretne aktywności fizyczne, wymagające przyjęcia odpowiedniej postawy podczas ćwiczeń (np. jazda na rowerze), mogą ustawiać ciało w pozycji, która zwiększa ryzyko wystąpienia nudności. Jeśli do nich dochodzi, warto zamienić rower na inny rodzaj aktywności, choć częściowo. Ważne jest również wykonywanie rozgrzewki i rozciągania po ćwiczeniach, które pozwalają rozgrzać i chłodzić organizm, zapobiegając zmianom jego metabolizmu.

Pamiętaj także o nawadnianiu, ponieważ odpowiednia ilość płynów pozwala zapobiec problemom z przewodem pokarmowym podczas ćwiczeń. Staraj się wypijać około pół litra wody na godzinę, korzystaj również z niskowęglowodanowych i niskosodowych napojów sportowych dla ćwiczeń o wysokiej intensywności.

Możesz również włączyć do swojej diety pokarmy uspokajające żołądek, takie jak krakersy, woda kokosowa czy imbir.

Kiedy szukać pomocy?

Mdłości podczas ćwiczeń nie są komfortowym doznaniem, ale powinny ustąpić w ciągu godziny od zakończenia treningu. Jeśli tak się nie stanie, warto skontaktować się z lekarzem.

