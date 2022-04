Domowe sposoby na katar – rodzaje kataru, leczenie

Najczęstszą przyczyną pojawienia się kataru są wirusy (rzadziej bakterie), na które nie ma lekarstwa. Chociaż leki na katar łagodzą objawy, to nierzadko są niewystarczające, dlatego warto wesprzeć się naturalnymi, domowymi sposobami usuwającymi uczucie zatkanego nosaoraz rozrzedzające zalegającą wydzielinę. Warto również podkreślić, że przy przedłużającym się katarze oraz objawach towarzyszących, konieczna jest wizyta u specjalisty.

Co to jest katar?

Katar powstaje na skutek wnikania wirusów przez błonę śluzową nosa. Objawy kataru są takie same: pojawia się uczucie niedrożności i zatkanego nosa, a także spływająca wydzielina. Początkowo ma ona kolor przezroczysty lub biały, by z czasem zmienić się w zielony katar lub żółty katar. Kolor kataru ma znaczenie, ponieważ może oznaczać, że zwykłe przeziębienie przerodziło się w zapalenie zatok lub doszło do nadkażenia bakteryjnego.

Obrzęk błony śluzowej utrudnia oddychanie. Zatkany nos szczególnie sprawia problemy w nocy, gdy nie możemy swobodnie spać. Aby zwalczyć te objawy warto spać na wyższej poduszce, a gdy katar dotyczy małego dziecka, podłożyć coś pod nogi łóżka, by główka dziecka znajdowała się wyżej niż reszta ciała.

Nieżyt nosa może być spowodowany różnymi czynnikami. Obrzęk błony śluzowej nosa pojawia się na skutek przeziębienia i infekcji wirusowych, ale również alergii. Katar sienny (inaczej katar alergiczny) może być szczególnie uciążliwy i powodować bardzo nieprzyjemne, długotrwałe objawy. Zalicza się do nich: zatkany nos, obrzęk śluzówki, kichanie, niekiedy również zapalenie spojówek.

Katar sienny a przeziębienie – podstawowe różnice

Przeziębienie jest wywołane działaniem wirusów, a katar sienny – alergenów. Przeziębienie najczęściej pojawia się na skutek wyziębienia lub przegrzania organizmu na zewnątrz, gdy warunki atmosferyczne są nieprzyjemne. Jeśli pada i siąpi, temperatura jest niska, a my spędzamy dużo czasu na dworze, możemy wychłodzić organizm. Stąd już tylko krok do przeziębienia.

Objawy przeziębienia zazwyczaj dotyczą błony śluzowej nosa. Pojawia się obrzęk błony śluzowej nosa i cieknący katar. Występują problemy z oddychaniem, a zatkany nos utrudnia normalne funkcjonowanie i dobry wypoczynek. Oprócz tego, że chory ma wodnisty katar, to często kicha, kaszle, może mieć stan podgorączkowy, czuć bóle mięśni czy bóle gardła. Objawy przeziębienia zazwyczaj trwają około 7-10 dni i po tym czasie powinny minąć.

Katar sienny to katar alergiczny, który jest inny. Oprócz objawów, które dotykają błonę śluzową nosa, nie występują typowe objawy dla przeziębienia. Alergik czuje się dobrze, ma dużo energii, choć może męczyć go wodnisty katar, kichanie, uczucie zatkanego nosa lub wysuszonej śluzówki. Niekiedy pojawia się również zaczerwienienie oczu czy łzawienie z oczu.

W przypadku alergii oczyszczanie nosa nie przyniesie ulgi. Konieczne jest wyeliminowanie alergenów, a także sięgnięcie po leki przeciwhistaminowe, które zmniejszą objawy reakcji alergicznej.

Szybkie leczenie kataru – nawadnianie organizmu i nawilżanie powietrza mają znaczenie

Mówi się, że katar leczony trwa 7 dni, a nieleczony tydzień. Nie da się jednak ukryć, że można przyspieszyć powrót do zdrowia i poprawić sobie samopoczucie, czyli udrożnić zatkany nos i zmniejszyć obrzęk błony śluzowej nosa. W jaki sposób? Pomocne jest przede wszystkim nawadnianie organizmu i nawilżanie powietrza.

