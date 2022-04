Domowe sposoby na przeziębienie – kompleksowy poradnik

Przeziębienie wywołuje szereg nieprzyjemnych objawów takich jak katar, kaszel, ból gardła, osłabienie, stan podgorączkowy. Aby je zwalczyć, warto sięgnąć po sposoby na przeziębienie, które rozgrzeją organizm i wspomogą walkę z wirusami. Nie tylko pomogą odetkać nos, złagodzić kaszel i inne typowe objawy pojawiające się przy przeziębieniu, ale także postawią cię na nogi szybciej, niż myślisz. Szczególną popularnością cieszą się metody naszych babć, takie jak syrop z cebuli, rosół, gęsi smalec, herbata z miodem i malinami czy wódka z pieprzem.

Czy naturalne sposoby na przeziębienie są skuteczne?

Naturalne metody na przeziębienie są skuteczne. Ich zaletą jest to, że można je stosować zarówno w leczeniu przeziębień u dzieci, jak i u osób dorosłych. Mogą po nie sięgnąć także kobiety w ciąży, które nie powinny stosować żadnych leków.

Istnieje wiele sposobów o udowodnionym działaniu leczniczym, które wspierają prace układu odpornościowego i wspomagają organizm w walce z przeziębieniem. Należą do nich nie tylko zioła, ale też ciepłe napary, złote mleko, ciepłe kąpiele czy inhalacje. Warto także pamiętać o odpowiedniej diecie, bogatej w probiotyki i kiszonki, która może wspomóc funkcjonowanie mikroflory jelitowej i produkcję komórek odpornościowych.

Dlaczego domowe sposoby są lepsze niż leki?

Domowe sposoby na przeziębienie mogą być lepsze niż leki. Wspierają układ odpornościowy w walce z wirusami, pobudzają krążenie krwi, łagodzą nieżyt nosa i gardła. Są bezpieczne, naturalne i nie zawierają żadnej chemii, dlatego nie tylko pomagają zwalczyć objawy przeziębienia, ale i wspomóc naturalną odporność organizmu.

Objawy przeziębienia

Objawy przeziębienia to głównie:

katar

kaszel

ból gardła

ból głowy



ból w klatce piersiowej

niedrożne drogi oddechowe – spływająca z nosa wydzielina powoduje zaleganie jej w górnych drogach oddechowych, co utrudnia nabranie głębszego oddechu i może powodować kaszel

Domowe metody na przeziębienie

Kiedy pojawiają się pierwsze objawy przeziębienia najlepiej działać szybko i sięgnąć po sprawdzone receptury naszych babć, które zawsze wiedzą, co najlepiej stosować, aby wyjść cało nawet z najbardziej złośliwego kataru i najgłośniejszego kaszlu.

Domowe sposoby na przeziębienie to głównie:

ciepłe napoje (gorąca herbata, do której dodaje się sok malinowy, miód, plasterki imbiru, cytrynę)

inhalacje z wykorzystaniem różnych olejków – sprawdzi się olejek eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego czy olejek sosnowy

płukanki pomocne w walce z bólem gardła

domowe syropy na przeziębienie, np. syrop z cebuli pomagający zwalczyć odruch kaszlu

czosnek, stanowiący naturalny antybiotyk

Co na kaszel? Babcia radzi

Należy pamiętać, że zalegająca wydzielina w płucach jest świetną pożywką dla bakterii, dlatego musimy jak najszybciej działać, aby pozbyć się kaszlu. Najczęściej kaszel pojawia się w pierwszych dniach infekcji i przyjmuje formę suchego pokasływania, które nasila się nocami. Następnie po trzech dniach przyjmuje formę mokrą, co przyczynia się do odkrztuszania zalegającej wydzieliny w oskrzelach. Najczęściej trwa maksymalnie do 10 dni. Jak z nim walczyć?

syrop z buraka – pomaga i ułatwia odkrztuszanie poprzez odrywanie się śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Wystarczy dwa średnie buraki zetrzeć na grubych oczkach tarki, następnie wymieszać z czterema łyżkami miodu i trzema ząbkami czosnku. Tak przygotowaną miksturę odstawiamy na dobę i odcedzamy.

– pomaga i ułatwia odkrztuszanie poprzez odrywanie się śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Wystarczy dwa średnie buraki zetrzeć na grubych oczkach tarki, następnie wymieszać z czterema łyżkami miodu i trzema ząbkami czosnku. Tak przygotowaną miksturę odstawiamy na dobę i odcedzamy. syrop z cebuli – oczyszcza drogi oddechowe i pomaga podczas przeziębienia i grypy. Wystarczy drobno posiekać trzy cebule, dodać pięć łyżek miodu, odstawić na dobę i odcedzić. Stosować trzy-cztery razy dziennie, po jednej łyżce.

Sposoby naszych babć na katar

W przypadku kataru stopniowo przejmuje on kontrolę nad naszym organizmem. Najpierw odczuwamy swędzenie nosa i pojawiają się napady kichania, aby po kilkunastu godzinach zmagać się z wodnistym katarem, który po czterech dniach staje się gęsty i nieznośny. Jak z nim walczyć?

Stosuj naturalne inhalacje , które polegają na wdychaniu olejków eterycznych (eukaliptusowego, sosnowego, lawendowego czy miętowego) lub ziół oraz naparów (rumianek).

