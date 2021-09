Otyłość szkodzi nawet naszym... włosom! Mogą wypadać całymi garściami

Od dawna zwraca się uwagę na to, że otyłość może mieć związek z zaburzeniami hormonalnymi. Na poziomie biologicznym doprowadza zaś do zmian, które mają wpływ nawet na stan naszych włosów, a właściwie komórek macierzystych mieszków włosowych. Otyli są narażeni na to, że ich fryzura może przerzedzić się znacznie szybciej niż u osób z prawidłową masą ciała.

Jaki wpływ na kondycję włosów ma otyłość?

Na łamach prestiżowego czasopisma „Nature” naukowcy z Tokyo Medical and Dental University wykazali, że zarówno sama otyłość, jak i stosowanie diety wysokotłuszczowej może mieć szkodliwy wpływ na włosy. Potwierdzono to nawet w badaniach laboratoryjnych na szczurach.

Osobniki karmione wysokokaloryczną i pełną tłuszczu karmą już po 4 dniach miały bardziej osłabioną sierść niż pozostałe gryzonie odżywiające się prawidłowo, a niewłaściwy sposób żywienia doprowadził do aktywacji cytokin zapalnych w komórkach macierzystych mieszków włosowych, co nasiliło wypadanie włosów.

Chcesz, że by włosy mniej wypadały? Zadbaj o to, co jesz, a nie tylko o kosmetyki!

Jeśli więc chcemy sprawić, by nasze włosy lepiej wyglądały i nadmiernie nie wypadały, powinniśmy zacząć od zadbania o naszą sylwetkę i sposób, w jaki się odżywiamy – wbrew pozorom taka porada może być skuteczniejsza niż stosowanie wielu popularnych kosmetyków do włosów.

