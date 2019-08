Kluczowa rola bakterii jelitowych w rozwoju zespołu policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników (ang. policystic ovary syndrome, PCOS) jest diagnozowany na podstawie tzw. kryteriów rotterdamskich, gdy spełnione są dwa z trzech kryteriów (dorośli) lub wszystkie (dzieci i młodzież):

rzadkie owulacje lub brak owulacji;

objawy nadmiaru androgenów (np. trądzik, pogrubienie głosu, przerost łechtaczki, nadmiar testoteronu we krwi);

wygląd torbielowatych jajników w USG: dwanaście i więcej powiększonych pęcherzyków w jajniku lub objętość jajników powyżej dziesięciu centymetrów sześciennych.



Do tego nieodłącznym elementem diagnostyki jest wykluczenie innych przyczyn podobnego obrazu klinicznego takie jak nadczynność nadnerczy etc. Do tego u około połowy kobiet z PCOS występuje insulinooporność.

Zaskakujące wyniki

Zespół badaczy z Pekinu opublikował wyniki interesującego badania nad mikrobiotą pacjentek z PCOS. Okazuje się, że charakterystyczne dla tych pacjentek jest wzrost populacji bakterii Bacteroides vulgatus w składzie mikroflory jelitowej oraz zmniejszenie poziomu niektórych kwasów żółciowych. Przeszczep mikrbioty jelitowej od kobiet z PCOS do zdrowych myszy skutkował rozwojem u myszy zaburzeń funkcji jajnika, powstaniem insulinooporności oraz zmianą składu kwasów żółciowych – dokładnie tak jak u kobiet z PCOS! Oznacza to, że zwiążek między kompozycją mikrobioty jelitowej, a rozwojem PCOS nie jest przypadkowy. Być może zmiana składu mikrobioty w przypadku tych kobiet będzie stanowić opcję terapeutyczną w przyszłości.