, które polegają na wdychaniu olejków eterycznych (eukaliptusowego, sosnowego, lawendowego czy miętowego) lub ziół oraz naparów (rumianek). Kuracja chrzanem powoduje, że wyjątkowo ostry zapach działa odblokowując na drogi oddechowe. Wystarczy dodać go do kanapek. Chrzan działa podobnie jak jedzenie zmiażdżonego czosnku.

Co na gorączkę?

Należy pamiętać, że podwyższona temperatura naszego organizmu pomaga w zniszczeniu zarazków. Nie spieszmy się w jej szybkim obniżaniu, zacznijmy dopiero, gdy przekroczy 38°C. Zbyt wysoka gorączka zbyt wyczerpuje organizm – zatem co stosować na gorączkę?

Herbatkę lipową , która doskonale pomaga wypocić gorączkę. Wystarczy zalać szklanką wrzątku dwie łyżki kwiatów lipy, następnie należy przykryć i odstawić na dziesięć minut. Kolejno dodaj ¼ szklanki soku malinowego bądź dwie łyżeczki miodu. Następnie wypij i wskocz do łóżka.

, która doskonale pomaga wypocić gorączkę. Wystarczy zalać szklanką wrzątku dwie łyżki kwiatów lipy, następnie należy przykryć i odstawić na dziesięć minut. Kolejno dodaj ¼ szklanki soku malinowego bądź dwie łyżeczki miodu. Następnie wypij i wskocz do łóżka. Chłodzące okłady , które należy przyłożyć do czoła. Możesz je nasączyć zimną wodą lub owinąć ścierką worek z lodem.

, które należy przyłożyć do czoła. Możesz je nasączyć zimną wodą lub owinąć ścierką worek z lodem. Zioła napotne, które wzmagają pocenie, dzięki któremu oddajesz ciepło, co powoduje spadek temperatury w szybkim tempie. Napary napotne przyrządzaj z kwiatu czarnego bzu i lipy z malinami.

Co stosować na ból gardła?

Nie bagatelizuj lekkiego dyskomfortu w gardle, im wcześniej zaczniesz je leczyć, tym lepiej. Zainfekowane przez wirusy gardło stopniowo staje się podrażnione i przesuszone. Dodatkowo wrażenie to zostaje spotęgowane przez katar, który spływa po tylnej ścianie i sprzyja rozwojowi bakterii. Jak leczyć infekcje gardła?

Odkażająca płukanka – wystarczy, że wypłuczesz gardło naparem z rumianku czy szałwii. Zioła sprawdzają się jako naturalny antybiotyk.

– wystarczy, że wypłuczesz gardło naparem z rumianku czy szałwii. Zioła sprawdzają się jako naturalny antybiotyk. Mleko z miodem i masłem – sposób naszych babć na ból gardła. Wystarczy wypić szklankę mleka z łyżką masła i miodem, doskonale uśmierza ból i zabija zarazki.

Herbata z imbirem na przeziębienie

Babcine sposoby na przeziębienie to herbatka z imbirem, która pomaga rozgrzać organizm, pobudzić krążenie krwi i usprawnić wydalanie wirusów. Imbir działa napotnie, rozgrzewająco, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Można go stosować także w przypadku przygotowywania napojów dla dzieci. Najlepiej jest korzystać ze świeżego imbiru, który wystarczy pokroić w plasterki, by przygotować pyszny i zdrowy napój.

Do takiej herbaty warto też dodać syrop z czarnego bzu czy miód akacjowy albo miód lipowy, które również wspomagają odporność.

Szałwia, olejek z drzewa herbacianego

W leczeniu objawów przeziębienia pomocne może być również skorzystanie z szałwii czy olejku z drzewa herbacianego. Szałwia działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, może zwalczyć ból gardła. Można ją stosować zarówno do płukania podrażnionego gardła, jak i do picia (tylko w przypadku osób dorosłych).

Olejek z drzewa herbacianego z kolei wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, ma też działanie dezynfekujące. Można go wykorzystać do robienia inhalacji, które udrażniają drogi oddechowe, pomagają pozbyć się bólu gardła czy kaszlu. Aby zrobić taką parówkę, wystarczy kilka kropli olejku dodać do naczynia z ciepłą wodą. Następnie wdychać parę.

Zioła w leczeniu objawów przeziębienia

Do domowych sposobów zalicza się także zioła, które mają właściwości napotne. Lipa wspomoże działanie układu odpornościowego i pomoże zwalczyć podwyższoną temperaturę. Warto jednak wiedzieć, że herbatki z lipy nie powinny stosować dzieci oraz kobiety w ciąży.

W czasie przeziębienia warto sięgnąć również po rumianek czy babkę lancetowatą. Do inhalacji z kolei można wykorzystać majeranek czy tymianek.

Złote mleko na przeziębienie

Przy pierwszych objawach przeziębienia dobrze jest sięgnąć również po złote mleko. To napój, który poprawia odporność, ma właściwości przeciwwirusowe, działanie przeciwzapalne i wspierające funkcjonowanie układu immunologicznego.

Aby zrobić miksturę na przeziębienie, wystarczy wykorzystać ciepłe mleko, dodać do niego szczyptę kurkumy, pół łyżeczki mielonego imbiru oraz miodu. Można go również wzbogacić sokiem malinowym. Taki napój stanowi domowe lekarstwo w medycynie naturalnej.

