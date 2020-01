Naczynia krwionośne u kobiet starzeją się szybciej niż u mężczyzn

Nowe badanie będzie pomocne w zrozumieniu, w jaki sposób kobiety są narażone na inne ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zarówno pod względem rodzaju, jak i czasu, niż mężczyźni. Naukowcy przyjrzeli się danym z różnych społeczności zebranych z kilku witryn. Obejmowały one pomiary ciśnienia krwi u mężczyzn i kobiet, które były oddzielnie analizowane, ponieważ jest to ważny wskaźnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Mieli prawie 145 000 odczytów z ponad 43 lat, wykonanych seryjnie u tej samej grupy prawie 33 000 pacjentów. Wiek tych uczestników wahał się od 5 do 98 lat. Dane, których szukali, obejmują wiek, skurczowe ciśnienie krwi, rozkurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze i ciśnienie tętna.

Kobiety mają gorzej

Ta analiza płciowa wyraźnie pokazuje, że naczynia krwionośne funkcjonują zupełnie inaczej u mężczyzn niż u kobiet, zarówno na początku, jak i później. Zmiany te zaczynają się już w trzeciej dekadzie życia i są obserwowane wraz z wiekiem kobiety. Leżą u podstaw chorób serca i naczyń, które wyglądają zupełnie inaczej u kobiet niż u mężczyzn. Naukowcy odkryli na przykład, że ciśnienie krwi wzrasta znacznie wcześniej u kobiet niż u mężczyzn. Wzrost ciśnienia krwi u kobiet również wykazywał znacznie większe nachylenie niż u mężczyzn. Oznacza to, że lekarze powinni brać pod uwagę płeć pacjenta podczas zaleceń profilaktycznych jak i terapeutycznych w zakresie chorób układu krążenia.