W czasie infekcji warto dużo pić. Można sięgać nie tylko po wodę, ale również po napary ziołowe lub herbatki, które skutecznie rozgrzeją organizm i ułatwią usuwanie wydzieliny z nosa. Dobrze sprawdzają się owocowe herbaty z dodatkiem cytryny, imbiru, miodu czy soku malinowego, a także napary z rumianku, lipy czy pokrzywy. Sprzyjają one usuwaniu z organizmu toksyn i wirusów, działając moczopędnie.

Warto zadbać również o nawilżenie powietrza w mieszkaniu. Jeśli nie mamy nawilżacza powietrza, który pomaga utrzymać prawidłową wilgotność i zapobiega nadmiernej suchości powietrza (która może przyczyniać się do wysychania śluzówek i pojawiania się infekcji), ręczników.

Rodzaje kataru

Katar dzieli się na kilka rodzajów. Wyróżnia się:

katar alergiczny, czyli katar wodnisty, przezroczysty, który nie jest spowodowany infekcją wirusową, ale działaniem alergenów

katar bezbarwny, przezroczysty, występujący przy przeziębieniu

katar zatokowy, czyli gęsty. Zielony katar często pojawia się przy zapaleniu zatok

katar żółty, który może pojawić się przy infekcji bakteryjnej

Domowe sposoby na katar

Do domowych sposobów na katar zaliczają się głównie inhalacje, płukanie nosa, a także nawadnianie. Dobrze sprawdzają się również ciepłe kąpiele z dodatkiem olejków eterycznych, które udrażniają nos i ułatwiają usuwanie zalegającej w nim wydzieliny. Takie kąpiele sprawdzą się nie tylko przy katarze spowodowanym przeziębieniem, ale również przy zapaleniu zatok. Katar zatokowy jest trudny do usunięcia, a wydzielina jest gęsta, dlatego warto ją rozrzedzać.

Domowe sposoby na katar zatokowy

Katar zatokowy jest trudniejszy do wyleczenia niż katar zwykły. Zapalenie zatok powoduje uciążliwe objawy: bóle głowy, bóle zatok, ból gardła. Zatkany nos utrudnia oddychanie, a gęsta i zielona wydzielina jest trudna do usunięcia z zatok.

Aby się jej pozbyć, trzeba ją najpierw rozrzedzić. Pomocne są ciepłe okłady (np. z wykorzystaniem soli gruboziarnistej, którą należy podprażyć na suchej patelni). Takie okłady stosujemy na czoło w okolicy zatok, dbając o to, by nie były zbyt gorące.

Świetne efekty przynosi także płukanie nosa. Irygację nosa warto wykonywać przynajmniej dwa razy dziennie, bo świetnie oczyszcza nos z alergenów, wirusów i bakterii, które mogą powodować stan zapalny zatok. Do irygacji warto wykorzystać roztwór soli fizjologicznej lub wodę utlenioną oraz specjalną butelkę, którą kupimy w aptece. Płukanie nosa wykonujemy zawsze na przegotowanej wodzie, by nie doprowadzić do nadkażenia bakteryjnego.

Katar zatokowy można zwalczyć, stosując również inhalacje. Dobrze sprawdza się sól fizjologiczna, a także sól zawierająca kwas hialuronowy, który dodatkowo nawilża błonę śluzową nosa i gardło, zwalczając drapanie i suchość śluzówki. Inhalacje można przeprowadzać kilka razy dziennie, a po jej skończeniu należy dokładnie oklepać plecy, by ułatwić odkasływanie spływającej do dróg oddechowych wydzieliny.

Domowe sposoby na katar alergiczny

W przypadku kataru alergicznego warto dbać o nawilżanie powietrza w domu. Konieczne jest regularne wietrzenie pomieszczeń i utrzymywanie w nich odpowiedniej wilgotności. Nie może być zbyt sucho, bo suche powietrze powoduje przesuszenie śluzówki, a ta w efekcie przyczynia się do powstania kataru.

Alergiczny nieżyt nosa może trwać długo, dlatego zaleca się również regularne pranie pościeli, koców, poduszek i wszystkich tkanin, z którymi ma kontakt alergik. Dobrze jest zrezygnować z dywanów czy firan lub zasłon, czyli miejsc, gdzie lubią gromadzić alergeny, a których nie pierzemy i nie czyścimy tak często jak pościeli czy koców.

