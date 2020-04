Probiotyki mogą pomóc w leczeniu trądziku?

Trądzik jest spowodowany przewlekłym stanem zapalnym i często jest leczony antybiotykami. Ostatnia analiza opublikowana w Dermatologic Therapy wskazuje, że probiotyki mogą być skuteczną alternatywą.

W badaniu przeanalizowano wyniki wszystkich istotnych opublikowanych badań, dotyczących stosowania probiotyków w kremach lub doustnych lekach do leczenia trądziku. Wyniki sugerują, że probiotyki mogą pomóc w wzmocnieniu naturalnej obrony skóry przed trądzikiem.

„Zalecane są dalsze badania, które przeanalizują długoterminowy wpływ probiotyków na zmiany trądzikowe, biorąc pod uwagę cytowany krótkoterminowy rodzaj badań” – powiedział starszy autor Masoumeh Mohamadi z Rasoul Akram Hospital w Iranie.

Trądzik a higiena

Mając cerę trądzikową, należy dokładnie przestrzegać zasad higieny. Przede wszystkim niewskazane jest samodzielne wyciskanie krost i nacinanie guzków. Aby skutecznie zwalczyć trądzik, konieczne jest zastosowanie odpowiednich leków, dostępny wyłącznie na receptę. Ogromne znaczenie ma także codzienna higiena. Należy dokładnie przemywać skórę preparatami do cery trądzikowej, unikać dotykania twarzy w ciągu dnia, a także umiejętnie dobierać i dozować kosmetyki kolorowe, ponieważ większość z nich zatyka pory i nie pozwala skórze właściwie oddychać. Ważny jest również codzienny demakijaż. Chodzenie spać w makijażu nie służy skórze.

Trądzik a dieta

Walcząc z cerą trądzikową, należy unikać produktów, które bardzo szybko podnoszą poziom insuliny we krwi. Powodują one zwiększone wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe. Do produktów, które wywołują skoki insuliny we krwi, zaliczamy: makarony, cukier, biały ryż i pszenne pieczywo.

Ponadto, jak wynika z badań opublikowanych na łamach „Journal of Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology” pogorszenie cery powodują także tłuszcze nasycowe, tłuszcze trans oraz produkty mleczne. Tego rodzaju żywność może stymulować produkcję hormonów, odpowiedzialnych za pracę gruczołów łojowych. Dodatkowo mogą zaostrzać już występujące stany zapalne na skórze.

Trądzik – które produkty pomagają?

Jedzenie niskoglikemicznych pokarmów, złożonych z węglowodanów może zmniejszyć ryzyko wystąpienia trądziku. Złożone węglowodany znajdują się w następujących produktach spożywczych:

produkty pełnoziarniste,



rośliny strączkowe,



nieprzetworzone owoce i warzywa.

