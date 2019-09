Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne dzieci

Badanie wykazało, że nawet krótkotrwała ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu była związana z zaostrzeniami zaburzeń psychicznych u dzieci 1-2 dni później, na co wskazuje zwiększone oblężenie oddziału ratunkowego dla dzieci w Cincinnati. Badanie wykazało również, że dzieci mieszkające w dzielnicach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji mogą być bardziej podatne na skutki zanieczyszczenia powietrza niż inne dzieci, szczególnie jeżeli chodzi o zaburzenia związane ze stanami lękowymi i samobójstwami.

Zanieczyszczenia groźne nie tylko dla płuc

Głównymi autorami tego badania są dr Cole Brokamp i dr Patrick Ryan. Są badaczami w dziale biostatystyki i epidemiologii w Cincinnati Children's. „Badanie to jako pierwsze wykazało związek między doświadczanym na co dzień poziomem zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz a nasilonymi objawami zaburzeń psychicznych u dzieci, takich jak stany lękowe, a nawet tendencje samobójcze” – poinformował dr Brokamp.

Zdaniem naukowców potrzeba więcej badań, aby potwierdzić te odkrycia. Mogą prowadzić do nowych strategii profilaktycznych u dzieci doświadczających objawów związanych z zaburzeniami psychicznymi. Fakt, że dzieci mieszkające w dzielnicach o wysokim poziomie ubóstwa doświadczyły większych skutków zdrowotnych z zanieczyszczeniem powietrza, może oznaczać, że zanieczyszczenia i okolica mogą mieć wpływ na nasilenie i częstotliwość objawów związanych ze zdrowiem psychicznym.

Inne badania potwierdzają związek

Niedawno opublikowane zostały dwa inne badania na dzieciach z Cincinnati, które również łączą zanieczyszczenia powietrza ze zdrowiem psychicznym dzieci.

Badanie opublikowane w Environmental Research wykazało związek między odnotowaną niedawno ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza związane z dużym natężeniem ruchu drogowego a większymi tendencjami do stanów lękowych. Uważa się, że w badaniu jako pierwsze zastosowano neuroobrazowanie w celu powiązania ekspozycji na zanieczyszczenia, zaburzeń metabolicznych w mózgu i ogólnych objawów lękowych u zdrowych dzieci. Badanie wykazało wyższe stężenie mioinozytolu w mózgu – jest to marker odpowiedzi neurozapalnej mózgu na zanieczyszczenia.

Głównymi autorami tego badania są: dr Kelly Brunst, badacz z Uniwersytetu w Cincinnati oraz dr Kim Cecil.

Oddychasz nieświeżym powietrzem? Możesz mieć depresję

Badanie opublikowane w Environmental Research wykazało, że narażenie na wspomniane zanieczyszczenia we wczesnym okresie życia i przez całe dzieciństwo było związane ze zgłaszanymi samodzielnie objawami depresji i lęku u 12-latków. Podobne wyniki odnotowano u dorosłych, ale badania pokazujące wyraźne powiązania między narażeniem na zanieczyszczenia na zdrowie psychiczne u dzieci były ograniczone.

Głównymi autorami badania są dr Kimberly Yolton, dyrektor ds. Badań w dziale pediatrii ogólnej i środowiskowej w Cincinnati Children's oraz dr Ryan.

„Łącznie badania te przyczyniają się do wzrostu liczby dowodów na to, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza we wczesnym okresie życia i dzieciństwie może przyczyniać się do depresji, lęków i innych problemów zdrowia psychicznego w okresie dojrzewania” – mówi dr Ryan i dodaje: „Potrzebne są dalsze badania w celu powtórzenia tych odkryć i odkrycia mechanizmów leżących u podstaw tych powiązań”.

