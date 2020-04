Ogródek na balkonie? Oto 5 najłatwiejszych do wyhodowania warzyw

Z powodu pandemii koronawirusa i ograniczenia aktywności „na mieście” na pewno mamy więcej czasu na zrealizowanie pomysłów w domu. Sprawdź 5 najłatwiejszych do wyhodowania warzyw i… ruszaj do pracy w ogródku!

Marchewka dla zdrowia oczu

To pomarańczowe warzywo zawiera trzy bardzo cenne składniki. Są to: beta-karoten, luteina i zeaksantyna. Niedobór jednego z nich może powodować problemy z oczami. Pierwszy chroni przed zwyrodnieniem plamki żółtej, a dwa pozostałe przed utratą lub pogorszeniu wzroku na starość.

Marchewką w wolne rodniki

Marchewka zawiera także kilka przeciwutleniaczy (głównie beta-karoten czyli prowitaminę A), które odgrywają dużą rolę w walce z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi m.in. za procesy starzenia i rozwój nowotworów.

Marchewka a odchudzanie

Marchewki są niskokaloryczne. W 100 g znajdziemy ich około 40. Chrupanie surowej marchewki jest procesem zajmującym – nie da się szybko jej zjeść. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ jedzenie surowej, obranej marchewki zaspokaja potrzebę żucia na diecie odchudzającej, redukuje chęć podjadania i pozwala wypełnić żołądek zdrowym pokarmem. Bardzo łatwo je też transportować. Wystarczy obrać je w domu, pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do plastikowej torebeczki lub pojemnika. W ciągu dnia można po nią sięgać, gdy tylko najdzie nas głód. Ponadto marchewka ułatwia wypróżnianie, a to oznacza, że przyspiesza metabolizm i zapobiega odkładaniu się złogów w jelitach. Marchew, podobnie jak większość warzyw, ma znaczne ilości błonnika w swoich korzeniach, a błonnik jest jednym z najważniejszych elementów w utrzymaniu dobrego zdrowia trawiennego.

Marchewka obniża cholesterol

Naukowcy z Wolfson Gastrointestinal Laboratory w Edynburgu w Szkocji wykazali, że codzienne spożywanie marchewki obniża poziom cholesterolu. Wysoki poziom cholesterolu jest głównym czynnikiem powodującym choroby serca. Marchewki są też bogatym źródłem potasu, który jest środkiem rozszerzającym naczynia krwionośne i może rozluźnić napięcie w naczyniach krwionośnych i tętnicach, zwiększając w ten sposób przepływ krwi i chronić nasze serce.

Marchewka dla układu odpornościowego

Te pomarańczowe warzywa są też bogate w witaminę C, która jest silnym antyoksydantem, ale też witaminą, która korzystnie wpływa na układ odpornościowy i aktywność białych krwinek.

Marchewka a poziom cukru we krwi

Marchew nadaje się do regulacji poziomu cukru we krwi ze względu na obecność w nich karotenoidów. Regulują również ilość insuliny i glukozy.

Chyba nie potrzebujesz więcej argumentów, by jeszcze dziś sięgnąć po marchewkę?

Co znajdziemy w rzodkiewce?

Na pewno niewiele kalorii. Jedna porcja, około 1/2 szklanki, zawiera zaledwie 12 kalorii. To doskonały dodatek do diety odchudzającej. Ponadto rzodkiewki są dobrym źródłem witaminy C – to silny przeciwutleniacz, który potrafi walczyć z wolnymi rodnikami, przyspieszającymi procesy starzenia i sprzyjającymi powstawaniu raka.

W rzodkiewce znajdziemy także m.in.:

potas,



ryboflawinę,



niacynę,



witaminę B6,



witaminę K,



wapń,



magnez,



cynk,



fosfor,



miedź,



mangan,



sód.



Będą to oczywiście śladowe ilości. Ile dostarczymy ich do organizmu, to już zależy od porcji rzodkiewek, jaką zjemy. Nie trzeba się hamować, pod warunkiem, że nie mamy problemów z tarczycą. Badanie na szczurach wykazało, że mogą zakłócać produkcję hormonów.

Właściwości prozdrowotne rzodkiewki

W medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej rzodkiewki stanowią ważny element. Są wykorzystywane do leczenia wielu stanów, takich jak gorączka, ból gardła, zaburzenia żółci i stany zapalne.



Warzywa krzyżowe (jak właśnie rzodkiewki) zawierają związki, które w połączeniu z wodą rozkładają się na izotiocyjaniany. Związki te pomagają oczyścić organizm z substancji rakotwórczych i zapobiegają rozwojowi nowotworu.



Rzodkiewki są dobrym źródlem błonnika pokarmowego. Powszechnie wiadomo, że sprzyja on odchudzaniu i pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, poprzez usprawnianie pracy jelit. Błonnik może również pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i obniżyć poziom cholesterolu.



Sok z rzodkiewki może zapobiegać wrzodom żołądka, chroniąc tkankę żołądkową i wzmacniając barierę śluzową.



Rzodkiewki są naturalnym środkiem przeciwgrzybiczym. Mogą pomóc w leczeniu kandydozy.



Jak smakuje rzodkiewka?

Większość rzodkiewek ma pieprzny smak, choć niektóre mogą być słodkie. Rzodkiewki stają się zbyt ostre, jeśli są pozostawione w ziemi zbyt długo lub nie są zjadane od razu. Mniejsze rzodkiewki mają zazwyczaj najlepszy smak i konsystencję.

Kilka faktów o sałatach:

Wszystkie sałaty są niskokaloryczne.



90 proc. ich składu stanowi woda.



