Jak długo trzeba poczekać, by probiotyk zaczął działać?

Jak długo trzeba czekać, aż probiotyk zacznie działać? To zależy. Istnieje kilka czynników, które wchodzą w grę, na przykład dlaczego bierzesz probiotyk, jaki jest twój stan zdrowia i przyjmowane szczepy bakterii, a to tylko kilka.

Rozpoczęcie działania probiotyku może zająć od kilku dni do kilku tygodni.

Sporadyczna biegunka: od 2 do 14 dni

Niechroniczne zaparcia: od 7 dni do 4 tygodni

Wzdęcia: od 3 do 4 tygodni (z 6-miesięcznym okresem utrzymywania)

Utrzymanie wagi: od 8 do 12 tygodni

Problemy skórne: od 4 tygodni do 3 miesięcy

Chociaż na skuteczność twojego probiotyku może wpływać wiele czynników, możesz spodziewać się pozytywnych zmian w ciągu dwóch tygodni, z dodatkowymi korzyściami po sześciu tygodniach i przy dalszym stosowaniu.

Rezultaty zażywania różnią się w zależności od osoby

Badacze przyglądali się różnym stanom chorobowym, jednak efekty przyjmowania probiotyków zależą od tego, co dzieje się konkretnie z daną osobą. Nawet jeśli nie widać od razu zmian w objawach, probiotyki mogą wykonywać swoją pracę „za kulisami”, więc nie poddawaj się zbyt szybko. Niektóre kwestie, które mogą wydłużyć czas potrzebny do rozpoczęcia działania probiotyków, to:

Obciążone chorobą jelita

Chroniczny stres

Zła dieta



Częste stosowanie antybiotyków

Złe dopasowanie szczepu probiotycznego

Nieprawidłowe dawkowanie

Niewłaściwe przechowywanie

Przyjmowanie przeterminowanych probiotyków.

Jak usprawnić przyjmowanie probiotyku?