Alergicy powinni również przyjmować leki przeciwhistaminowe, a także aerozole do nosa zmniejszające obrzęk śluzówki. Pomagają one złagodzić objawy alergii i ułatwiają oddychanie.

Domowe sposoby na katar u dziecka

Aby zwalczyć katar u dziecka, warto sięgnąć po sprawdzone metody. Domowe sposoby na katar to przede wszystkim inhalacje. W przypadku dziecka warto sięgnąć po sól fizjologiczną, którą możemy inhalować malucha nawet kilka razy dziennie.

Pomocne są również tzw. parówki z wykorzystaniem domowych ziół, np. majeranku. Wystarczy wlać gorącej wody do naczynia i wsypać łyżeczkę suszonego majeranku, a następnie wziąć dziecko na ręce i oddychać tą parą. Przy takiej inhalacji trzeba uważać, by się nie poparzyć, ale pomaga ona udrożnić nos. Sprawdzi się również maść majerankowa, którą smaruje się miejsce pod noskiem dziecka, co pomaga mu oddychać.

Nasiadówki czy tzw. parówki polegają na wdychaniu oparów, często ziołowych. Dzięki tego typu nasiadówkom możliwe jest udrożnienie dróg oddechowych, złagodzenie podrażnienia błon śluzowych oraz rozrzedzenie zalegającej wydzieliny. Mogą być wykonywane przy użyciu nebulizatora, jak również poprzez wlanie kilku kropel olejku eterycznego lub naparu z ziół do miski i wdychaniu oparów przez nos, a wydychaniu ustami. Takie domowe inhalacje, gdy doda się do nich olejku z tymianku działają bakteriobójczo, z kolei, gdy doda się rumianku, to działają przeciwzapalnie, a gdy olejku z szałwii, to ułatwia to spływanie wydzieliny z zatok. Są dobrym rozwiązaniem, gdyż można je stosować już od 1 roku życia i sprawdzają się zarówno wtedy, gdy katar jest żółty, jak i wodnisty, śluzowaty, biały, lepki oraz zielony.

W przypadku maluchów warto również dbać o prawidłowe nawodnienie i o wilgotność powietrza w mieszkaniu. Dobrze jest podnosić do góry nogi łóżeczka, by główka była wyżej niż reszta ciała. Można skorzystać także z plasterków czy kropli, które ułatwiają oddychanie.

Świetną metodą jest kilkunastominutowa ciepła kąpiel z wykorzystaniem soli. Ciepła woda rozgrzewa organizm i ułatwia wydalanie z niego wirusów, pomaga także rozrzedzić zalegającą w nosie wydzieliną i go oczyścić. Po oczyszczeniu noska po kąpieli, można go posmarować maścią majerankową albo skorzystać ze sprayu, który powoduje obkurczenie naczyń krwionośnych i ułatwia oddychanie.

Nosek niemowlaka należy regularnie czyścić z kataru. Można to robić za pomocą aspiratora albo tzw. gruszki.

Domowe sposoby na katar u dorosłego

Domowe sposoby, skuteczne na katar to także gorące kąpiele oraz wszelkie, napotne działania. Gdy katar jest uporczywy, warto wziąć gorącą kąpiel z olejkami eterycznymi (np. sosnowym) bądź wymoczyć stopy w gorącej wodzie. Sprawdzą się także rozgrzewające napary np. herbata z miodem i malinami. Warto pamiętać, aby spożywać przy tym dużą ilość wody.

Skuteczna w działaniu jest także maść na katar, np. maść kamforowa, którą można nacierać klatkę piersiową i stopy, co w efekcie rozgrzewa organizm i ułatwia oddychanie.

Warto także zadbać o odpowiednie nawilżenie powietrza. Przyda się do tego nawilżacz bądź w przypadku braku urządzenia, sprawdzi się rozwieszenie wilgotnych ręczników na kaloryferach. Należy pamiętać także o regularnym wietrzeniu pomieszczeń oraz dopasowaniu temperatury (najlepiej ok. 18℃).