Są prawdziwą bombą witaminową. Znajdziemy w nich witaminę C i E, magnez, potas, wapń, błonnik pokarmowy i kwas foliowy.



Sałata rzymska (17 kcal w 100g) jest delikatna, bardzo łagodna i nieco słodkawa. Ma ciemnozielone, podłużne liście, przypominające kapustę pekińską.



Sałata lodowa (14 kcal w 100g) jest chrupiąca i bardzo długo zachowuje świeżość. Niestety, jest uboga w składniki odżywcze i mało wyrazista w smaku. Co ciekawe, to jedyna sałata, którą można kroić nożem (wszystkie inne trzeba szarpać).



Sałata masłowa (14 kcal w 100g) jest raczej łagodna, choć potrafi trafić się gorzka. Ma miękkie i bardzo delikatne liście, więc nie nadaje się do długiego przechowywania. Należy ją przygotowywać w ostatniej chwili.



Rukola (25 kcal w 100g) ma wyjątkowo intensywny smak, dlatego doskonale nadaje się jako dodatek do awokado, pizzy, owoców morza. Jest zalecana przy anemii, ponieważ ułatwia wchłanianie żelaza. Ponadto rukola poprawia trawienie. Jest bogata w chlorofil i kwas foliowy.



Roszponka (21 kcal w 100g) ma lekko orzechowy smak, jest słodkawa. To dobre źródło żelaza, dlatego warto po nią sięgać przy niedokrwistości.

Jakie właściwości ma czosnek?

Czosnek to przede wszystkim prawdziwa skarbnica soli mineralnych – zawiera, m.in. wapń, żelazo, fosfor, magnez, sód i potas. Główki czosnku nie są już tak bogate w różne witaminy, bo zawierają jedynie witaminę C i witaminy z grupy B oraz prowitaminę A, ale za to sa źródłem białka, błonnika, enzymów, fitosteroli roślinnych oraz substancji o działaniu antybakteryjnym, pierwotniakobójczym i grzybobójczym.

Z tego względu czosnek nazywany jest naturalnym antybiotykiem. Od wielu wieków uważany jest także za lekarstwo na choroby pasożytnicze. Za te szczególne właściwości czosnku odpowiadają fitoncydy, które występują także w innych roślinach jadalnych np. cebuli i chrzanie.

Czy czosnek jest zdrowy?

Oprócz właściwości podobnych do działania antybiotyków czosnek pozwala także (podobno) znacząco odmłodzić organizm. Zgodnie ze znalezioną przez delegację UNESCO w 1971 roku w Tybecie recepturą na miksturę odmładzającą z czosnku, już krótka kuracja specjalnie przygotowaną nalewką pozwala oczyścić organizm z nadmiaru tłuszczu oraz toksyn, poprawić metabolizm oraz znacząco odmłodzić wygląd skóry.

Nie tylko Tybetańczycy cenili czosnek. Jego prozdrowotne właściwości doceniali też m.in. Persowie, Hindusi, Babilończycy, Grecy i Rzymianie. Dziś potwierdzają je badania naukowe – czosnek polecany jest dla osób cierpiących na nadciśnienieoraz mających wysoki poziom cholesterolu. Sporo mówi się także o odchudzającym działaniu czosnku, ale warto zaznaczyć, że traci on swoje prozdrowotne właściwości w czasie suszenia.

Czosnek a odchudzanie

Co się stanie z twoim ciałem, gdy będziesz jeść czosnek każdego dnia? To zależy od stanu organizmu, ale na pewno poprawi się Twoja przemiana materii, więc możliwy jest także spadek masy ciała. Oczywiście sam czosnek nie wystarczy. Aby odchudzanie było skuteczne, musi uwzględniać odpowiednio dobraną dietę i aktywność fizyczną. Jedzenie czosnku nie spowoduje magicznego spalania zbędnych kilogramów, ale pomoże, m.in.:

wzmocnić odporność i ustrzec się przed sezonowymi infekcjami,



dostarczyć florze bakteryjnej jelit niezbędnych składników odżywczych (naturalny prebiotyk),



łagodzić dolegliwości układu pokarmowego,



chronić komórki przed stresem oksydacyjnym (silny antyoksydant),



chronić się przed chorobą wieńcową oraz miażdżycą,



wspomagać leczenie zewnętrznych i wewnętrznych zakażeń grzybiczych.



Jedzenie czosnku korzystnie wpływa na organizm, dlatego warto uwzględnić go w swojej diecie. Oczywiście niezbędny jest tutaj umiar, gdyż czosnek spożywany w nadmiarze może powodować różne dolegliwości np. ze strony trzustki.

Czosnek może chronić przed chorobami nowotworowymi

Narodowy Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych poleca jedzenie czosnku w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób nowotworowych, które dotykają coraz większą część ludzkiej populacji. Co więcej, czosnek może także pomagać w leczeniu częstych dolegliwości związanych z zatruciem bakteriami E. coli oraz okazuje się równie skuteczny w leczeniu zakażeń grzybiczych, jak znane leki syntetyczne.

Czosnek nie zachęca do częstego delektowania się swoim smakiem na surowo ze względu na dość silną i drażniącą woń. Można ją jednak znacznie zneutralizować, np. żując natkę pietruszki. Spożywając czosnek systematycznie, ale w niewielkich ilościach, np. ząbek lub dwa dziennie, można w dużej mierze zadbać o skuteczną profilaktykę wielu mniej i bardziej poważnych schorzeń. Na szczególną uwagę zasługuje pozytywny wpływ czosnku na układ sercowo – naczyniowy, który bardzo cierpi wskutek stosowania nieodpowiednio skomponowanej diety oraz siedzącego trybu życia.

