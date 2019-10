Czy cukier i nabiał faktycznie powodują trądzik?

Badanie, którego rezultaty niedawno przedstawiono na kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w Madrycie. jest pierwszym tego rodzaju badaniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które wpływają na trądzik. Naukowcy zbadali dane dotyczące ponad 6700 osób z Ameryki Północnej, Południowej i Europy. Zamiast patrzeć na pojedyncze czynniki środowiskowe lub styl życia, przyjrzeli się całościowemu obrazowi, skupiając się na tzw. ekspozomach.

Czytaj także:

Własny tłuszcz jako sposób na poprawienie urody

Istnieje powiązanie, ale...

Ekspozom jest miarą wszystkich ekspozycji, na jakie jesteśmy narażeni: stylu życia, diety i środowiska i tego, jak mogą wpływać na zdrowie.

Naukowcy odkryli, że prawie 50 procent badanych osób z trądzikiem spożywało produkty mleczne codziennie, w porównaniu do mniej niż 40 procent tych, którzy tego nie robili. Znaleźli także znaczący związek z codziennym spożywaniem słodkich napojów, takich jak napoje gazowane lub soki, oraz jedzeniem słodyczy, takich jak ciastka i czekolada.

Badanie nie wykazało ostatecznie, że jedzenie słodyczy lub nabiału powodowało trądzik, tylko że są one powiązane. Ale główny badacz, profesor Brigitte Dréno wyjaśniła, że białka z nabiału mogą wpływać na informację genetyczną w skórze, co może prowadzić do stanu zapalnego lub produkcji oleju, a potencjalnie może prowadzić do trądziku.

Szacuje się, że trądzik dotyka około 1 na 10 osób na całym świecie, w tym na około 54 procent wszystkich dorosłych kobiet w pewnym momencie ich życia.

Cukier i skóra

Dr Fran E. Cook-Bolden, certyfikowany dermatolog i chirurg kosmetyczny, zauważył, że nawet bez dodawania cukru nabiał zawiera dużo tego składnika przez laktozę. „Są dwa powody, dla których nabiał jest związany z trądzikiem (...). «Cukier jest trucizną». Nabiał zawiera laktozę, formę cukru” – powiedział.

Wskazał też, że istnieje coraz więcej dowodów na to, że cukier może negatywnie wpływać na nasze ciała: „Mamy na to wiele dowodów, chociaż nie opracowaliśmy dokładnego mechanizmu, ale cukier stymuluje stany zapalne, nie tylko w przypadku trądziku, a w wielu różnych chorobach” – dodał. Cook-Bolden zwrócił również uwagę, że nie tylko desery zawierają cukier. Wiele pozornie wytrawnych potraw, takich jak ser lub chleb, ma wysoki indeks glikemiczny.

Zdaniem ekspertów wysoki indeks glikemiczny może powodować wytwarzanie dużej ilości insuliny przez organizm, a to może przyczyniać się do pogarszania stanu zdrowia. Zamiast tego Cook-Bolden sugeruje przejście na żywność o niższym indeksie glikemicznym.

„Omega-3 mają właściwości przeciwzapalne. Mogą faktycznie łagodzić wybuchy trądziku” – powiedział Cook-Bolden. „Istnieje wiele rodzajów mleka orzechowego, które można wykorzystać jako alternatywę dla nabiałowych produktów mlecznych, takie jak migdałowe”

Czytaj także:

Jak schudnąć, mając Hashimoto? Odpowiada dietetyk kliniczny

Winne są także czynniki środowiskowe, a czasem choroby

Trądzik nie jest jednak tylko efektem tego, co jesz. Na twoją skórę może mieć wpływ miejsce zamieszkania i styl życia. Dréno powiedziała, że częstsze narażenie na zanieczyszczenia i stres obserwowano u uczestników badania, którzy mieli trądzik. Jak można się było spodziewać, badanie wykazało, że osoby z trądzikiem częściej stosowały mało delikatne metody pielęgnacyjne.

Cook-Bolden powiedział, że wciąż bada się wiele teorii środowiskowych dotyczących trądziku.

Jeśli masz trądzik i nie możesz się go pozbyć bez względu na to, czy zmienisz dietę lub pielęgnację skóry, możesz spotkać się z dermatologiem. W niektórych przypadkach trądzik może być objawem choroby, takiej jak zespół policystycznych jajników (PCOS).

Czytaj także:

Dieta przy zakażeniu Candida. Co jeść, czego unikać?