Roztwór soli fizjologicznej według babci – domowy sposób na irygację nosa

Najprostszym sposobem na poprawienie komfortu oddychania i zwalczenie przeziębienia, jest skorzystanie z soli fizjologicznej. To stara babcina metoda, która pozwala oczyścić nos, udrożnić go i ułatwić oddychanie.

Sól fizjologiczną kupimy w aptece w małych ampułkach, które są do jednorazowego użytku. Otwartą ampułkę należy szybko zużyć, by nie namnożyły się w niej bakterie.

Katar u dziecka. Jak się go pozbyć i kiedy do lekarza?

Domowe sposoby na katar u dzieci mogą być stosowane, gdy nie niosą ze sobą żadnych, innych, uciążliwych dolegliwości. Gdy u malucha dodatkowo występuje gorączka, kaszel, osłabienie bądź inne objawy, konieczna jest wizyta u pediatry. Jeśli jednak katar u dziecka jest jedynym objawem, to warto rozpocząć walkę, by infekcja nie rozwinęła się. Warto wdrożyć do diety produkty zwiększające odporność, czyli zawierające w sobie np. dużo witaminy C. Zalicza się do nich m.in. cytrusy oraz warzywa takie jak szpinak, papryka, kapusta kiszona, brokuły itp. Ponadto, opiekunowie, którzy zastanawiają się, jak szybko pozbyć się kataru u dziecka mogą również wykonywać inhalacje – zarówno nebulizatorem, jak i nad naczyniem z olejkami eterycznymi lub ziołowymi naparami. Można także ułatwić oddychanie poprzez użycie maści majerankowej, którą smaruje się skrzydełka nosa.

Jeśli katar nie mija po kilku dniach, a dziecko dodatkowo zaczyna kaszleć, należy udać się do pediatry. Lekarz osłucha malucha i sprawdzi, czy na skutek spływającej po tylnej ścianie gardła wydzieliny nie rozwinął się stan zapalny oskrzeli.

Babcine metody na katar sienny u dzieci – naturalne sposoby na zatkany nos maluszka

Na katar sienny warto stosować inhalacje z wykorzystaniem soli fizjologicznej i kwasu hialuronowego, który nawilży śluzówkę nosa. Katar sienny często jest powiązany z przesuszaniem śluzówki, dlatego należy dbać, by błona śluzowa nosa była odpowiednio nawilżona.

Popularną metodą jest także zrobienie tzw. gałganu z czosnku. Wystarczy ząbek czosnku zmiażdżyć, by uwolnić z niego allicynę, naturalny antybiotyk. Taki ząbek owijamy w gazę i wieszamy około 2-3 metrów od łóżeczka dziecka. Jeśli zapach czosnku będzie zbyt intensywny, warto dodać do niego kilka kropli olejku eterycznego (np. olejek eukaliptusowy albo olejek sosnowy). Rano zatoki powinny mniej boleć, a nos łatwiej jest oczyścić z kataru.

Katar w ciąży

Warto pamiętać, że katar w ciąży to objaw, którego nie wolno bagatelizować. Jeśli towarzyszy mu gorączka, kaszel, ból głowy oraz inne dolegliwości, warto udać się do specjalisty. Należy również pamiętać, że nawet w przypadku borykania się z samym katarem, kobieta w ciąży nie może przyjmować wielu leków, gdyż także łagodne krople do nosa mogą zaszkodzić dziecku. Dlatego też katar w ciąży może być skutecznie leczony domowymi sposobami. Jednym z nich jest wykorzystanie czosnku lub cebuli do dań np. na kanapkę, co działa bakteriobójczo, podobnie jak antybiotyk. Warto zastosować także inhalacje na katar np. z soli morskiej lub z olejkiem miętowym.

Katar w ciąży występuje u wiele kobiet i wywołują go zaburzenia hormonalne. Na skutek burzy hormonalnej śluzówka nosa staje się obrzęknięta, co utrudnia oddychanie. Niektóre kobiety przez całą ciążę mają zatkany nos. Niestety, niewiele można na to poradzić. Trzeba nawadniać organizm, dużo się ruszać na powietrzu. Obrzęk nosa minie po porodzie.

